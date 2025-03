Unde se află, de fapt, castelul lui Jules Verne din România. Blestemul dintre ruinele cetății

În Transilvania se află o cetate despre care se spune că a fost sursa de inspirație a romanului ”Castelul din Carpaţi”, scris de celebrul scriitor francez Jules Verne. În ce zonă se află această impresionantă construcție.

Castelul lui Jules Verne din România: povestea cetății din Transilvania care l-a inspirat pe francez să scrie ”Castelul din Carpați”

”Castelul din Carpați” este un roman publicat de Jules Verne în 1892, dar a cărui scriere fusese finalizată în 1889. A fost publicat pentru prima dată în formă de foileton, în perioada 1 ianuarie – 15 decembrie 1892. Acțiunea romanului se petrece în majoritate în Munții Carpați din Transilvania.

Legenda spune că autorul însuşi ar fi fost cândva oaspete la hanul de la poalele stâncilor, unde se ridică fortificația. Cetatea Colț datează de la începutul secolului al XIV-lea, când a fost ctitorită de cneazul Cândea.

Cetatea se află situată pe teritoriul satului Suseni, Hunedoara, pe drumul județean DJ 686, la intrarea pe valea Râușorului și la 3 km distanță de satul Râu de Mori. A fost ridicată pe un colț de stâncă, la intrarea în defileul Râușorului, în jurul unui turn pătrat, căruia i-au fost adăugate un zid de incintă, fortificat cu alte turnuri.

A fost ridicată în scopul de apărare față de inamici, însă nu a îndeplinit niciodată acest rol. Cetatea Colț s-a degradat de-a lungul vremii, prin prăbușirea în vale a unor curtine. În prezent .

Ce legendă l-a inspirat pe Jules Verne

La ora actuală, misticismul și notorietatea Cetății Colț vin de la Jules Verne și a sa lucrare “Castelul din Carpați”, a cărei sursă de inspirație ar fi fost chiar această cetate aflată în vârf de munte.

Nu se poate spune cert dacă Jules Verne a vizitat aceste zone din Hunedoara sau doar a aflat despre cetate însă exista o ipoteză conform căreia, scriitorul ar fi avut o relație cu Luiza Muller din Homorod. Se pare că la îndemnul acesteia ar fi vizitat câteva locuri din România, inclusiv Cetatea Colț, conform .

”Este clar că romanul lui Jules Verne e inspirat de Cetatea Colţ. Nu se poate afirma dacă scriitorul într-adevăr a vizitat cetatea sau a aflat despre ea de la alţii care au vizitat locurile. Jules Verne a fost un vizionar, astfel că orice ipoteză e plauzibilă“, spune cercetătorul Dacian Muntean.

Blestemul dintre ruinele cetății

Romanul ”Castelul din Carpați“, de Jules Verne, . Acțiunea operei are loc la sfârșitul secolului al XIX-lea, în jurul vechii cetăţui în ruine a baronului Rodolphe de Gortz, aflată pe un pisc deasupra trecătorii Vulcan.

Castelul din Carpaţi era deja abandonat de câteva zeci de ani. Oamenii locului credeau că este stăpânit de forţele supranaturale ale răului şi că în interiorul lui se petrec lucruri înspăimântătoare.

”Dincolo de traseul nemarcat şi de faptul că în zilele ploioase accesul spre monument este aproape imposibil, turiştii care ajung la cetate trebuie să ştie că în zonă sunt vipere şi şerpi.

Nu sunt indicatoare care să îi atenţioneze asupra acestui pericol, dar el există. În plus, vizitatorii trebuie să fie foarte atenţi din cauza riscului pe care îl prezintă starea zidurilor aflate în ruină şi faptul că nu există elemente de siguranţă pentru cetatea de pe stâncă“, spune cercetătorul Dacian Muntean, preşedintele Societăţii de Educaţie Nonformală şi Socială, care a studiat istoria monumentului, citat de .

În ciuda farmecului și a istorii sale, cetatea din Hunedoara are șanse mici să fie reabilitată. ”Noi nu ne permitem să investim în reabilitarea Cetăţii Colţ. Am vrea, dar nu avem fondurile necesare. Pentru restaurarea ei ar fi nevoie de câteva milioane de euro, iar bugetul nostru de investiţii pe un an este în jur de un milion de lei. Poate vom reuşi să prindem un proiect pe fonduri europene“, spune Niculiţă Mang, primarul comunei Râu de Mori.