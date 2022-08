Unde s-a produs ruptura totală dintre Laszlo Balint și vestiarul Universității Craiova. Exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar fostul selecționer va semna actele în următoarele ore, va fi prezentat oficial, iar marți seara va conduce primul antrenament.

Cum s-a ajuns la ruptura dintre jucătorii Universității Craiova și Laszlo Balint

Laszlo Balint a rezistat mai puțin de două luni pe banca tehnică a Universității Craiova, iar FANATIK a aflat că ruptura cu vestiarul s-a produs după , din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League.

Imediat după acel joc, tehnicianul oltenilor a pus tunurile pe jucători criticându-i în public pentru evoluția modestă. ”Nu am făcut un meci bun! Știam că jucăm împotriva unei echipe care pasează bine, aveam nevoie să fim compacți, nu știu de ce am fost temători și nu am avut personalitate când am fost în posesia mingii.

E adevărat că am fost temători, asta a fost realitatea, în prima repriză nu am făcut ce ne-am propus, am cedat prea ușor inițiativa și, din punctul meu de vedere, problema a fost că recuperam, dar pierdeam repede mingea”, a fost care a aprins spiritele în vestiar.

Din informațiile FANATIK, jucătorii s-au arătat revoltați de afirmațiile antrenorului, în contextul în care înaintea jocului, dar și pe parcursul întâlnirii din Polonia, însuși Balint le-a cerut să se apere, să joace la așteptare și să încerce să surprindă pe contraatac.

Ce i-au reproșat jucătorii lui Balint

FANATIK a aflat că la întoarcerea în țară după meciul tur cu Zorya Luhansk, fotbaliștii exponențiali de la Universitatea Craiova au cerut o ședință de urgență cu oamenii din conducerea clubului și chiar cu patronul Mihai Rotaru.

Omul numărul 1 din club a refuzat întâlnirea cu jucătorii, însă avea deja în minte schimbarea tehnicianului, fiind nemulțumit de jocul și rezultatele echipei în primele etape din SuperLiga, dar și în dubla cu Vllaznia, din turul 2 preliminar al Conference League.

Din informațiile FANATIK, înaintea antrenamentului de vineri seară a avut loc o întâlnire între jucători, staff-ul tehnic și președintele executiv Marian Copilu. A fost o discuție dură în care fotbaliștii i-au reproșat lui Balint tactica extrem de defensivă și pregătirea fizică precară din presezon.

Acesta a fost momentul care a dus practic la demiterea lui Laszlo Balint, în ciuda faptului că Universitatea Craiova a câștigat în weekend . Însă, și aici jocul a suferit destul de mult, iar victoria a fost una controversată.