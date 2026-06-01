Unde și cu cine a petrecut fostul internațional român cu o zi înaintea meciului decisiv pentru salvarea de la retrogradare

În tur, sibienii s-au impus cu 3-2, după ce au condus cu 3-0. La duelul de azi, ultimul din stagiunea 2025-2026 în care este implicată o echipă de primă ligă, antrenorul oaspeților, Dorinel Munteanu, îl va coopta în lot pe Tiberiu Căpușă (28 ani), deși acesta s-a căsătorit duminică, zi în care a avut și petrecerea. Tehnicianul nu este decis încă dacă să-l folosească pe Căpușă titular sau să-l țină pe banca de rezerve.

Tiberiu Căpușă a petrecut la propria nuntă cu o zi înaintea meciului decisiv pentru salvarea lui Hermannstadt de la retrogradare

Dorinel Munteanu a fost foarte supărat din cauza faptului că jucătorul a avut programată nunta în preajma barajului pentru evitarea retrogradării, tehnicianul criticându-l public din această cauză după manșa tur. Apropiați ai fotbalistului spun însă că acesta stabilise data nunții încă din luna mai 2025, imediat după cununia civilă, când nu era clar când erau programate barajele din acest an.

În plus, în urmă cu două luni, când se profila că Hermannstadt se va bate la retrogradare, Căpușă a amintit conducerii sibienilor că s-ar putea să nu poată juca în manșa a doua a barajului, dacă se va ajunge la acesta. Totuși, ținând cont de context, el lipsind de la echipă doar în ziua nunții.

Un fost rapidist i-a fost naș de cununie lui Tiberiu Căpușă

Tiberiu Căpușă s-a căsătorit duminică seara cu Denisa, cu care o relație încă de pe vremea când fotbalistul juca la Farul Constanța. Petrecerea, care a început la ora 19:30, a avut loc la Libao Luxury Events Tunari. Naș de cununie i-a fost fostul stoper rapidist Paul Iacob, de la Oțelul Galați, cu care mirele a fost coechipier la gruparea lui Gică Hagi.

La eveniment a participat și tatăl lui Tibi, Giani Căpușă (57 ani), fost fotbalist important la Bacău în anii 1990, precum și alți fotbaliști activi acum. În schimb, cu care Tibi e apropiat.

Debutat de Rădoi la națională, într-un meci cu Anglia

Născut la Bacău, unde s-a inițiat în fotbal, Tiberiu Căpușă are numeroase selecții la loturile de juniori și tineret și o prezență la reprezentativa de seniori. La naționala mare, fotbalistul care poate evolua și fundaș dreapta, și fundaș central, a debutat în 2021, într-un meci cu Anglia, sub conducerea lui Mirel Rădoi.

După plecarea de la Farul, din 2021, Tibi Căpușă, care mai jucase și la Universitatea Cluj și Chindia Târgoviște, a mai evoluat la UTA. Din 2024, el a trecut la Sibiu, club cu care a ajuns acum la finalul colaborării.