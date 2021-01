Unde fugim în weekend? Alternativele pentru staţiunile aglomerate de pe Valea Prahovei

În ciuda pandemiei, în weekend-uri și nu numai, românii abia așteaptă să fugă de acasă. Preferate sunt, ca de obicei, stațiunile montane, iar pe primul loc se găsesc cele din Valea Prahovei. Există, însă, o mulțime de alternative viabile, precum zona Bran – Moieciu. Astfel, nu doar că ne putem diversifica micile vacanțe, dar scăpăm și de cozile interminabile de pe autostrăzi. Experții în turism vin cu soluții, la prețuri variate.

Consultantul în turism Traian Bădulescu a făcut, în EXCLUSIVITATE pentru FANATIK, o „radiografie” a turismului românesc, în această perioadă, și a trecut în revistă cele mai interesante oferte. „România are un mare avantaj: este o destinație potrivită pentru toate buzunarele. De exemplu, dincolo de felul în care se desfășoară lucrurile pe Valea Prahovei, în zona Bran-Moieciu există pensiuni rurale și vile de 2-3 margarete sau stele. În aceste locații, un cuplu poate achita între 80-100 de lei camera pe noapte, fără servicii de masă”, a precizat Bădulescu.

Se pare că, în privința locurilor de cazare, compatrioții noștri rămân conservatori. Consultantul în turism a detaliat și acest aspect: „Respectând tendința de anul trecut, și în această perioadă a anului 2021 majoritatea românilor preferă pensiunile rurale și agroturistice, vilele și hotelurile mici. Există, însă, și multe persoane care aleg să-și petreacă vacanțele sau weekend-urile la hoteluri mari, de o calitate superioară, unde, evident, prețurile sunt mai mari. Mai multe hoteluri au introdus oferte „All Inclusive” sau pensiune complete, pentru a-și atrage clienții. Tarifele variază între 80-100 de lei pentru o noapte, la o pensiune care nu asigură servicii de masă, și poate ajunge la peste 500 de euro, la structuri de cazare de 4 și 5 stele”.

Consultantul în turism Traian Bădulescu: „ În această perioadă, turiștii călătoresc pe distanțe mici și caută cazare în natură”

Când discutăm despre prețuri „piperate”, nu ne referim la locațiile din stațunile montane, precum Poiana Brașov sau Predeal. „La Cluj Napoca sau, de ce nu, la București, pentru că există și mulți turiști care vizitează Capitala, pentru o suită sau pentru un apartament putem plăti o sumă între 200 – 500 de euro. Firește, sunt perioade când tarifele pot crește cu 25-50% sau chiar se pot dubla, în funcție de serviciile suplimentare. Mă refer la „Valentine’s Day” sau la perioada 1-8 Martie”, a argumentat specialistul.

La capitolul oferte de weekend, nu trebuie omise city break-urile din orașe precum Brașov, Sighișoara, Clujul, Timișoara, Oradea, Iași sau București.

În această perioadă, cu anumite excepții, mulți turiști doresc să călătorească pe distanțe cât mai mici și să aleagă spații de cazare aflate în natură. De astfel de oportunități putem beneficia chiar și în apropierea Capitalei. „La nord de București avem Snagovul, destinație renumită până nu demult datorită palatului, construit inițial pentru prințul Nicolae de România și apoi devenit una dintre reședințele lui Nicolae Ceaușescu. De asemenea, grație numeroaselor vile și complexe rezidențiale, au fost construite, în ultimii 10-15 ani, câteva pensiuni rurale și complexe agroturistice de mare calitate”, ne-a declarat Traian Bădulescu.

Snagovul, între Mănăstire, Muzeul Satului și…. plimbările cu sania cu zurgălăi

La Snagov există vestita Mănăstire omonimă, dar și un complex agroturistic, Grădina Vlahiia, ce adăpostește și un mic muzeu al satului, care cuprinde case originale aduse din Maramureș și o biserică. Turiștii sunt invitați să facă turul Grădinii şi pot participa activ la îndeletnicirile zlnice ale fermei. Vizitele în împrejurimi se pot face fie pe uscat, cu trăsura vieneză sau cu căruța, fie pe lacul Snagov, folosind o barcă dotată cu motor. Iarna, turiștii au la îndemână o sanie cu zurgălăi. La un astfel de complex, tarifele pentru o cameră, pe o noapte de cazare, variază între 350 și 480 de lei, cu mic dejun inclus. O casă maramureșeană cu 8 locuri de cazare poate fi închiriată contra sumei de 1700 de lei.

