Sport

Unde se mută Universitatea Cluj după meciul din Europa League cu Dinamo Kiev. Anunț oficial, Untold a câștigat

Unde se mută, de fapt, U Cluj după meciul cu Dinamo Kiev din UEFA Europa League. Din nefericire pentru suporteri, Untold a câștigat în fața ardelenilor.
Iulian Stoica
15.07.2026 | 09:38
Unde se muta Universitatea Cluj dupa meciul din Europa League cu Dinamo Kiev Anunt oficial Untold a castigat
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Unde se mută Universitatea Cluj după meciul din Europa League cu Dinamo Kiev. Anunț oficial, Untold a câștigat. Foto: sportpictures
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Universitatea Cluj este surpriza ultimelor sezoane din fotbalul românesc. După un sezon excelent, ardelenii participă în UEFA Europa League, acolo unde au dat peste Dinamo Kiev în primul tur preliminar. Scorul în tur a fost 0-0, însă elevii lui Cristiano Bergodi vor continua în cupele europene și în cazul unui eșec.

Unde se mută Universitatea Cluj după meciul din Europa League cu Dinamo Kiev

Dacă ucrainenii se vor impune în manșa retur, atunci Universitatea Cluj va continua în turul doi al UEFA Conference League. Totuși, a doua „dublă” din competițiile europene nu se va desfășura, spre nemulțumirea fanilor, pe „Cluj Arena”, ci pe stadionul de la Sfântu Gheorghe. Motivul? Festivalul Untold este în plină organizare.

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„FC Universitatea Cluj anunță că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 20:00. Meciul nu a putut fi organizat pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi. Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”, s-a regăsit în comunicatul oferit de U Cluj.

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Chipciu, optimist înainte de „dubla” cu Dinamo Kiev

Alexandru Chipciu, căpitanul Universității Cluj, susține că „dubla” cu Dinamo Kiev este una de foc, iar returul va fi unul greu: „Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă mare din estul Europei. Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puţin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viaţa unei echipe. Au mulţi ucraineni tineri, dornici de performanţă”.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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