Unde se relaxează Simona Halep alături de Toni Iuruc: “N-o fi Wimbledon, dar este foarte verde!” Foto

Simona Halep, numărul 2 WTA, profită de aceste zile lipsite de competiţii de tenis şi se relazează la munte, în România, alături de Toni Iuruc, iubitul ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătoarea din Constanţa a postat în acelaşi timp pe Twitter şi Instagram imagini spectaculoase, peisaje de o frumuseţe rară, dintr-o zonă de munte din România.

N-a uitat nici de victoria incredibilă din finala de anul trecut de la Wimbledon, în faţa Serenei Williams, victorie care i-a adus Simonei al doilea turneu de Grand Slam din carieră şi primul pe iarba din Anglia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep: „N-o fi Wimbledon, dar e foarte verde. România frumoasă“

Alături de patru fotografii, Simona a lăsat şi mesajul: „It might not be Wimbledon but it’s very green ♥“. „N-o fi Wimbledon, dar e foarte verde ♥“, în traducere.

ADVERTISEMENT

N-a ratat ocazia de a-şi promova ţara natală. Mesajul este însoţit de hashtag-ul „beautifulRomania“ (n.r. – RomâniaFrumoasă).

Urmăritorii ei de pe Instagram au beneficiat de ceva mai multe fotografii. În trei dintre ele, campioana de la Wimbledon se relaxează, copilăreşte, într-un leagăn.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O parte dintre urmăritorii străini ai Simonei Halep au lăudat frumuseţea surprinsă în fotografiile postate. Unii dintre ei au spus chiar că vor veni în vizită. Mai mult, un utilizator a propus ca jucătoarea să fie recompensată de Ministerul Turismului pentru promovare.

Simona Halep va reveni pe terenul de tenis la începutul lunii iulie, pentru un meci de dublu mixt la turneul amical feminin de la Cluj. Ea va face pereche cu Horia Tecău, iar de partea cealaltă a fileului se vor afla Marius Copil şi câştigătoarea turneului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep va păstra titlul de campioană la Wimbledon până în 2021, timp de doi ani, întrucât ediţia din acest an a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus.