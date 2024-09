Unde ascunde Nelson Mondialu’ kilogramele de aur pe care le deține. Motivul pentru care a refuzat pensia de la stat

Nelson Mondialu’ s-a supărat pe fiul său, Livian, pentru că nu și-a respectat înțelegerea pe care au avut-o înainte de nuntă. El i-a promis că-i va da un dar de nuntă generos, de 30.000 de euro, cu condiția ca jumătate din bani să-i returneze după eveniment. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, pentru că Livian a trebuit să-și achite toate cheltuielile din banii câștigați la nuntă. Potrivit lui Nelson, ”darul” de la nunta faraonică a ajuns la 320.000 de euro.

Câți ani a lucrat Nelson Mondialu’

Nelson Monidalu’ spune, însă, că nu va duce prea mult lipsa banilor. El se laudă că și să facă bani din orice. Bărbatul spune că are câțiva ani buni de vechime în câmpul muncii, dar după ceva vreme și-a dat seama că munca nu este de el. Nelson susține că a avut mereu probleme cu șefii pentru că a fost mereu un tip incomod.

“Să știți că am lucrat destul! Nu știu exact câți ani, dar am lucrat! Doar că m-au dat afară de la muncă. Oriunde am fost m-au dat afară!

Atât eram de deștept că le-a fost frică să nu le iau locul. Șeful de secție, inginerul… eu perseveram. Mă puneau să zidesc, eu zideam. Vedea directorul și zicea: ia uite ce bun e ăsta! Mă dădeau afară. Deci n-aveam șansă, de frică să nu le iau locul de muncă. Și atunci am decis, decât să stau așa, mai bine mă las la mâna mea”, a declarat Nelson Mondialu’ pentru FANATIK.

Totuși, Nelson și-a câștigat celebritatea postând pe platformele sociale imagini în care apare cu teancuri de bani sau cu purtând bijuterii groase de aur. De unde atâta avere? Nelson susține că provine , de la care a moștenit kilograme de aur. El spune că nu a apucat nici până azi să cheltuie tot și că ține aurul pentru ”zile negre”.

Nelson are trei kilograme de aur ascunse

“Eu mă trag dintr-o familie de oameni grei. Și la ora actuală am din moștenire trei kg de aur. Am tot pus deoparte pentru că, aurul îl pui în câte un borcan și-l ții îngropat acolo. O casă, unde o pui?! Aia nu o mai poți ascunde. V

ine statul și zice, hai să punem impozit. Pe aur cum mai pui? Doamne ferește, de vine vreo nenorocire sau vreo foamete, scot câte un ineluș cu piatră albastră și cumpăr o conservă. Adevărat?! Așa, cu casa ce fac? Nu fac nimic!”, a mai declarat Nelson Mondialu’ pentru FANATIK.

Pentru că este atât de ”bazat”, Nelson Mondialu’ spune că nu se bazează deloc pe pensie, pe care a renunțat pur și simplu să și-o mai ridice. “Nu, eu n-am pensie. Eu nu am pensie pentru că am refuzat. De ce?! Pensia aia micuță care vine, mai mult mă pune pe drumuri. Decât să mă duc să pierd timp, mai bine o las la un amărât. Așa mai bine mă lipsesc”, a mai spus Nelson.

În prezent, Mondialu’ este implicat în zona de imobiliare. El deține patru imobile în zona Clujului, pe care susține că nu le-a achiziționat pentru profit. Nu vrea să le vândă și nici să le închirieze. ”Tot ce construiesc, construiesc pentru familie”, spune bărbatul. El susține că, din când în când, mai lasă cîte o familie cu probleme să mai stea în casele lui, dar nu mai mult de câteva nopți. ”Fac și eu o faptă bună”, mai spune TikTokerul

”Am o casă în Mănăștur, două în Florești, una în altă parte. Deci, 4! Sunt cel mai bogat rom din cartierul Mănăștur”, a mai declarat Nelson Mondialu’ pentru FANATIK.