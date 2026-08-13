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Unde pot fi văzuți la TV românii din Turcia. Andrei Borza, debut de vis la Corum

Românii din Turcia pot fi văzuți la TV în țara noastră! Cine transmite meciurile echipelor lui Andrei Borza, Mirel Rădoi, Valentin Mihăilă și Denis Drăguș
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2026 | 18:55
Unde pot fi vazuti la TV romanii din Turcia Andrei Borza debut de vis la Corum
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Unde pot fi văzuți la TV românii din Turcia. Andrei Borza, debut de vis la Corum. Foto: Facebook / Arca Corum FK
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Românii care activează în Turcia pot fi urmăriți în direct la TV în țara noastră. Noul sezon de Superlig va fi transmis de Prima Sport, dar meciurile vor putea fi văzute și online, pe platforma primaplay.ro. Mirel Rădoi (45 de ani) este antrenor la Gaziantep FK, echipă la care joacă Alex Maxim (36 de ani), el fiind de altfel și căpitan, dar și Deian Sorescu (28 de ani).

Românii din Turcia pot fi văzuți în direct la TV în țara noastră

De asemenea, Valentin Mihăilă (26 de ani) este sub contract cu Rizespor, în vreme ce Andrei Borza (20 de ani) s-a transferat în această vară de la Rapid la Corum FK, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK la momentul respectiv. Nu în ultimul rând, Denis Drăguș (27 de ani) este în continuare legitimat la Trabzonspor, doar că, după cum se știe deja destul de bine, sunt șanse foarte mari ca el să plece de la această echipă în această vară.

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Denis Drăguș Trabzonspor
Denis Drăguș are zilele numărate la Trabzonspor. Foto: Hepta

 

În această fereastră de mercato, gruparea din Trabzon a dat marea lovitură pe piața transferurilor și l-a adus pe Mohamed Salah (34 de ani), din postura de jucător liber de contract, ca urmare a despărțirii sale de Liverpool. Debutul său în Turcia s-ar putea consemna sâmbătă seară, cu începere de la ora României 19:00, atunci când Trabzonspor joacă primul meci din această stagiune de Superlig pe terenul celor de la Kasimpașa. Vineri seară, de la 21:30, Andrei Borza ar putea debuta la Corum într-un meci de gală, în deplasare cu Galatasaray.

Ce se întâmplă cu Denis Drăguș la Trabzonspor

În ceea ce îl privește pe Drăguș, cel mai probabil el nu va fi inclus în lotul pentru partida Kasimpașa – Trabzonspor. Internaționalul român nu mai face parte din planurile antrenorului său, astfel încât în prezent încă se caută soluții pentru rezilierea contractului lui. Această chestiune a fost confirmată în mai multe rânduri în ultima perioadă de către presa din Turcia:

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„Trabzonspor are în prezent 17 fotbalişti străini. Clubul se va despărţi de Batista Mendy, John Lundstram şi Denis Drăguş. De asemenea, Rene Mitongo va fi împrumutat la o altă echipă, ceea ce va reduce numărul la 13 jucători străini. Odată cu sosirea lui Darwin Nunez, numărul va creşte din nou la 14. Prin urmare, pentru ca Trabzonspor să poată aduce un mijlocaş, va fi nevoie de o plecare surpriză din actualul lot”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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