Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv

Vlad Chiricheș (35 ani) a fost umilit de Gigi Becali, dar răspunsul său a surprins pe toată lumea. Veteranul FCSB a luat o decizie care i-a uimit pe toți, asta după ce a fost înlocuit după doar 29 de minute în CFR Cluj – FCSB 2-2.

ADVERTISEMENT

Cum a fost umilit Vlad Chiricheș de Gigi Becali

Gigi Becali a recurs la un gest surprinzător în CFR Cluj – FCSB. În minutul 29 al întâlnirii, la scorul de 1-0, patronul echipei a decis ca Vlad Chiricheș să fie înlocuit, Darius Olaru intrând la acel moment în locul veteranului pe teren.

Decizia omului de afaceri a fost motivată de o scăpare din marcaj al lui Vlad Chiricheș la golul marcat de Djokovic. Ei bine, toată lumea a fost surprinsă de înlocuire, luând în calcul că mijlocașul defensiv este cel mai experimentat jucător din lotul FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

Declarațiile patronului care l-au vizat pe fundaș

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a intrat în direct și a transmis că meciul cu CFR Cluj este ultimul din cariera lui Vlad Chiricheș. Omul de afaceri susține că mijlocașul nu mai poate menține ritmul arătat în sezoanele precedente.

„Nu este lipsă de respect. Respectul este că la 35 ani i-am prelungit contractul. El rămâne în club oricând, oricum. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă ca să respecți un jucător. Nu greșeala l-a schimbat pe el, nu e vorba de greșeală. E vorba că nu mai juca nimic la mijlocul terenului. Probabil că atât a putut. Îl ținem în club, asta e, respectul nostru pentru Chiricheș.

ADVERTISEMENT

Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa. Dacă nu avea evoluții foarte bune, nu avea contractul prelungit. De ce să-l deranjeze? Omul a fost civilizat, a bătut palma, nu s-a enervat. Normal că nu-i convine și chiar dacă ar fi supărat. Nu mă deranjează că un jucător e supărat dacă e schimbat.

ADVERTISEMENT

Nu trebuie să piardă echipa din cauza unui jucător, că nu mai poate să joace. Am văzut despre ce e vorba. Îi propun să rămână în club. Gata, numai. Numai are rost să rămână în lot. Nu și-a semnat sentința, dar noi avem nevoie de jucători, că avem multe planuri”, a declarat Gigi Becali la

Decizia surprinzătoare a lui Vlad Chiricheș după episodul umilitor

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate că Vlad Chiricheș a decis să meargă în Grecia, la Halkidiki, după episodul umilitor din CFR Cluj – FCSB 2-2.

ADVERTISEMENT

„O să vă dau o informație importantă despre Vlad Chiricheș, ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost scos de pe teren de Gigi Becali. Din informațiile FANATIK, Chiricheș și-a luat familia și a plecat în Grecia, undeva lângă Salonic, la Halkidiki. Sani Club se numește clubul exclusivist la care a mers Vlad Chiricheș.

A plecat, fiind pauza pentru echipa națională. Pe lângă asta, a primit și câteva zile libere, așa cum e la toate echipele. Toți sunt liberi în perioada asta. Așa cum v-am spus, Vlad Chiricheș și-a luat familia și a plecat în vacanță la Sani Club, lângă Salonic”, a transmis în exclusivitate jurnalistul Cristi Coste.

De ce a ales să plece imediat în concediu

După ultimele evenimente, Vlad Chiricheș a simțit, cel mai probabil, nevoia să „își încarce bateriile” pentru perioada următoare, FCSB urmând să aibă foarte multe meciuri până la sfârșitul anului în curs.

Acest concediu vine și în contextul în care echipele de club au parte de o săptămână liberă, asta pentru că echipele naționale își dispută meciurile de calificare pentru Campionatul Mondial. Cum Vlad Chiricheș nu a fost convocat, acesta a ales să meargă în Grecia.

Care e destinația de vacanță pe care a ales-o Chiricheș

Destinația de vacanță pe care a ales-o Vlad Chiricheș este Sani Club, din Halkidiki. Aici vorbim despre un resort de lux aflat fix la malul mării. Fotbalistul de la FCSB se va bucura de o atmosferă de poveste, plaja din fața hotelului fiind una de senzație.

În medie, o familie plătește în jur de 5.000 de euro pentru o săptămână la hotelul exclusivist Sani Club. Avându-i pe cei dragi aproape, Vlad Chiricheș se poate încărca și astfel să se deconecteze de energiile care au fost asupra lui în ultima perioadă.

Continuă Vlad Chiricheș să joace la FCSB?

O decizie definitivă vizavi de viitorul lui Vlad Chiricheș nu a fost încă luată. Părerile sunt împărțite, jumătate din persoane considerând că mijlocașul ar trebui să pună stop, iar restul fiind de părere că acesta ar mai putea evolua până la sfârșitul sezonului.

, însă rămâne de văzut la ce concluzie va ajunge veteranul de la FCSB după această bine-meritată vacanță.

Reacție Gigi Becali despre viitorul lui Chiricheș

În direct la , echivalentul salariului pe un an, și așteaptă să vadă la ce concluzie va ajunge mijlocașul de la FCSB.

„Chiricheș nu va mai juca! I-am prelungit contractul pentru că aveam încredere în el, că cel vechi expira. A expirat în iunie, deci sunt două luni, iulie și august, iar eu îi dau 200.000 de euro primă.

240.000 de euro îi ia în două luni! Îl respect, sau nu îl respect? Dacă îi dau 240.000 de euro în două luni, te respect, sau nu te respect? Aud voci care spun că e o umilință. Care e umilința? Când eu îți dau în două luni 240.000 de euro. Unde e umilința? Sunt nebun eu? Avem o performanță de făcut și nu putem să o facem cu el. Eu, ca respect, i-am dat 240.000 de euro”, a declarat Gigi Becali.