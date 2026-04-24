Unde lucra Daniel, bărbatul împușcat de SAS. Autoritățile locale fac dezvăluiri: „Nu ne-a dat niciodată de bănuit”

Noi detalii ies la iveală în cazul lui Daniel Măzărescu, bărbatul împușcat de luptătorii SAS în Hangu, în urma unei intervenții care a degenerat. Autoritățile locale vin cu primele explicații despre activitatea sa profesională și felul în care era văzut în comunitate, imaginea conturată ridicând semne de întrebare în raport cu evenimentele petrecute.

În ce domeniu lucra Daniel Măzărescu și ce spun autoritățile locale despre bărbatul împușcat de SAS

FANATIK a aflat informații suplimentare despre cazul bărbatului împușcat în urma intervenției forțelor de ordine din Hangu. Potrivit surselor din cadrul anchetei, cel care și-a pierdut viața este Daniel Măzărescu, în vârstă de 37 de ani. Detalii noi obținute de redacția FANATIK conturează mai clar firul evenimentelor care au dus la intervenția în forță a polițiștilor. Astfel, conform unor oficiali contactați de redacția noastră, apelul la 112 care a declanșat întreaga operațiune ar fi fost făcut de soacra bărbatului, în timp ce Dumitrel B., tatăl soției acestuia, încerca să-l calmeze. Se pare că familia a decis să ceară ajutorul autorităților după ce conflictul a escaladat rapid, pe fondul amenințărilor grave lansate de bărbat la adresa celor apropiați.

Informațiile obținute de FANATIK vin în completarea datelor oficiale transmise de autorități, care indică faptul că situația a escaladat rapid. Polițiștii, însoțiți de luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au intervenit pentru punerea în aplicare a unor ordine de protecție provizorii emise pe numele bărbatului. În momentul în care forțele de ordine au ajuns la locuința acestuia și i-au cerut să deschidă ușa, după somațiile legale, Daniel Măzărescu ar fi deschis focul asupra luptătorilor SAS. În aceste condiții, pentru a neutraliza pericolul iminent, aceștia au ripostat, bărbatul fiind rănit grav. La fața locului au intervenit echipaje medicale, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

Imagini din momentul intervenției celor de la SAS ăn casa bărbatului din Neamț

Profilul bărbatului împușcat de SAS, conturat de autorități: „Nu îl știu ca fiind o persoană conflictuală sau care să provoace scandal”

De asemenea, FANATIK a încercat să obțină și a discutat inclusiv cu autoritățile din Hangu pentru a-i contura profilul. Atât viceprimarul, cât și primarul localității au oferit detalii despre Daniel Măzărescu, descriindu-l, în linii mari, ca pe o persoană fără antecedente de comportament violent. Viceprimarul Paul Lupu a explicat că bărbatul era cunoscut ca fiind liniștit și integrat în comunitate, având un loc de muncă în domeniul forestier și preocupări obișnuite pentru zona în care trăia.

„Nu îl știu ca fiind o persoană conflictuală sau care să provoace scandal. Era angajat și lucra la o societate din domeniul forestier, fără ca activitatea lui profesională să aibă vreo legătură cu armele. Deținea însă un permis de armă pentru vânătoare, dar nu am mai multe informații în acest sens. Obișnuia să meargă la vânătoare, în diferite zone de pe raza comunei. Din câte l-am cunoscut, părea un om în regulă. Tatăl său a murit în urmă cu aproximativ un an, iar mama este în viață”, sunt informațiile furnizate de Paul Lupu, viceprimarul localității Hangu.

Ancheta continuă în Hangu, după intervenția fatală a forțele de intervenție specială. Primarul Ion Pintea: „În ultima perioadă nu știu exact unde era angajat”

În discuția cu reporterul FANATIK, primarul comunei din Hangu, Ion Pintea, a precizat că zona în care s-a produs incidentul rămâne și la acest moment sub strictă supraveghere, fiind împânzită de forțe de ordine, în timp ce și strâng probe. Totodată, acesta a făcut referiri la modul în care era perceput bărbatul în comunitate, dar și la aspecte din viața sa personală, așa cum erau cunoscute la nivel local: „Încă este foarte multă poliție la fața locului, iar cercetările și măsurătorile sunt în desfășurare. Personal, nu am avut niciodată probleme cu el, tocmai de aceea mă surprinde ceea ce s-a întâmplat. Lucra în domeniul forestier, ca muncitor la pădure, se ocupa inclusiv de utilaje, de tractor, împreună cu tatăl său. A lucrat în mai multe locuri, însă în ultima perioadă nu știu exact unde era angajat. În ceea ce privește armele, nu am mai multe informații. Neavând probleme cu el, nu ne-a dat niciodată de bănuit că ar putea ajunge într-o astfel de situație. Totul a fost o surpriză și pentru noi.

Din câte știu, existau totuși unele probleme în familie, în relația cu soția. Am înțeles că aceasta ar fi plecat de mai multe ori de acasă. Atât familia lui, cât și cea a soției locuiesc în comună, în cazul lui mai trăiește doar mama. Și noi încercăm să aflăm exact ce s-a întâmplat, însă nu putem interveni. Zona este securizată, iar poliția desfășoară ancheta. Am trecut prin apropiere, dar nu mă pot apropia, pentru că este multă activitate și autoritățile își fac treaba acolo”, a declarat, pentru FANATIK, Ion Pintea, primarul comunei din Neamț.

Bărbat, împușcat mortal după ce a deschis focul asupra SAS Neamț

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, incidentul s-a produs în seara zilei de 23 aprilie 2026, în urma unui apel la 112 care semnala o situație tensionată în familie și amenințări grave la adresa unor membri ai acesteia. Autoritățile au intervenit de urgență, fiind declanșată o acțiune complexă a polițiștilor și a luptătorilor SAS Neamț, în condițiile în care existau date că bărbatul deținea legal arme de vânătoare și prezenta un potențial risc iminent.

„La data de 23 aprilie a.c., ora 21.14, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Hangu, cu privire la faptul că ginerele acesteia, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, a adresat amenințări de natură a le pune în pericol viața, atât ei, cât și soțului și fiicei acesteia, dacă soția acestuia și cei trei copii minori nu revin la locuința de domiciliu. A fost completat formularul de evaluare al riscului, rezultând risc iminent, fiind emise 3 ordine de protecție provizorii. Totodată, în urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că bărbatul este deținător legal de arme de vânătoare.

Polițiștii impreună cu luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț au intervenit în localitatea Hangu, la imobilul bărbatului, pentru a-i aduce la cunoștință dispozițiile ordinelor de protecție proviizorii, pătrunzând în curtea imobilului bărbatului, din aceeași localitate, până la ușa de acces a imobilului. În momentul în care aceștia au solicitat deschiderea ușii imobilului, împreună cu somația legală, bărbatul de 37 de ani ar fi executat mai multe focuri de armă asupra luptătorilor S.A.S. Neamț. Având în vedere pericolul iminent, luptătorii au executat foc de armă asupra bărbatului, acesta fiind rănit. La fața locului au fost solicitate echipaje medicale de specialitate, din nefericire fiind declarat decesul bărbatului. A fost informat procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț”, sunt informațiile transmise de cei de la IPJ Neamț.