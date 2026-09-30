Unde a mers Mirel Rădoi, antrenorul ”dat dispărut” de Gigi Becali

Mirel Rădoi nu poate sta departe de fotbal și și-a făcut apariția la Târgoviște, acolo unde naționala U21 a României întâlnește Finlanda U21, într-o partidă decisivă pentru accederea în play-off-ul ce poate duce la EURO 2027.
La o lună după ce și-a reziliat contractul cu Gaziantep, Mirel Rădoi a venit pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște să susțină România U21 în încercarea de a ajunge pentru a cincea oară consecutiv la turneul final.
Fostul selecționer, care a ajuns cu naționala de tineret până în semifinale la EURO 2019, a fost surprins de camerele de luat vederi în tribune. La meci mai sunt prezenți Dan Petrescu, Nicolae Dică, dar și oficialii FRF Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu.
La scurt timp după ce a decis să-i rezilieze contractul lui Marius Baciu, Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi pentru a-l convinge să se întoarcă la FCSB. Însă, tehnicianul nu i-a răspuns la telefon și așa s-a ajuns la varianta Laurențiu Reghecampf.
”La un moment dat, mi-a spus cineva: ‘Băi, Gigi, tu ai văzut galeria?’. Nu vreau să fac împotriva lor, că voiam să îl pun pe Zicu. Și îmi zice: ‘Băi, Gigi, cum să faci împotriva lor? Tu nu ai văzut că la 0-5 ei cântau?’. Apoi, când am auzit așa, l-am sunat pe Mustață și l-am întrebat: ‘Voi pe cine vreți? Pentru că ce-ați făcut voi m-a impresionat tare și meritați’.
A zis: ‘Reghecampf sau Mirel Rădoi!’. I-am zis: ‘Uite, pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna prima dată pe el. Dacă răspunde, va fi el. Dacă nu va răspunde, va fi Reghecampf’. L-am sunat de trei ori pe Mirel, nu a răspuns. L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am făcut pe loc negocierile”, a declarat Becali.
În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că Mirel Rădoi nu i-a răspuns lui Gigi Becali pentru că a decis ca în România să nu mai antreneze decât la Universitatea Craiova.
”Să vă spun eu de ce Mirel nu i-a răspuns lui Gigi Becali la telefon și vouă nu v-a zis clar ce și cum? Mirel, într-un cerc de prieteni de acum două-trei zile, le-a spus textual că singura echipă la care mă mai întorc în România e Universitatea Craiova. Vă spun 100%“. Deci Mirel Rădoi le-a spus unor prieteni că nu va mai antrena în țară decât Craiova.
El știe că-l iubesc fanii de la FCSB, dar nu se mai pune problema să mai revină acolo și că singura echipă la care s-ar mai întoarce pe viitor în țară ar fi Craiova, unde s-a simțit el mai bine și unde a rămas cu regretul că putea lua titlul de campion”, a anunțat Horia Ivanovici.