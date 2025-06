Unde se află singura rafinărie de aur din România. Cererea pentru acest metal prețios este tot mai mare

Singura rafinărie de aur din România are obiective clare pentru următorii ani. Multe persoane au devenit interesate de acest metal prețios. Ce a anunțat CEO-ul companiei?

Locul unde se află singura rafinărie de aur din România. Cererea pentru acest metal prețios este în creștere

RAFINOR este singura rafinărie de aur de la noi din țară. Aceasta a anunțat că s-a înregistra, în primul trimestru al anului 2025, o creștere de peste 45% a cererii pentru de investiții, în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent.

În contextul problemelor economice și geopolitice din lume, multe peroane au ales aurul drept formă de a-și proteja capitalul. În primul trimestru din acest an, cererea globală de aur a ajuns la 1.206 tone, potrivit World Gold Council. Acesta este cel mai ridicat nivel pentru un prim trimestru din ultimul deceniu.

Analiștii estimează că tendința ascendentă a cererii nu se va opri la acest număr. În România, există și o preferință accentuată pentru local, pe lângă creșterea cererii de aur, dup cum spune Claudiu Diaconu, CEO RAFINOR.

“Observăm o orientare clară către produse tangibile, românești, cu valoare intrinsecă. Interesul pentru lingourile noastre a crescut nu doar în rândul investitorilor experimentați, ci și al celor care fac primul pas spre diversificarea portofoliului.

Se conturează o preferință clară pentru aurul românesc, care reflectă dorința de a susține industria națională de profil, un segment tradițional al economiei. Putem spune că astfel aurul românesc de investiții devine un activ strategic”, a explicat acesta, notează .

De asemenea, CEO-ul rafinăriei a mai spus că țara noastră dispune atât de resurse, cât și de experiența de care e nevoie pentru a ajunge un important jucător în domeniul rafinării aurului.

“Cererea în creștere pentru aur local este un semnal clar că piața este pregătită, iar noi suntem gata să livrăm”, a mai precizat Claudiu Diaconu.

Produsele rafinăriei răspund unei cerințe reale de investiții cât mai sigure și accesibile, a mai adăugat reprezentantul. RAFINOR are sediul de birouri în București.

Obiectivele companiei RAFINOR

Rafinăria produce lingouri cu puritate de 999,9%. Acestea încep de la 2,5 g, 5 g, 10 g și 20 g. Lingourile pot să acopere cererea din țară fără să apară întârzieri logistice.

Totodată, RAFINOR are o capacitate de rafinare de 6 tone de aur pe an. În 2026, rafinăria își va crește producția la 8 tone pe an. În doi ani, se dorește atingerea unei capacități de rafinare de 15 tone pe an.

La începutul lui 2025, RAFUNOR a încheiat un parteneriat strategic cu MAGNOR pentru a distribui lingouri de aur de investiții fabricate la noi în țară.

Retailerul comercializează lingouri din aur de diferite gramaje în cele 26 de magazine din București și mari orașe din România. Înainte de expediere, lingourile sunt ambalate și controlate individual. Acestea au finisaje de înaltă calitate, dar și puritate garantată.

Toate produsele sunt certificate de laboratorul companiei, dar și de ANPC și de alte laboratoare acreditate din Europa.

“Obiectivul nostru este nu doar să livrăm aur de înaltă puritate, ci să oferim un standard al excelenței pentru întreaga industrie”, a mai transmis Claudiu Diaconu. Lingourile de aur de investiții produse de RAFINOR sunt distribuite și în rețeaua de magazine STIL Diamonds.

Achiziția de aur direct din România vine la pachet cu beneficii pentru cumpărători. Mai exact, prețurile sunt mai bune, iar livrarea de face mai rapid. În același timp, cumpărătorii beneficiază de mai multă siguranță și de transparență.

Mai mult, cumpărarea aurului din țară reprezintă un beneficiu important pentru susținerea economiei locale. Se promovează, de altfel, și segmentul metalelor prețioase din România.

Consolidarea parteneriatelor strategice, extinderea rețelei e parteneri și a portofoliului de produse, dar și depășirea pragului de 100 de milioane de euro cifră de afaceri reprezintă obiectivele companiei.

Compania colaborează și cu rafinării europene

Compania își întărește prezența internațională și colaborează deja cu rafinării din Europa pentru mai bine de 50% din producția sa industrială. Această colaborare reprezintă o parte a strategiei de extindere a companiei pe piețele internaționale.

“RAFINOR nu este doar un proiect industrial, ci expresia unei viziuni ambițioase: aceea de a transforma România într-un reper pe harta aurului european. Într-un orizont mediu de timp, ne dorim să devenim cel mai important jucător din Europa de Est în domeniul rafinării metalelor prețioase.

Punem bazele unei infrastructuri solide, susținute de tehnologie modernă, experiență locală și parteneriate strategice, pentru ca România să nu mai fie doar o piață de consum, ci un centru de excelență în prelucrarea aurului la cel mai înalt standard internațional”, a mai spus Claudiu Diaconu.

RAFINOR reprezintă prima, dar și singura rafinărie specializată în aur de la noi din țară. Compania folosește echipamente moderne, de ultimă generație, și produce nu doar lingouri de aur de investiții, ci și lingouri semifinisate și componente de aur de 24 de karate. Acestea sunt utilizate în bijuterii, medicină, automotive, energie verde, tehnologie sau panouri fotovoltaice.

Anul acesta, compania va începe să prelucreze și argint, mai ales în scop industrial. Pentru următorii trei ani, compania vrea să depășească cifra de afaceri de 100 de milioane de euro pe an.