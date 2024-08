Unde au plecat în luna de miere Răzvan Simion și Daliana Răducan. Destinația de vis pe care au ales-o

În urmă cu două luni, Răzvan Simion și Daliana Răducan au avut nunta, iar acum au plecat în luna de miere. Cei doi au ales o destinație populară și stau într-un resort de lux. Soția prezentatorului a postat câteva imagini.

Răzvan Simion și Daliana Răducan au plecat în luna de miere. Ce destinație de vis au ales

au o relație de mai bine de trei ani, iar prezentatorul de la Antena 1 a cerut-o în căsătorie în anul 2023.

Prezentatorul de la Kanal D și partenera sa de viață s-au căsătorit la începutul lunii iunie, în cadrul unui eveniment restrâns. Zilele acestea, au plecat în luna de miere, iar destinația aleasă este una perfectă pentru cupluri.

Cei doi au plecat departe de România, într-o destinație de vis, și anume în Bali. Răzvan Simion și soția lui s-au cazat într-un resort de lux, unde o singură noapte de cazare costă peste 1.500 de euro, potrivit spynews.ro.

Daliana Răducan este cea care a postat câteva imagini din vila în care s-au cazat. Încăperea a fost decorată cu trandafiri roșii, exact ca cei de la nuntă.

“Majordomul nostru, Rose, a dotat vila cu trandafiri roșii, așa cum am avut la nuntă”, a spus soția prezentatorului de la Antena 1 pe rețelele sociale.

Daliana Răducan și Răzvan Simion au avut o nuntă restrânsă

Nunta Dalianei Răducan și a lui Răzvan Simion nu a fost una cu sute de invitați. Cei doi au vrut un eveniment restrâns, alături de familie și prieteni.

În primă fază, cei doi au vrut să facă nunta în Italia, acolo unde locuiesc părinții Dalianei Răducan, însă au decis să organizeze evenimentul în România. În total, au avut 56 de invitați.

“Ne-am dorit ceva restrâns. Inițial am vrut în Italia, unde locuiesc socrii mei, dar pentru că aveam totuși mai multe scaune la masă de ocupat neapărat, am fost 56 de toți, și cu domnii de la muzică am avut mici dificultăți, că nu am avut unde să îi pun la masă.

A fost mai mult o cină de gală, pe care ne-am dorit-o, exact așa am visat-o. Să putem să facem noi un cadou celor care ne-au onorat cu prezența”, a spus Răzvan Simion.

cu Daliana Răducan și s-a aflat chiar în ziua evenimentului. În ultimii ani, colegul de platou al lui Dani Oțil a fost discret în legătură cu viața personală.