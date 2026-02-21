Sport

Unde se poate decide Rapid – Dinamo! Disputa cifrelor arată o favorită, dar și un om care poate decide partida

Cele două echipe sunt angrenate în lupta pentru titlu și au un duel activ în fruntea clasamentului, cu plusuri și minusuri pentru fiecare dintre ele
Catalin Oprea
21.02.2026 | 17:00
ANALIZĂ FANATIK
Ce spun cifrele înainte de Rapid - Dinamo. Există o singură favorită. Foto: sport.pictures.eu.
Rapid își poate asigura prezența în play-off cu un punct obținut azi, în meciul cu Dinamo, programat la ora 20.30, pe Arena Națională. Înaintea partidei, Dinamo (calificată matematic în play-off) e pe locul doi în SuperLiga, cu 52 de puncte (unul sub liderul U Craiova), iar Rapid ocupă poziția a treia, cu 49 de puncte.

Rapid e superioară ofensiv datorită lui Alex Dobre

În ciuda acestei diferențe, giuleștenii sunt cei care s-au impus în tur. La 19 octombrie 2025, Dinamo – Rapid a fost 0-2 (Eddy Gnahore – autogol, Cristian Manea). Din punct de vedere al celor mai importante aspecte din jocul celor două echipe, Dinamo este însă superioară. Are avantaje la mai multe capitole, decât adversara de azi.

Rapid este gruparea din SuperLigă cu cele mai multe reușite în primele 30 de minute – 15, în timp ce oaspeții sunt pe prima poziție la număr de goluri izbutite după minutul 75 – 12.

Rapid are cu un gol mai mult marcat – 42, față de 41 cât are Dinamo. Și e mai periculoasă în careu. A dat 37 de goluri din suprafața de pedeapsă, față de 35 cât are Dinamo.

Avantajul ofensiv al giuleștenilor este dat de aportul golgheterului Alexandru Dobre. Căpitanul Rapidului a marcat 13 goluri, de două ori mai mult decât cel mai bun marcator al lui Dinamo, francezul Karamoko – 6 goluri.

Dinamo are cea mai bună posesie din SuperLigă

În rest, Dinamo domină Rapidul la cifre. “Câinii” sunt formația cu cea mai bună posesie din primele 27 de runde, cu 59,6 %, față de 54 %, cât are Rapid.

Dinamo a înscris zece goluri cu capul, dublu față de Rapid, care are doar cinci. Echipa lui Kopic este superioară și în ceea ce privește ocaziile mari de gol. Are o medie de 3,6 pe meci (cea mai bună din SuperLigă), față de numai 2,7 pe meci, a giuleștenilor.

Cîrjan și compania trag mai mult și la poartă și pe poartă. 14,7 șuturi la poartă este media celor de la Dinamo pe meci, comparativ cu 13,4 a Rapidului. În ceea ce privește mingiile care au prins spațiul porții, raportul arată astfel: Dinamo – 5,7 pe meci, Rapid – 4,2 pe meci.

Dinamo e mai ghinionistă însă la bare. A fost ocolită de șansă de 12 ori, în vreme de Rapid a zguduit stâlpii porților adverse de 6 ori.

Musi e cel mai bun dribleur, Gnahore cel mai activ pasator

Și la driblinguri reușite pe meci, tot Dinamo e superioară. Scoate adversarii din joc cu o medie de 7,6 driblinguri în fiecare joc. Rapid are o medie mai mică – 6,7 driblinguri reușite. Musi e cel mai bun dribleur din campionat, cu o medie de 2,6 driblinguri pe meci.

Tot Dinamo pasează mai mult, 418,3 pase reușite pe meci – 375,6 Rapid. Eddy Gnahore e cel mai precis pasator din SuperLigă, cu 62,8 pase bune pe meci. Tot el atinge mingea și de cele mai multe ori într-o partidă – 79,7.

Echipa lui Gîlcă mizează însă mai mult pe pase lungi: 25, 1, față de 20,1 – cât are Dinamo, care e pe ultimul loc la acest capitol în SuperLigă.

Rapid faultează mai mult și e mai eficientă la tacklinguri

“Câinii” vin și cu mai multe centrări pe joc – 5,5 față de 4,1. Danny Armstrong e fotbalistul cu cea mai bună medie de centrări pe meci – 2,3 pe meci. Dinamo are și o medie mai bună de cornere: 6,2 pe meci, față de 5,00. Dar ambele echipe au cele mai multe goluri marcate în urma unor cornere, câte șase fiecare.

Rapid a faultat mai mult până acum, în cele 27 de etape scurse. A oprit jocul neregulamentar de 324 de ori, iar Dinamo doar de 298 de ori. Și tot Rapid e mai eficientă la tacklinguri: 9,9 pe meci, față de 9,5.

Rapid – Dinamo poate fi decis și de duelul pasatorilor decisive. Petrila are 6 asissturi, iar Cîrjan 5. Ambii sunt la mare distanță de Alin Roman, care are 11 pase de gol.

Bilanțul general e favorabil dinamoviștilor

Șapte victorii, trei remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în ediția curentă pe teren propriu. Adversara Dinamo a câștigat șase dintre cele 13 deplasări din sezonul actual, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 120 de ori, de 42 de ori au câștigat giuleștenii, de 50 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

