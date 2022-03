Unde s-a dus Cătălin Zmărăndescu după eliminarea de la Survivor! Ce imagini emoționante a postat fostul luptător

Cătălin Zmărăndescu s-a dus acasă după eliminarea de la Survivor România și a postat imagini emoționante alături de familia sa. Luptătorul a petrecut mai bine de două luni în competiție.

Unde s-a dus Cătălin Zmărăndescu după eliminarea de la Survivor

s-a dus acasă, la Târgoviște, acolo unde se află alături de familie. Zmărăndescu a fost eliminat din competiție săptămâna trecută, spre surprinderea coechipierilor.

Sportivul a postat câteva imagini alături de cei dragi, iar internauții au observat cât de mult s-a schimbat fostul concurent din punct de vedere fizic. Cătălin Zmărăndescu s-a întors acasă cu multe kilograme în minus după Survivor România.

Deși ar mai fi vrut să rămână în competiție, Zmărăndescu este fericit că și-a revăzut soția și copiii după atâta timp petrecut departe de casă.

„Liniștea și iubirile mele”, a scris sportivul în dreptul unei fotografii alături de soție și copii.

Cât de mult a slăbit sportivul după Survivor România

Cătălin Zmărăndescu a avut o surpriză . Luptătorul a intrat în competiție cu aproximativ 114 kilograme, dar s-a întors cu aproape 90, după mai mult de două luni petrecute în Republica Dominicană.

Fostul Faimos a făcut proba cântarului săptămâna trecută și a constatat că hainele îi sunt mult prea largi acum.

„Vreau să văd dacă am cu ce să mă îmbrac. Aștept să vină și cântarul să vedem câte kilograme am, având în vedere că am venit cu 114 la Survivor.

Sunt tare curios, vreau să văd dacă mă mai pot îmbrăca cu ceva. O pereche de pantaloni care îmi veneau ficși, sunt curios dacă îmi mai vin acum.

Dacă las pantalonii singuri, cad. Trebuie să merg să îmi cumpăr haine, neapărat. Altfel risc să merg mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat. Aștept să văd cât de mult am slăbit. Cred că am dat destul de mult”, a spus Cătălin Zmărăndescu înainte de a se urca pe cântar.