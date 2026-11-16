Unde vor juca Dinamo și FCSB, după închiderea Arenei Naționale. Alegere surprinzătoare a „câinilor”

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SuperLiga revine după pauza alocată jocurilor echipei naționale. Runda a 16-a are parte sâmbătă, 21 noiembrie, de un duel tare între Dinamo și Petrolul. Însă meciul nu se va juca pe Arena Națională. Meciul dintre cele două rivale se va disputa la Slobozia, după ultima decizie luată de Primăria Capitalei.

Dinamo – Petrolul nu se dispută pe Arena Națională

Ultimul meci jucat pe Arena Națională a fost , partidă care Gazonul la meciul amintit. Existau mai multe zone în care iarba era tocită, iar denivelările se vedeau cu ochiul liber. Jurnaliștii polonezi Suprafața de joc a fost îngrijită, însă nu toate imperfecțiunile au dispărut de la meciul FCSB – Corvinul 0-1, când . Una dintre explicațiile vehiculate pentru deteriorarea ierbii este apariția unei ciuperci.

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Revenind în prezent, meciul dintre Dinamo și Petrolul, programat sâmbătă, 21 noiembrie, de la 20:30, nu se va juca, așa cum trebuia, pe Arena Națională. Potrivit , cel mai mare stadion al țării a fost închis pentru lucrări de mentenanță ale gazonului ordonate de Primărie, iar data estimată pentru finalizare este 8 decembrie. „Câinii” nu vor putea evolua nici pe „Arcul de Triumf”, care este blocat pentru partida de rubgy dintre selecționatele României și Canadei. Conform sursei menționate, meciul lui Dinamo contra ploieștenilor se va disputa la Slobozia. Acolo, arena a fost modernizată recent și beneficiază de instalație de nocturnă.

Ce meciuri ar fi avut loc pe Arena Națională în această perioadă. Dinamo și FCSB se mută

Până pe 8 decembrie, data estimată pentru redeschiderea Arenei Naționale, Dinamo și FCSB aveau mai multe meciuri de disputat aici. Dacă „Câinii” au găsit momentan varianta Slobozia, „roș-albaștrii” au făcut cerere să dispute meciurile de pe teren propriu pe Ghencea. Iată ce partide sunt programate în acest interval de timp pentru ambele formații din Capitală:

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Dinamo – Petrolul Ploiești (Superliga, 21 noiembrie)

FCSB – Csikszereda (Superliga, 28 noiembrie)

FCSB – Csikszereda (Cupa României, 2 decembrie)

Dinamo – Oțelul Galați (Superliga, 7 decembrie)

FRF vrea să preia Arena Națională. Planul pentru administrarea celui mai mare stadion al țării

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a explicat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că s-a pus la cale . „Mi se pare cea mai bună idee pe care o are președintele. Ar fi cel mai înțelept, pentru că administrarea unui bun care îți aparține pe o perioadă timp te face să nu-ți permiți pierderi. Așa cum îl știu eu pe Răzvan Burleanu, dacă stadionul era la noi gazonul ar fi arătat impecabil”.

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Inaugurată pe 6 septembrie 2011, Arena Națională este cel mai mare stadion din România, situat în București, pe Bulevardul Basarabia nr. 37-39, în Sectorul 2. Clasificat la categoria UEFA Elite (4 stele), are o capacitate totală de 55.634 de locuri. Arena Națională dispune de un acoperiș retractabil cu o suprafață de 29.600 de metri pătrați, un sistem de gazon hibrid dotat cu instalație de încălzire, 42 de loje VIP, 364 de locuri pentru presă și 270 de locuri dedicate persoanelor cu dizabilități. Arena a fost ridicată pe locul fostului Stadion Național „Lia Manoliu”. Pe lângă sport, arena a găzduit mari concerte internaționale susținute de artiști precum Coldplay, Depeche Mode, Guns N’ Roses, Metallica sau Iron Maiden.

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