Unde se poate schia în sezonul 2021 – 2022. Lista pârtiilor omologate din România

În România există 205 pârtii omologate pentru schi și ai, în total, 175 km, conform datelor Ministerului Turismului.

Consultă lista de mai jos dacă vrei să afli câte pârtii se schi există în fiecare județ.

Pârtiile de schi din județele Prahova și Brașov. Poiana Brașov și Sinaia, cele mai multe variante

Turiștii care își petrec vacanța în județul Brașov au multe opțiuni dacă își doresc să schieze.

Zece pârtii se află în stațiunea (Stadion, Sub Teleferic ICPAT, Ruia, Bradul, Slalom, Kanzel, Drumul Roșu, Sulinar, Lupului și Sub Teleferic), iar alte șapte în zona Bran – Moieciu – Fundata (Cheile Grădiștei – Moieciu; Piatra Craiului, Fundata – Fundata; Zănoaga Sub Teleferic, Zănoaga Variantă, Clincea, Junior – Bran).

Și în Predeal sunt multe pârtii pe care turiștii pot schia: Subteleferic, Clăbucet, Cocoșul, Clăbucet Varianta și Clăbucet Sosire. La Pârâul Rece se poate schia pe pârtia Cocoș.

Dacă vrei să consulți lista detaliată a pârtiilor, unde este menționată lungimea acestora și gradul de dificultate, poți consulta lista completă .

În județul Prahova, 17 pârtii de schi se află în Sinaia, după cum urmează: Începători, Valea Dorului – variantă, Valea Dorului – Sub telescaun 1, Valea Dorului – Sub telescaun 2, Scandurari, Valea Soarelui 1 și 2, Laptici 1 și 2, Valea cu Brazi, Gondola, Drumul de Vară (și Drumul de vară – Varianta Acces), Pelișor, Carp, Papagal și Tarle.

În Azuga sunt șase pârtii (Cazacu Variantă, Cazacu Începător, Sorica, Azuga Sud, La Stână și Cazacu), iar în Bușteni trei (Kalinderu 1 și 2, Fun Park Kalinderu).

Turiștii care își petrec vacanța în județul Alba pot schia la Arieșeni/ Vârtop, pe următoarele două pârtii: Vârtop Arieșeni – Alba (1.000 m); Vârtop II Arieșeni – Alba (430 m, dificultate medie).

În județul Alba se mai poate schia și la Șureanu, acolo unde se află 10 pârtii. Se poate schia pe Pârtia curmătura 1 (1.100 m, ușoară), 2 (650 m), 3 (650 m), 4 (830 m). Pârtiile C2, C3 și C4 au dificultate medie.

Turiștii mai pot schia și pe pârtiile Șureanu 1 și Șureanu 2, Aușel 1 și Aușel 2. Se poate schia și pe Șureanu 3.

Unde se poate schia în județele Bihor, Hunedoara, Cluj, Bistrița-Năsăud, Sibiu și Gorj

În Vârtop/Nucet se poate schia pe Pârtia Piatra Grăitoare din Munții Bihor, iar la Stâna de Vale se poate schia pe Pârtia Cerbul, dar și la Renul sau Hidișel.

Cei care merg în județul Hunedoara trebuie să știe că se poate schia la Platoul Soarelui (Straja), dar și la Vârful Straja, pe pârtia omonimă. Alde pârtii omologate din județ sunt Canal (Șaua Mutu), Telegondola (Platoul Sf. Gheorghe), Lupului, Constantinescu, Mutu și Sfântu Gheorghe (Lupeni), Pasul Vulcan și Pârtia 1 (Vulcan).

De asemenea, se poate schia și la Râușor, în Masivul Retezat. În Parâng sunt șase pârtii unde se poate schia: Europarâng (Petroșani), Pârtia A, Telescaun, Poiana, Pârtia B și Pârtia C (M. Parâng).

În județul Cluj se poate schia la Feleacu și Băișoara (Băișoara), dar și în Muntele Băișorii, pe pârtiile Buscat 1, 2 și 3. Se poate schia și pe pârtia Muntele Băișorii (comuna Băișoara). Există trei pârtii omologate și la Mărișel (Pârtia Albastră, Pârtia Roșie și Pârtia Neagră), dar și la Codrii Vlasinului (Vânători).

Dacă mergi în vacanță în județul Bistrița-Năsăud poți schia pe pârtiile Alpina Blazna (Munții Rodnei) și Cocoș (Bistrița/Unirea).

