Unde se relaxează jucătorii Italiei în această perioadă după ce nu s-au calificat la Campionatul Mondial

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Italia a ratat pentru a treia oară la rând calificarea la Campionatul Mondial de fotbal. „Squadra Azzurra”, antrenată de această dată de Gennaro Gattuso, care ulterior însă a părăsit funcția ca urmare a eșecului, a fost învinsă de Bosnia la Zenica în finala barajului după executarea loviturilor de departajare. Astfel, în consecință, fotbaliștii italieni au avut parte de mai mult timp liber în această vară.

Italia a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial

Așadar, în loc să fie prezenți în Statele Unite ale Americii, Canada sau Mexic pentru turneul final, ei se află în această perioadă în vacanțe desfășurate în locuri mai mult sau mai puțin exotice, fie singuri sau cu prietenii, fie alături de partenerele de viață. De exemplu, Di Lorenzo de la Napoli și Cristante de la Roma își petrec în aceste zile împreună timpul liber, tot pe tărâm nord-american, la Miami, informează jurnaliștii italieni de la

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Anterior, Cristante petrecuse câteva zile în Orlando, iar apoi s-a deplasat la Miami pentru a se întâlni cu al său coechipier de la națională. Pe de altă parte, Sandro Tonali de la Newcastle a plecat alături de soția sa în Forte dei Marmi. De asemenea, Spinazzola, tot de la Napoli, a mers inițial alături de partenera sa în Ibiza, apoi cei doi au plecat la New York pentru a petrece timp alături de un alt fotbalist italian, Politano, coechipierul lui Spinazzola de la club și națională.

Unde se relaxează fotbaliștii italieni în această perioadă

Totodată, și Moise Kean de la Fiorentina a optat tot pentru Statele Unite ale Americii ca destinație de vacanță în această vară. El a fost fotografiat de către un prieten, de asemenea în Miami, în timp ce ei se aflau în mașină. În schimb, pentru varianta Ibiza au mai optat și coechipierii de la AS Roma, Gianluca Mancini și Lorenzo Pellegrini.

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Nu în ultimul rând, Gianluigi Donnarumma, portarul lui Manchester City, cel care se pregătește de nunta sa, programată în această perioadă, a putut fi văzut în aceste zile în timp ce se relaxa la piscină, cel mai probabil în așteptarea fericitului eveniment. De semnalat în acest context ar fi că recent , pentru necalificarea la