Unde s-a înghesuit lumea înainte de Rapid – Oțelul. Moș Crăciun, în lojă alături de Dan Șucu. Foto

Fanii Rapidului nu au venit într-un număr foarte mare la stadion pentru partida cu Oțelul Galați, deși conducerea clubului a încercat să-i atragă prin aducerea lui Moș Crăciun.

În ciuda faptului că echipa este pe primul loc în SuperLiga, iar este ultima din acest an pe Giulești, fanii Rapidului nu s-au înghesuit să-și vadă favoriții pe viu.

Nici măcar eforturile conducerii de a-l aduce la stadion pe Moș Crăciun, îmbrăcat în alb-vișiniu, pentru a da lovitura de începere nu i-a convins pe suporterii rapidiști să vină în număr mare. După startul jocului, Moș Crăciun a urcat la tribuna oficială și a urmărit întâlnirea din loja în care se afla și patronul Dan Șucu.

Astfel, în tribune la duelul cu formația gălățeană sunt aproximativ 8.000 de spectatori. Ar putea fi vorba și de vremea destul de rece la ora disputării meciului, însă trebuie remarcat faptul lumea se afla în număr mare la Târgul de Crăciun amenajat chiar lângă stadionul din Giulești.

La partida Rapid – Oțelul a venit și un grup de suporteri gălățeni, care au fost plasați în sectorul special rezervat oaspeților. Aceștia au afișat o coregrafie spectaculoasă și au folosit mai multe materiale pirotehnice.

Costel Gâlcă, decizie drastică în privința unui jucător

Scos din lot de Costel Gâlcă la întâlnirea din runda precedentă cu FC Botoșani din cauze disciplinare, Antoine Baroan pare să aibă zilele numărate la Rapid. Tehnicianul a anunțat că .

”Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară. Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca.

Nu cred că va mai juca anul acesta. Din punctul meu de vedere, nu. Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat. Din acest moment dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, a declarat Gâlcă.