În localitatea Păltiniș, județul Sibiu, sunt două pârtii omologate, și anume Oncești și Dăneasa. La Arena Platoș Păltiniș sunt cinci pârtii: Pârtiile A,B,C,D și E. Se mai poate schia și în Munții Cindrel, pe pârtia Trecătoarea Lupilor, dar și pe pârtia Jina 1 (Jina).

În județul Gorj se poate schia în Rânca/ Transalpina, pe următoarele pârtii: M 2 și Junior (Novaci), Teleski M 3 și Teleski M 4 (Munții Parâng), Păpușa 2 (Muntele Păpușa) și M 1 (Baia de Fier).

Opt pârtii în județul Vâlcea

Dacă ajungi în județul Vâlcea, trebuie să știi că ai opt pârtii omologate de schi: Telegondola, Telegondola varianta, Telegondola N, Telegondola varianta N, Telescaun, Teleschi, Teleschi începători (Voineasa) și Roman (Vârful lui Roman, Horezu).

În județul Maramureș se află 17 pârtii. Dintre acestea, șase se află în Baia Sprie (Șuior și Moșoșa): Șuior 1, Mogoșa (Mogoșa), Șuior 2 și 5, Șuior varianta 3 și Șuior varianta 4 (Baia Sprie).

Alte șase pârtii se află la Cavnic (Icoana 1 și 2, Roata, Rainer 1 și 2, Albastră). Trei se află la Izvoare/ Desești (Poiana Soarelui, Brazi și Cora) și două la Borșa (Teleschi și Telescaun).

Pârtia Aluniș, situată în Sovata, Mureș, este singura din acest județ. O singură pârtie se află și în județul Arad, și anume Cioaca, la Moneasa.

Șase pârtii se află în județul Covasna: Șugaș Băi, Șugaș Băi I și Șugaș Băi II, din Șugaș Băi/Sfântu Gheorghe, dar și Șugaș 2 (Șugaș). Se poate schia și pe pârtiile Lorincz Zsigmond 1 și Lorincz Zsigmond 2 (Covasna).

Peste 30 de pârtii se află în județul Harghita

La Harghita Băi se poate schia pe pârtiile Csipike, Kossuth și Miklos, dar și pe Kossuth 1, Kossuth 2, Kossuth 3 și Miklos (Munții Harghita). O pârtie se află la Homorod Băi (Lobogo), dar și la Pasul Tovayos (Tovayos).

La Miercurea Ciuc, turiștii pot schia pe pârtiile Tolvajos și Șumuleu, iar la Mădăraș pe pârtiile Nagy Mihaly, Kicsi Mihaly și Sugo. În Ciceu se află pârtia Piricske.

Cei care aleg să-și petreacă vacanța la Băile Tușnad au numeroase variante, după cum urmează: Greces (Izvorul Mureșului), Csango, Elod, Skigyimes 1 și Skigyimes 2 (zona Valea Rece / Sânmartin / Lunca de Sus), Măgheruș și Bradul (Toplița), dar și Pârtia Speranța, Pârtia Verőfény și Pârtia Prichindelul (Borsec).

Se mai poate schia și pe pârtiile Sky Bogdan, Bogdan 1, Bogdan 2, Csatavesze și Havas Bucsin (zona Praid/ Pasul Bucin).

În județul Caraș-Severin, pârtii omologate de schi se află în Muntele Semenic/ Gărâna (Goznuța, Casa Baraj, Crucea de Brazi 1, Crucea de Brazi 2, Slalom Uriaș, Pârtia din Sat 1, Pârtia din Sat 2 și Snow Park Gărâna). În zona Muntele Mic / Borlova se poate schia pe pârtiile Borlova 1, Borlova 2, Valea Soarelui și Nordica 1.

Există și o pârtie de schi în județul Iași, chiar în reședința de județ (Pârtia Sărărie). În județul Neamț se poate schia la Durău, pe pârtia omonimă, dar și la Dealul Cozla (Pârtia Cozla 1).

Mai multe pârtii se află în județul Suceava: Rarău (Câmpulung Moldovenesc), Parc, Izvor, Poienița, Dealul Negru Veverița (Vatra Dornei); Stânișoara 1 și 2 (Cârlibaba); Șoimul (Gura Humorului); Voievod (Voievodeasa); Drumul Tătarilor A, B, C și D (Valea Putnei).

În județul Bacău, turiștii por schia la Slănic Moldova, pe pârtia Nemira. Există o singură pârtie omologată chiar și în județul Constanța, la Brebeni.