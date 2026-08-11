Unde se va juca FCSB – FC Botoșani? Anunțul de ultimă oră al lui Meme Stoica. Exclusiv

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FCSB continuă să aibă probleme în ceea ce privește stadionul pe care își dispută meciurile de pe teren propriu. Roș-albaștrii nu pot reveni momentan pe Arena Națională, iar oficialii clubului au încercat să găsească o altă variantă pentru , programată luni, 17 august, de la ora 21:30, în etapa a 5-a din SuperLiga. Toate planurile au fost date peste cap!

Răsturnare totală înainte de FCSB – FC Botoșani! Unde se va juca meciul

și inversarea partidelor din tur și retur. Informația apărută în cursul zilei era că FCSB și FC Botoșani negociaseră ca duelul de luni să se dispute în Moldova, iar partida din retur să fie organizată de bucureșteni.

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Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat pas cu pas negocierile purtate pentru mutarea partidei. Mihai Stoica susține că prima variantă dorită de roș-albaștri a fost Târgoviște, însă pentru schimbarea stadionului era nevoie inclusiv de acordul Ligii și al oaspeților.

Mihai Stoica anunță că FCSB – FC Botoșani se va juca pe Arcul de Triumf

Mihai Stoica a anunțat în direct la MM la FANATIK că FC Botoșani s-a răzgândit și nu mai dorește nici varianta de a juca pe teren propriu și nici pe cea de a merge la Târgoviște, acolo unde gazonul se prezintă într-o stare mult mai bună.

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„Am vrut să mergem să jucăm la Târgoviște. Am văzut că gazonul este excepțional. Ca să poți să mergi acolo trebuie să fie îndeplinite niște condiții. Trebuie adus VAR-ul nou. Trebuie să ceri acordul oaspeților.

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În prima fază au fost de acord. Apoi ne-au cerut să jucăm meciul la Botoșani și nu acasă. Din păcate, Liga nu poate să aprobe asta. Acum s-au răzgândit. Nu vor să joace nici măcar la Târgoviște. Vom juca pe Arcul de Triumf, ce să facem?”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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FCSB și Dinamo vor derby de România pe Arena Națională

Rămâne de văzut unde se va juca Derby de România. Arena Națională este indisponibilă în perioada respectivă din cauza festivalurilor Saga și Asia Fest. Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, încearcă să găsească soluții. Mihai Stoica speră ca, în cele din urmă, partida să se poată juca pe cel mai mare stadion al țării.

„Arena Națională, ați văzut… Andrei Nicolescu face eforturi ca Derby de România să se joace pe Arenă. Ar fi excepțional. Noi suntem de acord să se joace și luni, și marți. E Asia Fest acolo. Înțeleg că este foarte complicat. Nu cred că se poate juca duminică. Noi suntem de acord să jucăm în orice zi pe Arena Națională. Dinamo vrea la fel, să joace pe un teren bun”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.