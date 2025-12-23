Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026

ADVERTISEMENT

Ultima lună din an este una de relaxare pentru David Popovici. Iată unde merge înotătorul de 21 de ani în perioada sărbătorilor. Acesta este locul în care se simte cel mai bine. Cine îi este alături de Crăciun și la trecerea dintre ani.

David Popovici, despre sărbătorile de iarnă

David Popovici ia o pauză binemeritată în decembrie. E o lună în care își propune să se refacă atât din punct de vedere fizic, cât și mental. După ce , acum planifică ce face în sezonul următor.

Campionul olimpic nu mai trage tare pentru competiții și se bucură de echilibrul care vine odată cu sărbătorile. Cu toate acestea, nu renunță la programul său și se antrenează în continuare, însă își face timp pentru persoanele dragi.

Locul în care se simte cel mai bine de Crăciun este alături de părinții săi. Prin urmare, va petrece nașterea lui Iisus Hristos în sânul familiei sale. Cu siguranță, de la masă nu va lipsi iubita sa, Taisia Nițuleasa, studentă la SNSPA.

„Cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca”, a spus David Popovici, pentru .

Ce planuri are David Popovici pentru 2026

„Mi-am propus să fiu mai consecvent și mai prezent. Să lucrez nu doar la performanță, ci și la echilibru. Să am zile în care să fiu acolo cu totul, nu doar fizic. Și, în paralel, să mă implic mai mult în cauze care contează.

Și mai am o rezoluție legată de un proiect în care sunt implicat și pe care îmi doresc să îl organizăm impecabil.

Este vorba de evenimentul Sprint With The Stars, o competiție în care copiii care înregistrează timpii cei mai buni vor avea ocazia să înoate alături de mari nume internaționale.

Am participat de două ori la acest eveniment la Londra și a fost inspirațional și de aceea am decis să îl aducem îm premieră în România la începutul anului viitor”, a mai spus David Popovici, mai arată sursa menționată.

Care este formatul competiției Sprint With The Stars

Sprint With The Stars este programat pentru data de 17 ianuarie 2026. Evenimentul va avea loc în bazinul de la Otopeni, biletele fiind puse deja în vânzare. Conceptul concursului îi aparține lui Adam Peaty, triplu campion olimpic în probele de bras, și lui Ed Baxter.

Mai mult decât atât, această inițiativă este dedicată copiilor și înotătorilor începători care au oportunitatea să se întreacă cu cei mai buni înotători ai lumii. Competiția are doar curse scurte, de 50 de metri, la toate procedeele.

Cei mai rapizi 9 concurenți din fiecare grupă de vârstă au șansa să meargă mai departe până în finală. David Popovici a menționat că a pus mult suflet în acest proiect. îl organizează pentru copilul interior, dar și pentru cei pasionați de înot.

În plus, a mai menționat că starurile participante sunt semifinaliști mondiali sau olimpici. Toți sportivii care iau parte la această experiență inedită se numără printre primii 16 din lume. Adam Peaty (bras) și finlandeza Veera Kivirinta (bras) nu vor lipsi de la eveniment.

Pe listă se mai află britanica Lauren Cox (spate), grecul Apostolos Christou (spate), sportiva din Germania, Angelina Köhler (fluture), precum și portughezul Diogo Ribeiro (fluture).