Pentru copiii care au oricând la dispoziție locul lor de joacă special amenajat, călăritul poneilor sau interacţionarea cu celelalte animale ale fermei reprezintă, de asemenea, o uriașă sursă de bucurie. Traian Bădulescu a detaliat: „Printre activitățile la care se pot implica turiștii se numără hrănirea și adăparea animalelor, țesălatul și potcovirea cailor și poneilor, mulsul vacilor, culesul ouălelor din cuibare, curățarea grajdurilor și prepararea brânzeturilor și a smântânii. De asemenea, la vară, alte activități atractive vor fi îngrijirea zarzavaturilor și a pomilor, culesul viei și fructelor. Până în urmă cu 15-20 de ani, asemenea activități erau mai ales preferatele turiștilor străini, însă în ultima vreme, din cauza urbanizării la care am fost supuși și noi, din ce în ce mai mulți români preferă acest tip de distracție”.

La Greaca, o cameră costă doar 250 de lei, pe noapte

Alte locații inedite și de calitate (4 stele) sunt la sud de București, în județul Giurgiu, în localități precum Comana și Greaca. La Greaca, pentru perioada ianuarie – aprilie, o cameră costă 200-250 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. „Și nu vorbim de orice complex, ci de mici palate. Turiștii au acces la terenuri de tenis, grădină, biliard, outdoor spa, ping-pong, Kiddyland și plimbări cu ponei”, a precizat specialistul.

Lista oportunităților este mare, iar Traian Bădulescu a continuat: „La Comana, unde se află cea de-a doua deltă a României – Delta Neajlovului, există un parc de aventură apreciat de turiștii amatori de adrenalină, care propune plimbări cu vaporașul și cu trenulețul turistic. Tot aici există și un resort cu piscină, spa, club pentru copii, dar și pentru adulți, cu bowling, biliard, air hockey, baschet, darts, maşini, motociclete sau console video. Așa cum la Snagov poate fi vizitată Mănăstirea Snagov, aici poate fi vizitată Mănăstirea Comana, ambele lăcașe de cult păstrând câte ceva din povestea lui Vlad Țepeș. Și aici tarifele variază între 250 și 400 de lei camera, pe noapte”.

Bărăganul ne oferă conacul de la Manasia, dar și struții… de la Potlogi

Bărăganul oferă, de asemenea, surprize. La est de București, un exemplu este Manasia, comună din Ialomița, situată la 50 de kilometri de Capitală. Aveam să aflăm că „aici se află un conac care este primul monument istoric de Clasă A, de importanță națională, restaurat integral. Domeniul include conacul boieresc, parcul de două hectare și crama de sub conac, monumente înnobilate de istoricul aristocratic al moșiei. Chiar dacă acest conac nu oferă cazare, reprezintă o destinație perfectă pentru bucureșteni, pentru o zi sau chiar un weekend. Posibilități decente de cazare, cu maxim 200 de lei pe noapte, pe cameră, există în imediata vecinătate, la Urziceni”.

Ne putem relaxa și la vest de București. La aproximativ 50 de kilometri de Capitală, pe drumul național București – Târgoviște, în comuna Potlogi, există un resort de 3 stele care, printre altele, are o fermă de animale unde poț fi admirați exoticii struți. Alte activități recomandate sunt plimbările cu bicicleta, pescuitul și pictura în aer liber. Aici se află și un teren de tenis. O noapte de cazare costă, în medie, 350 de lei pe cameră, cu mic dejun și cu cină, iar o ofertă specială este camera dublă, ce include toate mesele și care, pentru două nopți, costă 750 de lei.

Castelul Cantacuzino, atracția Bușteniului

Am aflat de la Traian Bădulescu faptul că și anul acesta cele mai căutate destinații interne rămân, în continuare, acelea de turism rural, Bran-Moieciu, Fundata, zona Maramureșului, Bucovina, Mărginimea Sibiului, Munții Apuseni, Oltenia de sub Munte, Buzău și Vrancea. Apoi, urmează stațiunile montane cu facilități de sporturi de iarnă, precum Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Azuga, Bușteni, unde poate fi vizitat Castelul Cantacuzino, dar și Rânca, Straja, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Păltiniș, Borșa etc. „Turiștii sunt interesați să se relaxeze la munte sau în alte zone turistice și toți întreabă dacă se respectă condițiile de siguranță. Este un aspect liniștitor, care arată că turiștii sunt responsabili”, a precizat acesta.

România a devenit o opțiune majoră pentru iubitorii de schi din Europa

Pentru amatorii de schi cu venituri mari, rămân deschise în continuare pârtiile din Elveția și din Suedia. Totuși, am aflat că elementul principal îl reprezintă faptul că, în premieră, „România devine o opțiune majoră pentru amatorii de sporturi de iarnă, fiind una dintre puținele țări europene care permit practicarea lor, cu respectarea măsurilor de rigoare. Era bine dacă ne promovam și pe extern cu destinațiile de schi, pentru stimularea incoming-ului. Însă, este drept, măsurile au fost comunicate destul de târziu, așa cum se întâmplă cam peste tot în lume”.

