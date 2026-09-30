Unde a mers Mirel Rădoi, antrenorul ”dat dispărut” de Gigi Becali

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Mirel Rădoi nu poate sta departe de fotbal și și-a făcut apariția la Târgoviște, acolo unde naționala U21 a României întâlnește Finlanda U21, într-o partidă decisivă pentru accederea în play-off-ul ce poate duce la EURO 2027.

Mirel Rădoi, apariție surprinzătoare la un meci din România

La o lună după ce și-a reziliat contractul cu Gaziantep, Mirel Rădoi a venit pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște să susțină România U21 în încercarea de a ajunge pentru a cincea oară consecutiv la turneul final.

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Fostul selecționer, care a ajuns cu naționala de tineret până în semifinale la EURO 2019, a fost surprins de camerele de luat vederi în tribune. La meci mai sunt prezenți Dan Petrescu, Nicolae Dică, dar și oficialii FRF Mihai Stoichiță și Gabriel Bodescu.

Mirel Rădoi a ratat revenirea la FCSB

La scurt timp după ce a decis să-i rezilieze contractul lui Marius Baciu, Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi pentru a-l convinge să se întoarcă la FCSB. Însă, și așa s-a ajuns la varianta Laurențiu Reghecampf.

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”La un moment dat, mi-a spus cineva: ‘Băi, Gigi, tu ai văzut galeria?’. Nu vreau să fac împotriva lor, că voiam să îl pun pe Zicu. Și îmi zice: ‘Băi, Gigi, cum să faci împotriva lor? Tu nu ai văzut că la 0-5 ei cântau?’. Apoi, când am auzit așa, l-am sunat pe Mustață și l-am întrebat: ‘Voi pe cine vreți? Pentru că ce-ați făcut voi m-a impresionat tare și meritați’.

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A zis: ‘Reghecampf sau Mirel Rădoi!’. I-am zis: ‘Uite, pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna prima dată pe el. Dacă răspunde, va fi el. Dacă nu va răspunde, va fi Reghecampf’. L-am sunat de trei ori pe Mirel, nu a răspuns. L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am făcut pe loc negocierile”, a declarat Becali.

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De ce nu a mai vrut Rădoi să vină la FCSB

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit faptul că Mirel Rădoi nu i-a răspuns lui Gigi Becali pentru că .

”Să vă spun eu de ce Mirel nu i-a răspuns lui Gigi Becali la telefon și vouă nu v-a zis clar ce și cum? Mirel, într-un cerc de prieteni de acum două-trei zile, le-a spus textual că singura echipă la care mă mai întorc în România e Universitatea Craiova. Vă spun 100%“. Deci Mirel Rădoi le-a spus unor prieteni că nu va mai antrena în țară decât Craiova.

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El știe că-l iubesc fanii de la FCSB, dar nu se mai pune problema să mai revină acolo și că singura echipă la care s-ar mai întoarce pe viitor în țară ar fi Craiova, unde s-a simțit el mai bine și unde a rămas cu regretul că putea lua titlul de campion”, a anunțat Horia Ivanovici.