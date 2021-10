Unde locuiește acum Mioara Roman. Decizia luată de fiica ei

Mioara Roman are probleme de sănătate de mai multă vreme. Așa că, fiica ei a decis să o mute într-un hotel de patru stele până când va reuși să-și renoveze casa.

La hotel mama Oanei Roman nu duce lipsă de nimic, în plus i s-a oferit și asistență medicală.

Vedeta își dorește ca în cel mai scurt timp mama sa să locuiască alături de ea.

Unde locuiește Mioara Roman. Decizia luată de fiica ei

Oana Roman a dezvăluit că a decis ca mama ei să locuiască la un hotel de lux. Vedeta spune că așa este foarte bine îngrijită, în plus este Vedeta a spus că a avut nevoie de o perioadă pentru a reuși să găsească cea mai bună locuință pentru mama sa.

ADVERTISEMENT

De ceva vreme, Mioara Roman s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Uneori are căderi de tensiune, iar fiica ei s-a gândit că ar fi mai bine să evite în această perioadă să cheme ambulanța.

Astfel, a descoperit un hotel care funcționează după un nou concept și care oferă o mulțime de beneficii clienților.

ADVERTISEMENT

Oana își dorește foarte tare ca mama ei să locuiască alături de ea, dar în acest moment este imposibil pentru că își renovează casa. În plus, trebuie să găsească și o persoană care să o îngrijească.

“Deocamdată, nici n-am găsit persoana potrivită, spațiu avem, dar cu noul tratament pe care îl are, eu trebuie să fiu sigură că ea este 100% OK. Are zile, de exemplu, în care a făcut o cădere de tensiune, eu dacă eram cu ea acasă, ce făceam? Mai ales cu situația asta”, a povestit Oana Roman la

ADVERTISEMENT

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Ajunsă la vârsta de 81 de ani, Mioara Roman s-a confruntat în ultimele luni cu grave probleme de sănătate și a ajuns de mai multe ori pe mâna medicilor.

“Mama are multe afecțiuni, dacă o vezi nu o recunoști. La ea, îmbătrânirea a fost bruscă. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-și folosească o mână!

ADVERTISEMENT

E greu, nu ești pregătit! Tata știe, dar ce poate să facă? Mama are boală degenarativă ce nu poate fi controlată”, spune Oana Roman în urmă cu ceva vreme.