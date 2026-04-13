Unde și-a făcut Simona Halep cumpărăturile pentru Paște. Brandul celebru vizitat de fostul lider mondial din tenis

Simona Halep a fost extrem de harnică înainte de Paște. Fostul lider mondial din tenisul feminin și-a făcut cumpărăturile în Capitală. Unde a fost surprinsă marea noastră campioană.
Adrian Baciu
13.04.2026 | 14:15
Unde sia facut Simona Halep cumparaturile pentru Paste Brandul celebru vizitat de fostul lider mondial din tenis
Unde a apărut Simona Halep înainte de Paște. Locul unde și-a făcut cumpărăturile marea campioană.
Simona Halep, cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin din România, a avut un program încărcat înainte de sărbătorile de Paște. Aceasta a fost surprinsă în Capitală, acolo unde și-a făcut cumpărăturile. Brandul de lux pe care l-a vizitat marea campioană. Când o vor vedea fanii din nou pe teren, la un turneu demonstrativ.

Cum a fost surprinsă Simona Halep în perioada sărbătorilor de Paște

În urmă cu mai bine de un an, chiar în România, Simona Halep, 34 de ani, era învinsă de Lucia Bronzetti în primul tur la Transylvania Open. După acest meci din Cluj-Napoca, românca a făcut un anunț trist: a dat vestea, anticipată de mulți, că se retrage definitiv din tenis. ”Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce. E ultima dată când am jucat aici… nu vreau să plâng”, a transmis Simona Halep, în februarie 2025.

Deși a agățat racheta în cui definitv în privința tenisului profesionist de înalt nivel, Simona Halep nu s-a schimbat. Nu și-a schimbat stilul de viață. Mai exact, fostei mari campioane îi place să rămână la fel de ”fit” ca în vremurile în care își învingea toate rivalele din circuitul WTA. Recent, Halep a fost văzută la un magazin de lux din Capitală. A venit aici pentru niște cumpărături dedicate sărbătorilor de Paște.

Brandul de lux din Capitală unde și-a făcut Simona Halep cumpărăturile înainte de Paște. Prețurile exorbitante

Într-o ținută lejeră, casual, la care a asortat o pereche de jeanși largi, comozi, o bluză și o jachetă comodă și ușoară, discretă ca de obicei și fără exagerări, Simona a fost surprinsă pe trepții brandului Brunello Cucinelli din București. Aceasta avea în mână mai multe plase, semn că a găsit aici tot ceea ce a căutat, notează Cancan.

Brunello Cucinelli este un brand italian de lux. Este cunoscut la nivel mondial pentru îmbrăcămintea din cașmir de înaltă calitate, precum și pentru stilul său rafinat, casual-chic și ”quiet luxury”. Numele vine de la fondatorul său, Brunello Cucinelli. născut în 1953 în Umbria, Italia. De altfel, acesta este supranumit ”Regele cașmirului”.

Brandul de lux din Capitală unde și-a făcut Simona Halep cumpărăturile înainte de Paște. Sursa foto: cancan.ro

Dacă ne uităm peste prețurile produselor de la acest brand vedem sume de-a dreptul amețitoare. O simplă cămașă pleacă de la 500 de euro și poate atinge 1.000 de euro. Puloverele se învârt în jurul a 1.000-2.000 de euro, în timp ce o jachetă sau un palton poate pleca de la 2.500 – 3000 de euro și poate să atingă în unele cazuri chiar și 7.000 de euro.

Când o vom vedea din nou pe teren pe Simona Halep

Fanii tenisului și cei ai Simonei Halep mai au de așteptat doar două luni până când o vor vedea din nou la lucru pe fosta campioană de la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019). Pe 13 iunie 2026, fostul lider WTA revine pe teren. Nu vorbim de un turneu oficial sau un comeback competitiv, ci de evenimentul oficial de retragere, adică un meci demonstrativ.

Meciul Simonei Halep va fi punctul culminant al celei de-a șaptea ediții Sports Festival din Cluj-Napoca. Sunt așteptați la eveniment, printre alții, Elina Svitolina, cea care va juca meciul demonstrativ principal împotriva Simonei, Gael Monfils (soțul Elinei Svitolina) sau Andrei Pavel, fost jucător și antrenor român.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
