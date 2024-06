Unde pleacă Denisa Balu în luna de miere. Artista face anunțul despre copil: „Nu ne-am gândit încă la un nume”

Denisa Balu, cântăreața de muzică de petrecere care s-a căsătorit de curând, a povestit totul despre povestea de iubire pe care o trăiește de ceva timp, unde pleacă în luna de miere, dar și dacă are de gând să facă un bebe.

Denisa Balu, totul despre povestea de iubire pe care o trăiește cu Iulian Crișan

Casă de piatră! Cum te-ai cunoscut cu soțul tău?

– Teoretic, ne știm de când eram mici și activam în cadrul Ansamblului Jidvei România, dar povestea noastră de dragoste a început în anul 2019, când Iulian s-a alăturat formației în care eu activam. Locuiam amândoi la Cluj, eram studenți și ce să vezi, am descoperit că locuiam și foarte aproape unul de celălalt. Uite așa, am început să ne apropiem, veneam împreună la repetiții la Alba Iulia și ceva frumos s-a legat. Atât de bine s-a legat, încât, împreună am conceput ulterior formula Contrast Band, formulă în care activăm până în prezent.

Practic, suntem împreună peste tot și asta e un mare avantaj. Ne completăm foarte bine, aș putea spune că Iulian a făcut puțină ordine în haosul meu (de vărsător veritabil), iar eu am adus un strop de spontaneitate în rigurozitatea lui de geamăn veritabil. Deși suntem diferiți, eu mai haotică, jucăușă, dinamică, iar el mai ordonat, riguros, calm, avem valori comune și anume seriozitatea, implicarea, integritatea și ne plac lucrurile bine făcute. Facem o echipă minunată atât în viața personală, cât și în viața personală.

Cum a cucerit-o Iulian pe Denisa: „Fără încercări forțate”

Ce ți-a plăcut la el la prima întâlnire, cum te-a cucerit?

– Mi-a plăcut tocmai felul lui atipic de a fi, faptul că părea destul de inabordabil, dar în același timp era direct și sincer, transparent fără încercări „forțate” de a mă impresiona. Însă, ceea ce m-a cucerit și totodată mă fascinează și în prezent este inteligența lui, sclipirea și felul în care gândește și calculează lucrurile și faptul că, mereu ia deciziile înțelept. Mă mai temperează și pe mine și mă ajută să mă organizez mai bine și să nu fac alegeri pripite.

Ai simțit din prima că este jumătatea ta?

– Nu știu dacă m-aș exprima neapărat așa, însă, pe măsură ce lucrurile dintre noi au evoluat, așa treptat, am crezut tot mai mult în noi și acum chiar pot spune că sunt sigură că împreună facem cea mai bună echipă, atât în viața personală, cât și în viața profesională..

Când, cum și unde ai fost cerută în căsătorie?

Denisa Balu: – Cererea în căsătorie a fost pentru mine cea mai emoționantă zi din viața mea. S-a întâmplat în Grecia, în Thasos, într-o seară călduroasă de august, la apus. Toți prietenii au complotat pentru ca acest moent să iasă perfect și chiar a ieșit. Eram pe barcă, cu toții îmbrăcați în alb, dansam, făceam poze la apus și dintr-o dată, un buchet de flori a ieșit prin trapă de la subsolul bărci.

Când l-am văzut pe Iulian punându-se în genunchi, întrebându-mă „vrei să fii soția mea?”, mi-au dat lacrimile instant și am zis „Nu cred!” și nu pentru că nu credeam în el, ci pentru că nu îmi venea să cred ce lucruri frumoase mi se întâmplă, ce om minunat am lângă mine și efectiv mă găndeam, „Chiar merit toate astea, e adevărat?” Apoi am spus „Da!” și claxoanele vaporașelor au răsunat, toată lumea a aplaudat și s-a bucurat împreună cu noi. Va rămâne pentru amândoi o amintire cu adevărat specială.

„Ne dorim să fim părinți tineri”

Vă doriți copii? Ce ați vrea să aveți? Aveți vreun nume în gând?

– Da, ne dorim copilași. Momentan, mai vrem să profităm de timpul în doi, să mai călătorim și să experimentăm aventuri, însă, n-am vrea nici să stăm foarte mult. Ne dorim să fim părinți tineri! Ne gândim să fie doi, să se ajute reciproc, deoarece și noi avem fiecare câte un frate sau o soră. Legat de gen, ce va dori Dumnezeu și ce are pregătit pentru noi! Nu ne-am gândit încă la un nume, avem timp încă.

Unde plecați în luna de miere?

– Având în vedere că suntem în plin sezon de evenimente, nu avem timp să plecăm chiar o lună, dar, acum în iunie, plecăm o săptămână la Paris, doar noi doi. Probabil la iarnă, vom pleca într-o destinație mai exotică.

Denisa Balu vrea să își deschidă cabinet de logopedie

Ce dorințe aveți pentru viitorul apropiat, personal și profesional?

Denisa Balu: – Pe plan personal, așa cum spuneam, ne dorim să călătorim mai mult în doi, în perioadele în care nu avem evenimente și să acumulăm cât mai multe experiențe, aventuri. Pe plan profesional, eu tocmai am lansat o nouă piesă, se numește „Mă îmbăt cu apă rece” și o găsiți pe canalul meu de youtube. De asemenea, am câteva proiecte frumoase în derulare, printre care un colaj balcanic, în colaborare cu o trupă pop-rock și trupa noastră, Contrast Band. Totodată, planificăm câteva evenimente publice outdoor, în Alba Iulia la Czech In la Vizitiu.

Iulian urmează să aibă în iulie câteva examene importante, examenul de titularizare și cel de definitivat în învățământ, el fiind profesor de vioară la Liceul de Arte din Alba Iulia și totodată urmează să aibă și disertația, acum la final de masterat. Eu plănuiesc să îmi deschid un cabinet de logopedie, deoarece, am absolvit facultatea de Psihologie și un masterat în acest domeniu, iar ulterior, m-am specializat pe logopedie. Am lucrat câțiva ani la un centru de recuperare pentru copii și acum îmi doresc să îmi deschid propriul cabinet. În rest, suntem prinși cu evenimentele private și publice. Ne dorim să fim sănătoși, să putem realiza tot ce ne propunem!