Unde pleacă Nicușor Dan după alegerile din Capitală. Prima vizită oficială a președintelui într-un stat important

ADVERTISEMENT

Președintele Nicușor Dan are programată o vizită oficială, luni și marți, chiar după alegerile locale din Capitală. Șeful statului este așteptat în Franța, acolo unde se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron, dar și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Nicușor Dan, așteptat în Franța după alegerile din Capitală

Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială duminică, 7 decembrie, în ziua în care bucureștenii sunt chemați la vot pentru a-și alege primarul general al Capitalei. Conform programului oficial, luni, de la ora 21:00, președintele României va avea o întrevedere cu membri ai comunității românilor din Franța. Întâlnirea se va desfășura la Ambasada României din Paris.

ADVERTISEMENT

Marți dimineața, de la ora 09:30, șeful statului va discuta și cu reprezentanți ai companiilor din Franța, întâlnirea fiind organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef). După această întrevedere, Nicușor Dan va discuta cu edilul Parisului, Anne Hidalgo.

Președintele se va întâlni cu Emmanuel Macron

La ora 13:30, președintele este invitat la momentul dedicat inaugurării aleii ”Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau, evenimentul reprezentând un gest simbolic privind relația dintre România și Franța. Discuția cu omologul său francez, Emmanuel Macron, va avea loc la ora 14:00, la Palatul Élysée. În aceeași zi, de la ora 17:50, președintele va vizita fabrica Thales.

ADVERTISEMENT

Mesajul transmis de Nicușor Dan în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei

Duminică, la primele ore ale dimineții, pentru a alege noul primar general al Capitalei. . După ce a pus ștampila pe buletinul de vot, președintele a oferit o declarație de presă, ținând să precizeze că a votat „pentru o Românie în Occident”.

ADVERTISEMENT

„Am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a transmis președintele Nicușor Dan, duminică.