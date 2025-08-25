News

Unde s-ar ascunde, de fapt, Emil Gânj. Tunelurile secrete care îi încurcă pe anchetatori: de ce nu poate fi căutat aici

Emil Gânj, criminalul din Mureș, este căutat de mai bine de o lună și jumătate. Unde s-ar ascunde, de fapt, fugarul care și-ar fi ucis fosta iubită.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 11:56
Unde sar ascunde de fapt Emil Ganj Tunelurile secrete care ii incurca pe anchetatori de ce nu poate fi cautat aici
Unde s-ar ascunde, de fapt, Emil Gânj. Locurile în care polițiștii nu îl pot căuta. Sursa foto: Colaj Fanatik

Criminalul din Mureș, Emil Gânj, este căutat de mai bine de o lună și jumătate, dar autoritățile nu reușesc să îl prindă. Nici acțiunile în forță, nici recompensa de 5.000 de euro pusă pe numele său nu au dat rezultate până acum, iar fugarul este în continuare de negăsit.

Unde s-ar ascunde, de fapt, Emil Gânj

Surse apropiate anchetei susțin că Emil Gânj s-ar ascunde într-o rețea de tuneluri secrete, construite în județul Mureș la ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Acestea ar fi fost folosite de Armată, iar cetățenii nu știu de existența lor. Anchetatorii sunt convinși că, dacă s-ar fi aflat la suprafață, fugarul ar fi fost prins de mult.

Pentru căutări au fost folosite inclusiv elicoptere, dar fără succes. Suspiciunile sunt că Gânj și-a premeditat fapta și și-a adus din timp provizii, pe care le-ar fi ascuns în aceste tuneluri. Tunelurile din Mureș ar fi fost săpate după invazia Cehoslovaciei din 1968. Atunci, Nicolae Ceaușescu a fost informat că URSS ar putea ataca și România, cu sprijinul armatei maghiare. Din acest motiv, în mai multe județe au fost construite rețele subterane lungi de câțiva kilometri.

De ce nu îl pot căuta polițiștii pe Emil Gânj în tunelurile secrete

Surse militare au explicat că tunelurile nu mai sunt folosite astăzi și sunt părăsite. Totuși, hărțile lor se află în arhivele Ministerului Apărării Naționale, clasificate ca secret de stat. Din acest motiv, echipele de căutare nu au acces la informațiile precise despre locurile pe unde ar putea intra, conform Gândul.ro.

Familia Andei trăiește în teroare și le acuză pe autorități că nu fac tot ce pot pentru a-l prinde pe criminal. De asemenea, nemulțumirile sunt multe. Mama fetei a declarat că după crimă, polițiștii au ajuns repede, însă căutările criminalului ar fi pornit după o oră și nu în toate casele din zonă.

Cu puțin timp înainte de crimă, camerele de supraveghere l-au surprins pe Emil Gânj intrând în curtea fostei partenere, având un rucsac în spate în care ar fi avut un topor. Potrivit informațiilor apărute ulterior, Emil Gând și-a mai amenințat de multe ori iubita cu moartea, ba chiar a și răpit-o. Toate indiciile arată că el este criminalul, însă până nu va fi prins, Emil Gânj este doar „suspect” pentru autorități.

