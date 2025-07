Unde s-a produs marea ruptură dintre Mircea Lucescu și Giovanni Becali: „Din seara aia nu ne-am mai vorbit 4-5 ani! Am spus cuvinte grele”

Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, . Impresarul și selecționerul României nu și-au mai vorbit între 4 și 6 ani din vara anului 2004.

Giovanni Becali, cu cărțile pe față despre marea ruptură cu Mircea Lucescu

La acea vreme, Ioan Becali s-a simțit trădat de faptul că „Il Luce” nu l-a luat cu el când a parafat acordul cu Șahtior, deși l-a sprijinit de-a lungul procesului. Giovanni Becali și Mircea Lucescu au făcut pace între timp și au din nou relații normale în zilele noastre.

„Am un văr care zicea: ‘Apă și sare!’. Chiar dacă e sare multă vine apa și o curăță. Așa am zis și eu. Ce rost mai are la anii lui și la anii mei să ne certăm. El a plecat fără mine atunci. Eu nu l-am dus la Șahtior. L-am dus de la Rapid la Galatasaray. De la Galata s-a dus la Beșiktaș, tot cu mine.

Și când mai avea 3 luni să termine al doilea an cu Beșiktaș, trimite un avion aici cu un traducător. Stă la mine la mine la firmă două zile. La hotel, dar la firmă la mine. Plecăm la Istanbul îl luăm. Și plecăm la Donețk. Și ne-a așteptat Rinat Ahmetov, cu tot cu traducător.

Vizităm baza sportivă, vizităm baza echipei a doua, vizităm toata baza. De hotel nu îți mai spun. Un hotel de 5 stele totul. Mergeam cu 5, 6 mașini după noi. După aceea mergeam la vila lui Rinat Ahmetov să dormim. Dimineața am luat micul dejun împreună. Trebuia să luăm avionul. M-au lăsat pe mine. L-au dus pe Mircea la Istanbul că el avea antrenament seara.

Liniștea dinaintea furtunii între Becali și Lucescu

Am vorbit atunci, nicio problemă, totul bine. I-am zis: ‘Termini contractul cu Beșiktaș și vii să începi’. De atunci nu am mai avut o legătură cu Lucescu (n.r.- după ce și-a încheiat contractul cu Beșiktaș, Mircea Lucescu a mers să semneze cu Șahtior fără Giovanni Becali). Când aud că se întâmplă asta îmi dă mie Rinat Ahmetov un mesaj prin traducător: ‘Cheamă-l pe Giovanni, spune-i să îl aducă pe Pancu. Ne înțelegem cu Pancu să vină aici de la Beșiktaș. Trebuie să îi dau 500.000 de dolari lui Giovanni’.

Nu știu ce a vrut să facă. Să spele rușinea?! Nu mai are rost, astea sunt deja consumate. Din seara aia nu ne-am mai vorbit 4-5 ani! Am spus cuvinte grele. El de obicei mai mult tace, dar eu am spus cuvinte grele atunci. Explicația lui a fost că Rinat a zis: ‘Lasă, de ce să mai vină Giovanni?’. Nu am mai vorbit cu el câțiva ani. Vreo 4, 5 sau 6 ani.

Acum sunt relațiile foarte bune. M-a întrebat de Moruțan ce facem. Mă cheamă, m-a văzut la Campionatul European. Am trecut peste toate. Am trecut în viață cum trebuie, cu o eleganță deosebită”, a declarat Giovanni Becali, .