Unde era, de fapt, Dan Șucu atunci când Rapid juca la Miercurea Ciuc. A fost spectacol total și mii de oameni au aplaudat momentul

Rapid a jucat vineri pe terenul celor de la Csikszereda și a , primul fiind tot în deplasare. Patronul Dan Șucu nu a fost prezent la disputa din Miercurea Ciuc, el fiind plecat în Italia.

Genoa și-a prezentat lotul pentru sezonul 2025/26. Dan Șucu, prezent la ceremonie

Rapidul are un start de sezon bun sub și are 7 puncte după primele trei etape. Giuleștenii au obținut 3 puncte în deplasarea de la Csikszereda, dar a lipsit de la disputa cu formația nou promovată.

Celebrul om de afaceri a fost în Italia, acolo unde Genoa și-a prezentat lotul pentru sezonul 2025/26. În cadrul unei ceremonii grandioase, Dan Șucu a fost alături de Patrick Vieira, jucători, dar și de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

Pe lângă , care a semnat din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Damac, Genoa l-a mai transferat și pe .

Valoarea totală a lotului celor de la Genoa este de 143,15 milioane de euro. „Grifonii” au terminat sezonul trecut pe poziția a 13-a, cu un total de 43 de puncte.

Dan Șucu, aproape să primească un ajutor de 150 de milioane de euro

Dan Șucu este pe cale să primească un ajutor important în ceea ce privește modernizarea actualei arene pe care evoluează Genoa. UEFA a cerut nu mai puțin de 130 de modificări pentru ”Stadio Luigi Ferraris”, iar costurile de modernizare se vor ridica la 150 de milioane de euro.

Potrivit , Credito Sportivo, banca dispusă să acopere aceste cheltuieli, este specializată în susținerea infrastructurilor sportive. Aceștia au mai finanțat și construcția stadioanelor lui Juventus, Bologna sau Catania.

Arena va găzdui meciuri la Campionatul European din 2032, iar italienii au la dispoziție șapte ani pentru ca stadionul să fie pus la punct în ceea ce privește standardele cerute de UEFA.