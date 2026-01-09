Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”

ADVERTISEMENT

Familia Ceaușescu este bine-cunoscută pentru legăturile puternice pe care le-a avut cu sportul din România, iar Nicu, mezinul Ceaușeștilor, a fost unul dintre apropiații echipei Sportul Studențesc, de unde a legat o prietenie pe viață cu Gino Iorgulescu, actualul președinte LPF. Andrei Vochin a povestit la „Oldies but Goldies” cum s-a produs ruptura dintre Nicu Ceaușescu și mama sa Elena.

Ruptura dintre Nicu și Elena Ceaușescu, pe scurt: ce s-a întâmplat și de ce a fost ireversibilă

După căderea comunismului, Nicu Ceaușescu a dezvăluit că relațiile sale personale cu părinții s-au rupt aproape total în jurul anului 1980. Ulterior, relațiile politice s-au înrăutăți în 1984. Fiul cel mai mic al cuplului Ceaușescu a avut mult timp reputația de a fi un personaj cu multe probleme.

ADVERTISEMENT

Relația cu părinții săi: s-a rupt iremediabil, în anii 80, sub toate aspectele: personal și politic

s-a rupt iremediabil, în anii 80, sub toate aspectele: personal și politic Intervenția Securității : Elena Ceaușescu dorea un control strict al tuturor relațiilor fiului său cel mai mic, astfel că Securitatea juca un rol fundamental

: Elena Ceaușescu dorea un control strict al tuturor relațiilor fiului său cel mai mic, astfel că Securitatea juca un rol fundamental Avortul forțat : mama lui Nicu, Elena, a intervenit drastic în relația băiatului său cu Donca. Fata a fost forțată să avorteze, iar relația a fost întreruptă definitiv

: mama lui Nicu, Elena, a intervenit drastic în relația băiatului său cu Donca. Fata a fost forțată să avorteze, iar relația a fost întreruptă definitiv Consecințele psihologice: Nicu, odinioară fiul favorit al cuplului Ceaușescu, a făcut în greva foamei din cauza căsătoriei forțate cu Poliana Cristescu

„Aceasta este o poză de la o petrecere din grupul lor de prieteni. Serghei Mizil este în stânga, iar lângă el este Donca Mizil, sora lui Serghei, care a fost marea iubire a lui Nicușor Ceaușescu. Donca este cea pe care o ține de gât, care, din păcate, a murit și ea. Povestea cu ea este groaznică. A fost despărțit de ea chiar de mama lui, într-un mod groaznic”, dezvăluie Andrei Vochin, la „Oldies but Goldies”, despre o poză în care apar Nicu Ceaușescu și apropiații săi.

Cum funcționa controlul familiei Ceaușescu asupra vieții personale a lui Nicu

Ca orice fiu de conducător din trecut, Nicu Ceaușescu era văzut ca următorul om ce va conduce Statul Român după retragerea tatălui său, Nicolae Ceaușescu. Tocmai de aceea, Elena Ceaușescu a recurs la lucruri extreme pentru a încerca să-l țină pe mezin, în opinia ei, pe drumul cel bun pentru a avea o carieră politică de succes.

ADVERTISEMENT

Acțiunea ce a fost fatală relației sale cu Nicu Ceaușescu a fost atunci când i-a interzis să se mai întâlnească cu iubirea vieții lui, care era însărcinată în 7 luni, obligând-o să facă avort, deși procedura de întrerupere de sarcină era strict interzisă în România la acea vreme. La „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin povestește momente cumplite care au urmat pentru Nicu Ceaușescu, dar mai ales pentru tânăra sa iubită. Fiul Ceaușeștilor a avut o relație de zece ani cu Donca, fiica liderului comunist Paul Niculescu-Mizil.

ADVERTISEMENT

Nicu a iubit-o foarte mult pe fata lui Mizil. Chiar a vrut s-o ia de soție, însă Elena Ceauşescu nu l-a lăsat să facă acest pas. Însărcinată fiind cu băiatul dictatorilor, această fată de 16 ani a fost luată de pe stradă forțat și dusă la un spital unde a fost chiuretată.

”Ea rămăsese gravidă cu Nicu, iar el a tot ascuns acest lucru, sperând că îi lasă să se căsătorească. Ea a fost luată cu forța de pe stradă și dusă să facă întrerupere de sarcină la șapte luni. A fost o dramă, pur și simplu. La scurt timp, a intervenit și despărțirea”, mai explică Vochin în emisiunea de la FANATIK.

ADVERTISEMENT

De ce această poveste a fost ținută departe de public zeci de ani

Relația amoroasă dintre Nicu și Donca a fost una intensă și a durat spre 15 ani, din anii ’60-’70 până spre sfârșitul anilor ’70. Tânăra a fost considerată de mulți apropiați marea iubire a vieții fiului dictatorilor. Povestea a fost ținută departe de ochii publicului zeci de ani, până după căderea regimului de tristă amintire.

