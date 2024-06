Unde se află fabrica de fericire. Părinţii sunt izolaţi total în celule, trei zile

Ți-ar plăcea să stai izolat, într-o celulă, vreme de trei zile? Dacă răspunsul este pozitiv, află că poți face asta în fabrica de fericire. Însă, deși denumirea face trimitere la sentimentul de bucurie, semnificația este contradictorie. Unde se găsește acest loc și care este scopul lui?

Ce se întâmplă în fabrica de fericire și unde se găsește aceasta?

În Coreea de Sud s-a dezvoltat care prespupune izolarea unui părinte, timp de trei zile, într-o celulă din ”fabrica de fericire”. Rezidenții care se înscriu în acest proiect se îmbracă mai întâi în uniforme albastre de închisoare.

Ulterior, vor fi izolați total într-o instituție din Hongcheon-gun, provincia Gangwonm. Aici, vor sta într-o celulă cu pereți goi, unde nu sunt permise laptopul, telefonul și niciun oarecare mjloc de comunicare. Singurul lucru care face legătura cu lumea exterioară este doar o gaură în ușă prin care se aduce mâncare.

Formatorii programului sunt convinși că astfel de ce evită aceștia să mai interacționeze, să iasă din camera lor pentru a se întâlni cu cei dragi și să-și exprime trăirile.

Prin ”fabrica de fericire” se intenționează și ca mama sau tatăl care a luat parte la experiment să găsească o unealtă prin care să-și determine fiul sau fiica să spună întotdeauna ceea ce au pe suflet și să nu se mai ascundă de teama de prejudecată.

Un sondaj realizat de reprezentanții Ministerului Sănătății și Protecției Sociale din Coreea de Sud în 2023 arată că în rândul a 15.000 de tineri, cu vârste între 19 și 34 de ani, peste 5% supraviețuiesc în mod izolat. Dacă cifra ar fi reprezentativă pentru toată Coreea de Sud, atunci se deduce că aproximativ 540.000 de persoane sunt în aceeași situație.

Hikikomori, copiii izolați din Coreea de Sud

Tinerii mai solitari de fel, inclusiv ai părinților înscriși în fabrica de fericire, au fost denumiți de autorități hikikomori, termen inventat în Japonia în anii 1990 pentru a defini izolarea severă în rândul tuturor copiilor.

Din aprilie, în Coreea de Sud, organizațiile nonguvernamentale finanțează și gestionează un program de educație parentală, de 13 săptămâni, din care face parte și fabrica de fericire, pentru a-i ajuta pe părinți să interacționeze eficient cu copilul.

Fiul unei femei care s-a înscris în program se izolează în dormitor de trei ani. Mama tânărului a spus la finalul experimentului că a înțeles mai bine ”închisoarea emoțională” a băiatului său, care acum are 24 de ani.

„M-am întrebat cu ce am greșit… Este dureros să te gândești la asta. Dar, pe măsură ce am început să reflectez, am dobândit o anumită claritate”, a declarat femeia în vârstă de 50 de ani, potrivit