Unde s-a fotografiat Marius Chivu, interpretul lui Nicu Rață din Las Fierbinți. Imaginea care a impresionat o peluză întreagă

Marius Chivu, nimeni altul decât interpretul celebrului personaj Nicu Rață din serialul Las Fierbinți difuzat la Pro TV nu a ezitat o clipă și s-a fotografiat la finalul ultimului meci de handbal câștigat de echipa Rapid București.

Nicu Rață, imaginea care i-a bucurat pe rapidiști

În fotografie se poate observa cum în spatele actorului se află fetele de la handbal. Acestea cântă alături de galeria Rapidului, una prezentă mereu în sala sporturilor din Giulești.

Marius Chivu nu a ezitat și a coborât chiar pe parchet, acolo unde handbalistele tocmai bifaseră o nouă victorie. De altfel, sportivele din Grant sunt la un pas chiar să câștige titlul de campioane.

Mai au nevoie de o singură partidă pe care să o câștige. Pot face lucrul acesta în ultima etapă, în deplasarea de la Vâlcea, acolo unde se joacă întreg campionatul.

Vă readucem aminte că Marius Chivu îl interpretează pe Nicu Rață în .

De curând, actorul a făcut dezvăluiri dureroase din viața lui și a recunoscut că s-a confruntat cu depresia.

„Am avut o perioadă în care am slăbit foarte mult, am dat jos vreo zece kilograme, de la plâns. Am fost şi la doctor, m-am certat cu un psihiatru.

Am suferit după femeie, după copil, după viaţă… alergăm ca tâmpiţii după bani şi rămânem fără nimic. Am vorbit cu un psiholog, mi-a pus nişte muzică, mi-a arătat o oglindă, când m-am văzut, am început să plâng şi mi-a zis, hai, gata, te-ai vindecat, 250 de lei/şedinţa.

Am zis, băi, prea plângi, şi m-am dus la un psihiatru. După două ore, în care a dictat ce-i povesteam, a zis că e depresie post mariaj.

Am încercat să scriu poezii, din depresie. Şi ştii ce bine scrii când plângi?!”, i-a dezvăluit interpretul lui Nicu Rață lui în podcastul acestuia.