Unde se antrenează, de fapt, David Popovici. Condițiile sunt ireale

David Popovici, fenomenul natației mondiale, a făcut dubla istorică la Campionatele Europene de la Singapore. , și apoi s-a impus și în proba regină, cea de 100 de metri. Rezultatele sportivului din Capitală sunt absolut fenomenale și greu de explicat, dacă ne uităm la condițiile în care se antrenează zi de zi — și mai ales dacă le comparăm cu cele pe care le au la îndemână înotători din SUA, Australia, China sau chiar Ungaria.

Locul unde se antrenează David Popovici

David Popovici se antrenează acasă, la București, în condiții care nu reflectă deloc nivelul la care a ajuns. , același loc unde a făcut primii pași în natație. Iarna, însă, lucrurile se complică. De ani buni, bazinul interior nu este folosibil, iar campionul olimpic și mondial e nevoit să strângă din dinți și să îndure nepăsarea.

Peste bazinul exterior de la „Lia Manoliu” se montează un balon de cauciuc, dar aerul devine greu, iar mirosul puternic de clor îl însoțește la fiecare antrenament. O alternativă este în curtea celor de la Dinamo, însă nici aici nu găsește condițiile moderne, tehnologia sau confortul la care se antrenează cei mai buni înotători din lume.

Cum arată, de fapt, bazinul în care David Popovici a pregătit marile succese

Bazinul olimpic exterior de la Complexul „Lia Manoliu” este singurul spațiu utilizat activ pentru antrenamentele sale. În timpul sezonului rece, acesta este acoperit de un balon gonflabil, o soluție provizorie menită să-l protejeze de frig, dar care limitează drastic ventilarea și agravează concentrația de clor în aer.

„În condițiile în care i-am întrecut pe britanici, pe americani, la 200 de metri, pe australieni, pe toate aceste națiuni care au condiții infinit mai bune decât ale noastre, au bazine să-și pună și în cap, au toată infrastructura de care au nevoie, au absolut orice, centre de pregătire peste centre de pregătire, în condițiile astea…

Eu mă antrenez la Lia Manoliu, în același bazin în care am și învățat să înot, la 4 ani. De asta sunt așa bronzat, cu urmele de ochelari, pentru că înot în aer liber.

Iar în timpul iernii, de exemplu, pentru că tot vorbeam de condiții, la bazinul din interior de foarte mult timp se promite că se va face ceva, dar nu se începe niciodată nimic. Când e frig afară, deci, noi ne antrenăm într-un balon. Un balon unde, dacă o persoană care nu e obișnuită intră și stă trei minute, simte că se sufocă”, spunea David Popovici după medaliile cucerite la Jocurile Olimpice.

Bazinul interior olimpic din complex, unde înotătorii ar trebui să se antreneze iarna în condiții optime, este închis din 2018. În lipsa lui, se face tranziția anuală între sezonul cald și cel rece — aproximativ două luni — în care bazinul exterior nu poate fi folosit și totul este montat sau demontat. Locația arată pur și simplu dezolant: pereți cu tencuiala căzută, buruieni și deșeuri.

Câte bazine olimpice are România

În toată țara există doar 7 bazine olimpice. Cifra este una stânjenitoare pentru țara care a dat campionul olimpic și mondial. Situația nu mai e doar îngrijorătoare, ci rușinoasă. Sportivii sunt nevoiți să se mute în alte localități, să facă ore bune naveta sau chiar să renunțe la pasiunea lor, întrucât statul nu oferă condiții.

Bucureștiul are două bazine olimpice și mai există câte unul în Otopeni, Cluj, Brașov, Baia Mare și Târgu Mureș. Practic, în estul țării, natația nu poate fi practicată în mod profesionist. La Galați există unul construit pe vremea comunismului, în 1970, însă a fost închis în 2005 și s-a ales praful de el.

„Suntem puțini, într-adevăr, cei care excelăm cu adevărat în România, în sporturi, însă cu condițiile pe care le avem, trebuie să facem ce putem. Ai menționat mai devreme, acum poate că am spus despre condițiile pe care le avem, nu numai noi, înotătorii, ci sportivii în general, din țară… poate se va schimba ceva!”, povestea, în urmă cu ceva timp, campionul Popovici.

Bazine olimpice Ungaria

Privind spre Ungaria, contrastul este uluitor. La Budapesta există peste 15 bazine olimpice, fiecare dotat la cele mai înalte standarde. Duna Arena, un complex ultramodern, găzduiește constant campionate mondiale și europene. La nivel național, Ungaria dispune de peste 50 de bazine de 50 de metri, iar înotul este integrat într-un ecosistem sportiv solid. Totul este susținut de stat și de comunități locale.

Diferența nu ține doar de infrastructură, ci de mentalitate. În timp ce Ungaria investește constant în sport ca parte din identitatea națională, România îl tratează parcă ca pe o obligație. David Popovici pare, în această ecuație, excepția care a învins un sistem asamblat greșit.

Ce se întâmplă cu bazinul în care a crescut David Popovici

În anul 2018, pe rețelele de socializare a circulat un videoclip cu un șobolan care se plimba nestingherit în interiorul bazinului de la „Lia Manoliu”. Din acel moment s-a pus lacătul, iar de 8 ani de zile sportivii nu mai pot să se pregătească pentru competiții.

S-au făcut promisiuni peste promisiuni, dar situația arată la fel de rău. Manuela Pătrășcoiu, directoarea Companiei Naționale de Investiții (CNI), a vorbit despre această situație și a dat vina pe ghinion.

„Lia Manoliu e un caz care a întârziat din mai multe motive, poate și din cauza noastră și a celorlalți factori noi. Primul studiu de fezabilitate l-am avut de la Lia Manoliu. Am aprobat indicatorii, am făcut licitația de proiectare și execuție. Nu s-a prezentat nimeni, niciun operator. Erau prețurile prea… probabil era subevaluat. Nu a venit nimeni…

Am fi vrut, știu… Din păcate, Lia Manoliu… chiar credeți-ne, când am văzut anul trecut că s-a anulat și licitația pentru studiul de fezabilitate, am zis că este chiar cu ghinion”, explica Manuela Pătrășcoiu pentru