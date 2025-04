Gigi Becali și Dan Șucu și-au declarat „război” în SuperLiga după venirea omului de afaceri la Rapid București. Dumitru Dragomir știe cum câștigă patronul de la FCSB în fața omologului său din Giulești, care a prins gustul fotbalului și s-a hotărât să-și încerce norocul și la Genoa.

Unde pierde Dan Șucu războiul cu Gigi Becali? Dumitru Dragomir are răspunsul: „Rapid nu are un astfel de jucător! Aia e cheia unui meci”

Mitică Dragomir a comentat derby-urile Rapid – , scor 1-2, și Dinamo București – FCSB, scor 1-2. „Oracolul de la Bălcești” s-a arătat dezamăgit de ce a văzut în ambele meciuri jucate în Capitală.

„Am văzut două jocuri la plesneală! Rapid – Craiova și Dinamo – FCSB. La Rapid nu au făcut un fault când a plecat Ndong, trebuia să facă un fault. La Dinamo nu a ieșit nimeni pe Șut, parcă erau hipnotizaţi la șutul lui Baba.

Nu au ieșit pe piciorul lui, dacă ești fotbalist te aștepți să dea de acolo cu stângul. Intră în interior din dreapta, dă cu stângul, doar nu o să dea cu dreptul la poartă. Gigi știe să își facă marketing bun, l-am auzit și aseară”, a declarat Mitică Dragomir.

Dumitru Dragomir, mesaj pentru Dan Șucu: „Nu are echipă”

Dumitru Dragomir știe unde . Fostul șef LPF îl sfătuiește pe patronul de la Rapid București să vorbească mai des în fața jurnaliștilor.

„Eu zic că Șucu pierde aici, că nu iese după meciuri. În momentul în care părăsește stadionul să stea un minut sau două de vorbă cu ziariștii. El se ferește, nu e bine. (n.r. – Ai senzația că nu mai e la Rapid?) Nu, suferă săracul, la fel ca nevasta și copiii lui.

Vreau să-i spun că Rapid nu are echipă, are cinci fotbaliști buni. Borza, Cristi Ignat, Ciobotariu, Pașcanu și Onea, de aici în sus îl are doar pe Petrila. Nu are un mijlocaș care să stea în fața celor doi fundași, asta e cheia unui meci”, a spus fostul șef LPF.