Era cunoscut faptul că mass-media vremii era complet controlată total de Partidul Comunist. Prin urmare, viața privată a familiei Ceaușescu era un subiect ”tabu”. Niciodată nu apăreau în presă detalii despre relațiile lui Nicu sau intervențiile Elenei în viața copiilor săi.

Un alt motiv al mușamalizării acestui eveniment era acela că un scandal public cu o sarcină nedorită, avort forțat sau despărțire dramatică ar fi deteriorat ”cultul” personalității familiei Ceaușescu. Astfel, povestea a rămas secretă în cercuri înalte până după Revoluția din 1989.

”Elena Ceaușescu ar zice că a făcut-o spre binele lui, dar ce a creat în sufletele a doi oameni a fost îngrozitor. Până la urmă s-a căsătorit cu o fată adusă de mama lui. A fost căsătorit cu forța. I-a adus-o pe una, care era conformă standardelor de partid și de stat și asta a fost. Pe Donca au dus-o să facă avort în condițiile în care în România era ilegal. Asta este o crimă. Pentru Donca, pentru Nicu, pentru copilul acela de 7 luni”, a mai povestit Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.

Cine a fost Donca Mizil și de ce relația cu Nicu Ceaușescu era inacceptabilă pentru regim

Donca Mizil a fost fiica demnitarului comunist Paul Niculescu-Mizil, un important ideolog al Partidului Comunist Român). Aceasta a murit pe 23 octombrie 2021, răpusă de o boală cruntă. Decesul ei a fost anunțat la acea vreme, pe Facebook, de fratele său, cunoscutul Serghei Mizil. ”Azi (n.r. 23 octombrie 2021) e cea mai tristă zi din viața mea. Am pierdut-o pe sora mea, Donca. Dumnezeu să te odihnească…”, acesta a fost mesajul postat pe contul său de socializare.

La întrebarea ”De ce relația cu Nicu Ceaușescu era inacceptabilă pentru regim?” a răspuns același Andrei Vochin. ”De ce? Pentru că Donca era sora lui Serghei, iar grupul în care se învârtea Nicu nu era destul de elitist pentru ca Nicu să se poată duce spre cariera asta politică fără să aibă parte de șprițuri de genul”.

Ce spune această ruptură despre Nicu Ceaușescu ca om, nu ca simbol al regimului

Dincolo de imaginea sa de ”Prințișor” privilegiat, ruptura forțată de mama sa, Elena Ceaușescu, dezvăluie câteva trăsături esențiale ale personalității lui Nicu Ceaușescu ca om.

De-a lungul vremii, foști apropiați de-ai lui Nicu, precum Serghei Mizil, Vladimir Tismăneanu sau Oana Mizil au descris relația acestuia cu Donca Mizil ca fiind marea iubire a vieții lui Nicu. Fiul cel mai al dictatorilor dorea să se căsătorească cu Donca. Ei petreceau vacanțe împreună, iar Nicu a păstrat o fotografie cu ea până la moarte, conform spuselor lui Serghei Mizil. Toate acestea îl portretizează pe Nicu ca un om capabil de sentimente sincere, loiale și profunde, nu doar de aventuri.

Nicu Ceaușescu a murit pe 25 septembrie 1996, la 45 de ani, răpus de ciroză. Puțini știu faptul că ”Prințișorul” a făcut greva foamei ca să scape de soția pe care i-a impus-o Elena Ceaușescu. Singura soție a lui Nicu Ceaușescu a fost Poliana Cristescu, fosta șefă a Consiliului Național al Pionierilor. Au avut un mariaj de un an şi jumătate, între 1983 și 1985.

din păcate pentru el. După căderea regimului comunist, Nicu Ceaușescu a ajuns la închisoare după ce a fost acuzat de genocid. El a ordonat trupelor de Securitate de la Sibiu, acolo unde fusese trimis de mama sa, să tragă în mulțime, iar acest lucru i-a adus ani buni de închisoare, însă pe care nu i-a dus la final din cauza bolii sale grave.

El a fost internat de urgență la un spital din București, unde era vizitat adesea de prietenul său Gino Iorgulescu. în ciuda faptului că președintele LPF a declarat că începuse să se simtă mai bine: „Nu pot să spun nimic, dar… la Viena sunt diverse servicii din Europa. După trei zile am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că tratamentul funcționează și se simte foarte bine. L-au operat, cred că i-au cauterizat negii ăia și se simțea bine. M-am bucurat și i-am spus să mă țină la curent, să mă sune dacă e ceva. Și a doua zi am auzit că a murit!”, a explicat Gino Iorgulescu.