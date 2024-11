Unde poate fi admirată singura mașină-elicopter din România. ”Este senzația copiilor, am pus și o goarnă”

Nu, mașina nu poate zbura, însă designul atipic făcut ca autoturismul să aibă elice, care se rotește la viteză mică. Autoturismul este folosit la intervențiile ISU din zonă. Hibridul, dacă se poate numi așa, a fost cumpărat din Austria și poate fi admirat zilnic pe Aerodromul Barza din Gorj.

Unde poate fi admirată singura mașină-elicopter din România

Mașina este folosită în intervenții cu toate că arată bizar și, cel mai important, vizitatorii din zonă sunt atrași ca un magnet de acest elicopter-mașină, sau mașină-elicopter. Proprietarul Mihai Merlușcă, cel care a folosit 1.500 de euro pentru a cumpăra această dubă, e foarte mulțumit de investiția făcută.

. Nu știu intenția proprietarului care a fost, dar pentru noi a venit mănușă. Este un avion care este perfect. Un elicopter perfect funcțional. I se învârt elicele din față de sus și din spate. Este senzația copiilor când vin aici.

Am pus și o goarnă, se învârte și elicea, are și becuri, e fascinația copiilor”, explică proprietarul Mihai Merlușcă, conform Autoturismul are tracțiune de tip 4X4 și vine dotat cu echipament necesar pentru intervenții.

Mai mult, poate fi folosit și la alte operațiuni desfășurate pe aerodrom. ”Am refăcut-o. Mașina e perfect funcțională și . Și zilnic o folosim. Vara de exemplu, mergem pentru sistemul de irigație”, a mai precizat proprietarul.

Un elicopter a aterizat într-o benzinărie din Curtea de Argeș

Văzând succesul de care se bucură acest ”elicopter”, cineva a făcut o ofertă de 10.000 de euro pentru a-l cumpăra, însă a fost refuzat. Nu doar gorjenii știu să improvizeze atunci când vine vorba despre elicoptere sau mașină-elicopter.

Drept dovadă americanul care și-a aterizat elicopterul într-o benzinărie din Curtea de Argeș. Oamenii s-au adunat ca la urs pentru a face poze. Pilotul și-ar fi adus elicopterul la pompă, pentru a alimenta în liniște.

Potrivit specialiștilor, în mod normal un astfel de elicopter folosește un tip anume de combustibil, însă acesta poate fi alimentat cu benzină auto în caz de urgență. Imaginile cu elicopterul au ajuns virale, însă oamenii legii nu au gustat acest moment de excentricitate al pilotului.

Internauții au făcut haz de necaz și au ironizat momentul. ”Clientul la casier: de 50 de lei la elicopter”, a povestit un bărbat. ”A băgat GPL de 50 de lei, eram acolo”, s-a lăudat un alt ”martor”. ”Băiatul de la Peco i-a făcut oare și parbrizul?”, s-a întrebat, retoric, un alt tânăr.