Unde se vor situa CFR Cluj și FCSB la finalul campionatului? Adrian Mihalcea știe răspunsul!

, a vorbit înaintea partidei pe care arădenii o vor susține pe terenul lui CFR Cluj în etapa a zecea din Superliga, despre doi dintre „granzii” campionatului. Mihalcea a estimat

Verdict ferm furnizat de Adrian Mihalcea: „Acolo vor fi CFR și FCSB!”

FCSB și CFR Cluj au început târâș acest campionat. Considerate ca principale favorite la titlu înainte de startul competiției, cele două formații ocupă locurile 11 și 12 în clasament, având câte 7 puncte fiecare.

Adică, însumat, cât a adunat până acum UTA în primele nouă etape, cu precizarea că feroviarii clujeni au un meci mai puțin disputat, restanța cu FC Botoșani. La conferința de presă organizată joi, Adrian Mihalcea a avut o previziune legată de parcursul ulterior al celor două echipe.

„CFR, FCSB, Hermannstadt sunt echipe foarte bune, care trec prin perioade mai puțin faste. Au în lot jucători care oricând pot reveni. Lupta noastră nu este cu CFR, noi vrem să acumulăm puncte care să ne mențină la un ecart față de echipele din partea de jos a clasamentului.

Sunt sigur că CFR și FCSB vor reveni, nu știu dacă în curând, dar până la sfârșitul campionatului vor reveni pe poziții foarte bune. De aceea, noi vrem să profităm de această situație. Dacă acum nu vom profita de forma CFR-ului, nu știu când o putem face”, a precizat antrenorul roș-albilor de pe Mureș înaintea deplasării în inima Ardealului.

Cine este principalul pericol pentru UTA?

După cea de-a doua „remontada” de la 0-3 la 3-3, din meciul cu FC Argeș, tehnicianul „Bătrânei Doamne” spune că vrea să rămână cu impresia ultimelor 60 de minute din jocul elevilor săi. Totodată, Mihalcea a identificat punctul forte al formației pregătite de Andrea Mandorlini (65 de ani).

„Este posibil ca și ei să gândescă la fel despre noi, deși jocul suferă. Este posibil și să se teamă. Trebuie să gestionăm altfel începuturile de joc, să nu mai ajungem într-o astfel de situație. Referitor la ei, Louis Munteanu este jucător valoros, dacă va juca și va fi la capacitate maximă, va fi pericolul numărul unu.

Au adus jucători extrem de importanți și valoroși, dar sunt nepregătiți. Mi-ar plăcea să continue această muncă separată și să revină săptămâna viitoare, nu neapărat la meciul cu noi”, a adăugat șeful corpului tehnic de la UTA.

Invazie alb-roșie pe Someș

Fanii arădeni anunță o deplasare masivă în Gruia pentru meciul de duminică. Suporterii au închiriat mai multe autocare, întrucât este una dintre cele mai accesibile deplasări. Distanța dintre Arad și Cluj Napoca se poate parcurge pe autostradă în aproximativ de trei ore, iar costul deplasării este unul decent, 80 de lei.

„Nu este un derby și nu cred că stadionul va fi plin. De la suporterii noștri mă aștept să ne susțină, indiferent de câți vor fi. Este important să îi avem aproape, indiferent de câți vor fi numeric”, a apreciat Mihalcea atmosfera la care se așteaptă pentru partida care se va disputa duminică, de la ora 18:15.