Unde se va construi cel mai mare parc eolian din lume. Va produce energie pentru aproximativ 600.000 de locuințe

New York este unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume, iar costurile pentru energie electrică sunt extrem de ridicate. Autoritățile din New York au început cunoscut sub numele de Sunrise Wind.

New York construiește cel mai mare parc eolian offshore

Acest proiect, amplasat la circa 30 de mile est de Montauk, va include 84 de turbine eoliene, având o capacitate totală de 924 megawați, suficient pentru a furniza energie electrică pentru aproximativ 600.000 de gospodării, conform

„Construim o economie verde în New York, creăm energie curată și extindem oportunitățile economice pentru toți locuitorii statului”, a declarat guvernatorul New York-ului.

Aceste inițiative vor genera locuri de muncă bine plătite și vor demonstra că New York este un lider național în dezvoltarea industriei eoliene offshore.

Când se va finaliza parcul eolian

„Prin demararea proiectului Sunrise Wind și avansul următorului val de proiecte eoliene offshore, New York-ul trece o etapă extraordinară în combaterea schimbărilor climatice.

Aceste proiecte vor crea locuri de muncă bine plătite și vor demonstra că New York este lider național în construirea industriei eoliene offshore”, a mai spus oficialul.

Acest proiectul Sunrise Wind va genera inclusiv o investiție de 700 de milioane de dolari în Suffolk County.

Proiectul se află la aproximativ 30 de mile est de Montauk, New York. Parcul eolian offshore va consta în 84 de turbine eoliene de mare capacitate, cu finalizarea construcției prevăzută pentru anul 2026.

Și în România se promit investiții importante în energia eoliană

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit luna trecută la reuniunea Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie şi Climă (P-TECC), că România va beneficia în următorii 3-5 ani, cu 10.000 de MW energie solară şi eoliană mai mult de cât are în prezent.

„Pot să vă spun puţin despre ce a făcut România, şi primul lucru pe care ne-am bazat a fost injectarea unei mari sume de bani cu ajutorul UE şi al partenerilor noştri în sectorul energetic. Şi cifrele sunt uimitoare.

În următorii trei până la cinci ani, vom avea mai mult de 10.000 de megawaţi de energie solară şi eoliană, în plus faţă de cât avem deja. Vom avea 3.500 de MW în centrale pe gaz modernizate”, a declarat Sebasian Burduja în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie şi Climă (P-TECC),