Cei care doresc să schieze sau să practice alte sporturi de iarnă au acces la cele peste 180 de pârtii omologate din România. Cele mai bune și căutate pârtii sunt în Predeal, Sinaia, Azuga, Bușteni, Poiana Brașov, Păltiniș, Straja și Rânca. În ultimii ani, Maramureșul a devenit și el vedetă grație pârtiilor de la Șuior, Cavnic și Borșa.

„Una dintre vedetele sezonului este stațiunea Predeal, datorită faptului că multe hoteluri, vile și pensiuni se află lângă pârtii sau, oricum, la liziera pădurii. Tarifele de cazare variază aici, pentru o cameră dublă, între 150 de lei, la o vilă de 2-3 stele, și maxim 400-500 de lei pe noapte, la un hotel de 5 stele. În stațiunea Poiana Brașov există câteva hoteluri de top foarte căutate, unde o cameră dublă, cazare cu mic dejun inclus, poate varia între 700 și 1300 de lei pe noapte”, ni s-a explicat.

De asemenea, spre finele sezonului de iarnă, mulți turiști pot alege complexele și pensiunile din Delta Dunării. Tot bătrânul fluviu este vedetă și la intrarea în țară, în zona Cazanelor, unde se află un conglomerat de pensiuni de calitate, la Orșova sau la Eșelnița.

„Ofertele de cazare sunt mult mai flexibile”

Este foarte important să aflăm ce prețuri vom avea de plătit, în funcție de locul în care vom decide să ne petrecem vacanțele. Traian Bădulescu a menționat: „ În privința ofertelor, acestea sunt mult mai flexibile. Tarifele sunt cele obișnuite, însă multe structuri de cazare au micșorat tarifele, care în acest an sunt clar mai accesibile, ținând cont că hotelurile nu pot oferi facilități precum piscină interioară sau petreceri, ca în anii trecuți, așa cum erau obișnuiți turiștii”.

Dincolo de destinațiile „clasice” de vacanță, chiar și hotelurile din orașele mari, precum București, Brașov, Oradea, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara oferă pachete cu cazare la hotel și mese incluse. „Turiștii trebuie să rețină că accesul în restaurantele interioare este, momentan, permis doar pentru clienții hotelului. Oricum, restaurantele structurilor de cazare pot asigura foarte bine măsurile de siguranță sanitară, igienică și alimentară”, a avertizat Bădulescu.

Printre cele mai căutate structuri de cazare se numără conacele și palatele din Transilvania, conacele din Moldova și culele din Oltenia. Printre localitățile căutate, care au astfel de obiective, se numără Măldărești (Vâlcea), Polizu (Iași), Deva, Turda, Micloșoara și Tălișoara (Covasna), Ogra (Mureș), Moșna (Sibiu), Chitorani (Prahova), Rățești (Buzău) și multe altele.

La Satul Banului scăpăm de stresul telefonului mobil

Ofertele sunt variate, iar consultantul în turism a argumentat: „De asemenea, sunt complexe care îți oferă cazare în căsuțe situate în copaci sau în căsuțe inspirate de cele ale hobbiților. O serie de pensiuni agroturistice oferă și experiențe inedite, precum implicarea turiștilor în gospodărie, plimbări cu sania sau cu căruța, echitație, lecții de gastronomie etc. De exemplu, în Prahova, la Satul Banului, există un complex unde turiștii au semnal slab la telefonul mobil, nu au televizoare, dar beneficiază de toate condițiile unui adevărat „retreat” în natură”

Revenind, însă, la prețuri, intervievatul nostru a precizat: „Este o idee preconcepută, o legendă, faptul că trebuie să scoți mulți bani din buzunar, pentru a te caza în România. Sunt multe pensiuni rurale, vile sau hoteluri unde o cameră dublă pe noapte costă între 80 și 200 de lei, multe dintre ele incluzând și micul dejun. Firește, există și locații scumpe, unde poți scoate din buzunar și între 300-500 de euro pentru o noapte, într-o perioadă normală a anului, nu neapărat de sărbători. Dar acestea sunt excepții și fiecare, firește, alege conform bugetului propriu”.

În schimb, se pare că la ora actuală nu putem vorbi de turism de lux în România. „Nu avem încă un Ritz sau un Burj al Arab. Dar putem vorbi despre turism premium, și aici subliniez ca o cazare inedită, conacele, culele, micile palate și castele precum și anumite complexe de vile”, a încheiat expertul.