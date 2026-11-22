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Dinamo și-a stabilit stadionul pentru următorul meci de pe teren propriu, împotriva Oțelului Galați. Andrei Nicolescu a anunțat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că gruparea din Ștefan cel Mare a semnat contractul pentru disputarea partidei pe Arena Națională. Președintele dinamoviștilor a dezvăluit cât costă închirierea stadionului și de câți spectatori are nevoie clubul pentru a-și acoperi cheltuielile. Oficialul a vorbit și despre negocierile pentru baza de la Săftica, dar și despre o problemă importantă identificată în proiectul noului stadion Dinamo.

Dinamo – Oțelul se joacă pe Arena Națională! Andrei Nicolescu a anunțat semnarea contractului

Dinamo a rezolvat problema stadionului pentru , în care o va întâlni pe Oțelul Galați. Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că oficialii clubului au semnat deja contractul necesar pentru organizarea meciului pe Arena Națională.

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„Apropo de stadion, nu pot spune 100% în România la nimic, dar am fost și am semnat contractul de meci cu Oțelul cu Arena Națională. Nu contractul-cadru pentru toate meciurile, ci cel cu Oțelul”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu a oferit și detalii financiare despre organizarea partidelor pe cel mai mare stadion al țării. Potrivit oficialului, costurile pentru un meci se ridică la aproximativ 35.000 de euro, o sumă importantă pentru bugetul clubului. Președintele lui Dinamo a explicat că este nevoie de aproximativ 11.800 de spectatori pentru ca încasările să acopere cheltuielile aferente partidei.

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„Ne costă ceva mai puțin de 40.000 un meci, cam 35.000 pe meci. La 11.800 de spectatori ne scoatem banii. Dacă vin mai puțini, în loc să punem la infrastructură, mai punem la bilete. Deci pentru următoarea etapă de acasă 100% avem stadion”, a explicat Andrei Nicolescu.

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Dinamo vrea să preia întreaga bază de la Săftica! Negocierile cu Negoiță durează de trei ani

Președintele dinamovist a abordat și , un alt subiect important pentru viitorul clubului. Andrei Nicolescu a dezvăluit că discuțiile cu Robert Negoiță privind terenurile din cadrul complexului durează de aproximativ trei ani.

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Potrivit acestuia, unul dintre acționarii lui Dinamo a purtat deja discuții despre o posibilă tranzacție, însă există în continuare proceduri care trebuie finalizate la nivelul societății care deține o parte din teren.

„Discuțiile cu domnul Negoiță sunt de trei ani, când spune că trebuie să finalizeze procedura în societatea care deține partea de teren, iar unul dintre acționarii noștri a fost și a discutat apropo de tranzacție. Deci ne imaginăm să facem această tranzacție în viitor, iar toată baza de la Săftica să-i revină lui Dinamo”, a precizat Nicolescu.

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Cum avansează lucrările la noul stadion Dinamo: „Ritmul pare bun!”

Un alt subiect abordat de Andrei Nicolescu a fost construcția noului stadion Dinamo. Oficialul a transmis că lucrările se desfășoară într-un ritm încurajator și că activitatea de pe șantier este intensă. Cu toate acestea, președintele dinamovist consideră că anumite elemente ale proiectului trebuie discutate și regândite pentru ca viitoarea arenă să corespundă cerințelor unui stadion modern.

„La stadionul Dinamo sunt lucrări destul de intense, ritmul de lucrări pare bun. Ce trebuie lămurit acolo, și e un subiect foarte important, este modul în care se va face infrastructura pentru loje. Sper să vorbim într-un cadru oficial mai târziu”, a explicat Andrei Nicolescu.

Cea mai importantă nemulțumire exprimată de Andrei Nicolescu privește numărul lojilor prevăzute în proiectul viitoarei arene din Ștefan cel Mare. Nicolescu consideră că această configurație este insuficientă pentru o infrastructură sportivă modernă, în special din perspectiva facilităților destinate partenerilor comerciali și invitaților clubului.

„Acum sunt prognozate zece loje, ceea ce este absolut inadmisibil, plus o lojă mare de 70 de locuri. Este mult prea puțin pentru ceea ce înseamnă infrastructură modernă. Pe modelul stadioanelor noi cu infrastructură corectă, ăsta e un model nepotrivit și trebuie regândit din perspectiva mea”, a concluzionat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.