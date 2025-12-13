Sport

Unde s-a înghesuit lumea înainte de Rapid – Oțelul. Moș Crăciun, în lojă alături de Dan Șucu. Foto

Deși Rapid joacă pentru ultima dată pe teren propriu în 2025, fanii nu s-au înghesuit la meciul cu Oțelul. Nici chiar sosirea lui Moș Crăciun nu i-a convins.
Bogdan Ciutacu
13.12.2025 | 21:26
Unde sa inghesuit lumea inainte de Rapid Otelul Mos Craciun in loja alaturi de Dan Sucu Foto
ULTIMA ORĂ
8 poze
Vezi galeria
Nici Moș Crăciun nu i-a convins pe fanii Rapidului să vină pe stadion la partida cu Oțelul. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fanii Rapidului nu au venit într-un număr foarte mare la stadion pentru partida cu Oțelul Galați, deși conducerea clubului a încercat să-i atragă prin aducerea lui Moș Crăciun.

Fanii puțini la Rapid – Oțelul. Moș Crăciun a venit pe stadion

În ciuda faptului că echipa este pe primul loc în SuperLiga, iar întâlnirea cu Oțelul din etapa a 20-a este ultima din acest an pe Giulești, fanii Rapidului nu s-au înghesuit să-și vadă favoriții pe viu.

ADVERTISEMENT

Nici măcar eforturile conducerii de a-l aduce la stadion pe Moș Crăciun, îmbrăcat în alb-vișiniu, pentru a da lovitura de începere nu i-a convins pe suporterii rapidiști să vină în număr mare. După startul jocului, Moș Crăciun a urcat la tribuna oficială și a urmărit întâlnirea din loja în care se afla și patronul Dan Șucu.

Astfel, în tribune la duelul cu formația gălățeană sunt aproximativ 8.000 de spectatori. Ar putea fi vorba și de vremea destul de rece la ora disputării meciului, însă trebuie remarcat faptul lumea se afla în număr mare la Târgul de Crăciun amenajat chiar lângă stadionul din Giulești.

ADVERTISEMENT
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Digi24.ro
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump

La partida Rapid – Oțelul a venit și un grup de suporteri gălățeni, care au fost plasați în sectorul special rezervat oaspeților. Aceștia au afișat o coregrafie spectaculoasă și au folosit mai multe materiale pirotehnice.

ADVERTISEMENT
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o...
Digisport.ro
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"

Moș Crăciun fani Rapid Oțelul Moș Crăciun

Costel Gâlcă, decizie drastică în privința unui jucător

Scos din lot de Costel Gâlcă la întâlnirea din runda precedentă cu FC Botoșani din cauze disciplinare, Antoine Baroan pare să aibă zilele numărate la Rapid. Tehnicianul a anunțat că atacantul francez nu va mai juca atât timp cât el va fi pe banca giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

”Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară. Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca.

Nu cred că va mai juca anul acesta. Din punctul meu de vedere, nu. Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat. Din acest moment dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, a declarat Gâlcă.

Alex Chipciu, semnal de alarmă pentru rivalele FCSB-ului: “Dacă vor intra în play-off,...
Fanatik
Alex Chipciu, semnal de alarmă pentru rivalele FCSB-ului: “Dacă vor intra în play-off, va fi coșmar! I-am simțit pe propria piele!”
Problemele adevărate care-l afectează pe Denis Drăguș în Turcia: „Sunt chestii care nu...
Fanatik
Problemele adevărate care-l afectează pe Denis Drăguș în Turcia: „Sunt chestii care nu țin de fotbal și care-l zdruncină”
Doliu la echipa lui Andrei Rațiu! Un fotbalist de la Rayo Vallecano a...
Fanatik
Doliu la echipa lui Andrei Rațiu! Un fotbalist de la Rayo Vallecano a murit înaintea meciului cu Betis
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
ULUITOR! Faptele s-au prescris, iar fostul președinte de club scapă basma curată. Ce...
iamsport.ro
ULUITOR! Faptele s-au prescris, iar fostul președinte de club scapă basma curată. Ce se întâmplă cu prejudiciul de 2.300.000 de euro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!