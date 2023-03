Unde putem să petrecem Paștele, dacă vrem să fugim de oraș. Oferte pentru toate buzunarele: tarife de 2.500 de lei în Delta Dunării și de 500 de euro în Turcia sau în Egipt

În general, românii preferă să petreacă sărbătorile pascale acasă, în familie. Există, însă, temerari care susțin că s-au plictisit de rutină și profită de cele câteva zile libere pentru a alege destinații de vacanță cât mai reconfortante. Am aflat de la consultantul în turism Traian Bădulescu faptul că, dincolo de stațiunile montane și chiar de litoral, românii pot petrece o perioadă de vis în Delta Dunării, un loc aflat la mare căutare, „ca dovadă și prețurile care au crescut”, dar și în destinații precum „Egiptul, Turcia, unde tarifele variază între 400 – 500 de euro, însa paleta ofertelor este mult mai largă”.

Consultantul în turism Traian Bădulescu: „La ofertele de Paște, tarifele variază de la 500 lei, cu cazare pentru două nopți, până la 2.500 lei, la un hotel de 4 stele, în Delta Dunării”

În primul rând, trebuie spus că rezervările de Paște pentru acest an înregistrează o creștere de circa 30% față de anul precedent. Anul trecut, războiul din Ucraina izbucnise recent și turiștilor le era frică să călătorească, ori să facă rezervări, în special în perioada februarie – aprilie. În acest an, românii nu mai au nici temeri și, pe de altă parte, 2023 este primul an de la bun început fără restricții, după 2020.

„În România, turiștii caută pachete care includ masa tradițională de Paște. În stațiunile balneare precum Băile Herculane, Băile Felix, Sovata, Covasna, etc sunt căutate hotelurile cu piscine exterioare încălzite, dar, pe de altă parte, sunt vizate și stabilimentele de cazare de la malul mării ori hotelurile și pensiunile din Delta Dunării”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, consultantul în turism Traian Bădulescu.

Am aflat că, pe litoral, de Paște vor fi deschise aproximativ 15% dintre hoteluri. „Însă, atât pe plan intern, cât și extern, tarifele s-au majorat cu sume între 10% și maxim 30% față de anul trecut, ținând cont de rata inflației și de nenumăratele creșteri de prețuri la utilități, energie, produse alimentare și la alte bunuri de larg consum. Media creșterii este, oricum, de 15-20%”, a explicat interlocutorul nostru.

Potrivit acestuia, „tarifele pentru România variază de la 500 de lei pentru o persoană, cu cazare pentru două nopți în sistem demipensiune la un hotel de două stele, până la 2.500 lei, tot pentru o persoană, cu un pachet de două nopți cu demipensiune, la un hotel de 4 stele, în Delta Dunării”.

Oferte de Paște de nerefuzat: sărbători în jacuzzi, cu platou de fructe și șampanie, la 1.500 de lei

Grație tradiției, turismul rural se găsește și anul acesta la mare căutare. Astfel, cele mai „vânate” regiuni cu pensiuni rurale și agroturistice sunt Bran – Moieciu – Fundata, Mărginimea Sibiului, Maramureș, Bucovina, Oltenia de sub Munte (județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea), Munții Apuseni, Neamț, Delta Dunării, Orșova – Eșelnița.

„La o pensiune, tarifele pornesc de la prețul de 600 – 800 de lei în cazul unei camere duble, pentru minim două nopți. Cu toate acestea, trebuie spus că, în România, până la ora actuală rezervările s-au efectuat în proporție de 60%. Dar, iată și câteva exemple de tarife. La Sinaia, pentru o cameră la un hotel cu piscină exterioară, un pachet de trei nopți cu brunch festiv de Paște și cu cină festivă, un turist va achita suma modică de 1.200 de lei”, a continuat prezentarea intervievatul nostru.

Acesta a adăugat că, la un hotel de patru stele situat în Poiana Brașov, pentru un sejur de trei nopți, cu demipensiune, vom plăti în jur de 1.600 de lei, pentru două persoane, „iar cine vrea să petreacă o seară în aer liber, privind munții din jacuzzi, poate închiria și spațiul exterior, contra sumei de 1.500 de lei. Într-un asemenea jacuzzi încap zece persoane, care primesc un platou cu fructe și o șampanie”.

„La Băile Felix, cazarea la un hotel de 4 stele, cu pensiune completă, cu acces la piscine exterioare și la Aqua Park cu apă încălzită, plus prânzul tematic de Paște, pornește de la 1.500 lei pentru o persoană. În Delta Dunării, un pachet pascal care include trei nopți costă, în medie, 1.500 – 2.000 de lei de persoană, iar sejurul cuprinde toate mesele, inclusiv cele festive, tipice Paștelui”, a completat Traian Bădulescu.

Etiopia, America Latină și Țările Baltice au intrat în topul preferințelor

Dincolo de , „românii preferă de Paște destinațiile creștin-ortodoxe, datorită respectării tradițiilor, și aici ne referim, alături de țara noastră, la Grecia și la Bulgaria. De foarte mulți ani, litoralul bulgăresc se deschide de Paște în special pentru turiștii români, cu oferte foarte bune la hotelurile all-inclusive. Grecia este ofertantă cu destinații arhicunoscute, precum Halkidiki, insulele Thassos, Evia şi Corfu, Salonic, riviera Olimpului sau Paralia Katerini”.

Alte oferte de Paște solicitate de către români sunt (Istanbul, zona Bodrum – Kușadasi – Marmaris, Antalya), Egipt (Hurghada) și Italia. Trebuie menționat faptul că, în privința sejururilor de Paște, care implică zborul cu avionul către destinații precum Turcia și Egipt, prețurile pornesc de la 400 – 500 de euro, pentru o persoană.

Dar, se pare că „o tendință mai nouă este orientarea românilor cu venituri de la mediu în sus către destinații îndepărtate și exotice. În cazul circuitelor și al destinațiilor îndepărtate, pentru sezonul care stă să înceapă cele mai multe rezervări au fost efectuate pentru perioada Sfintelor Sărbători de Paște. Cele mai vândute circuite sunt cele pentru America Latină (Peru – Colca – Nazca), pentru Turcia (Cappadocia și Turcia de Sud Est) și pentru Etiopia, „Leagănul umanității”, o destinație inedită care s-a bucurat de succes la agențiile de turism specializate, atât anul trecut, cât și anul acesta”.

De asemenea, există turiști care aleg să-și petreacă Paștele în Bali, dar în topul destinațiilor și al circuitelor din această perioadă se mai află Insula Madeira, Franța, Asia Centrală (Uzbekistan), Țările Baltice (Estonia, Letonia și Lituania), precum și America Centrală (Panama, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador și Honduras.

„Aceste programe au o durată cuprinsă între 5 și 8 nopți de cazare, pentru destinațiile mai apropiate. În schimb, există sejururi de 12 nopți de cazare, în cazul țărilor din America Latină. Tarifele pornesc de la 700 de euro de persoană în cazul Țărilor Baltice și pot ajunge la 2.500-3.000 de euro în cazul Americii Latine”, a încheiat consultantul în probleme de turism Traian Bădulescu.