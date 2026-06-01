Sport

Unde și cu cine a petrecut fostul internațional român cu o zi înaintea meciului decisiv pentru salvarea de la retrogradare

Unul dintre jucătorii de bază ai lui Dorinel Munteanu la Hermannstadt a petrecut la propria nuntă cu o seară înaintea barajului cu FC Voluntari pentru salvarea de la retrogradare.
Ovidiu Minea
01.06.2026 | 12:48
Unde si cu cine a petrecut fostul international roman cu o zi inaintea meciului decisiv pentru salvarea de la retrogradare
SPECIAL FANATIK
Cu o seară înaintea meciului decisiv pentru salvarea lui Hermannstadt de la retrogradare, Tiberiu Căpușă a petrecut la propria-i nuntă. foto. colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Luni seară, de la ora 20:30, la Voluntari, are loc manșa a doua a barajului de menținere-promovare în SuperLiga dintre FC Voluntari și FC Hermannstadt. În tur, sibienii s-au impus cu 3-2, după ce au condus cu 3-0. La duelul de azi, ultimul din stagiunea 2025-2026 în care este implicată o echipă de primă ligă, antrenorul oaspeților, Dorinel Munteanu, îl va coopta în lot pe Tiberiu Căpușă (28 ani), deși acesta s-a căsătorit duminică, zi în care a avut și petrecerea. Tehnicianul nu este decis încă dacă să-l folosească pe Căpușă titular sau să-l țină pe banca de rezerve.

Tiberiu Căpușă a petrecut la propria nuntă cu o zi înaintea meciului decisiv pentru salvarea lui Hermannstadt de la retrogradare

Dorinel Munteanu a fost foarte supărat din cauza faptului că jucătorul a avut programată nunta în preajma barajului pentru evitarea retrogradării, tehnicianul criticându-l public din această cauză după manșa tur. Apropiați ai fotbalistului spun însă că acesta stabilise data nunții încă din luna mai 2025, imediat după cununia civilă, când nu era clar când erau programate barajele din acest an.

ADVERTISEMENT

În plus, în urmă cu două luni, când se profila că Hermannstadt se va bate la retrogradare, Căpușă a amintit conducerii sibienilor că s-ar putea să nu poată juca în manșa a doua a barajului, dacă se va ajunge la acesta. Totuși, ținând cont de context, fotbalistul, recunoscut că este foarte profesionist, a participat până sâmbătă la toate antrenamentele, el lipsind de la echipă doar în ziua nunții.

Un fost rapidist i-a fost naș de cununie lui Tiberiu Căpușă

Tiberiu Căpușă s-a căsătorit duminică seara cu Denisa, cu care o relație încă de pe vremea când fotbalistul juca la Farul Constanța. Petrecerea, care a început la ora 19:30, a avut loc la Libao Luxury Events Tunari. Naș de cununie i-a fost fostul stoper rapidist Paul Iacob, de la Oțelul Galați, cu care mirele a fost coechipier la gruparea lui Gică Hagi.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Digi24.ro
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate

La eveniment a participat și tatăl lui Tibi, Giani Căpușă (57 ani), fost fotbalist important la Bacău în anii 1990, precum și alți fotbaliști activi acum. În schimb, de la petrecere au lipsit, pe lângă fotbaliștii de la Hermannstadt și cei de la echipa națională cu care Tibi e apropiat.

ADVERTISEMENT
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de...
Digisport.ro
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros

Debutat de Rădoi la națională, într-un meci cu Anglia

Născut la Bacău, unde s-a inițiat în fotbal, Tiberiu Căpușă are numeroase selecții la loturile de juniori și tineret și o prezență la reprezentativa de seniori. La naționala mare, fotbalistul care poate evolua și fundaș dreapta, și fundaș central, a debutat în 2021, într-un meci cu Anglia, sub conducerea lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

După plecarea de la Farul, din 2021, Tibi Căpușă, care mai jucase și la Universitatea Cluj și Chindia Târgoviște, a mai evoluat la UTA. Din 2024, el a trecut la Sibiu, club cu care a ajuns acum la finalul colaborării.

Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”....
Fanatik
Securitate maximă pentru naționala Angliei la Campionatul Mondial: „Cușca de oțel a leilor!”. Scut împotriva lunetiștilor și a atacurilor cu drone
FC Voluntari – Hermannstadt, în manșa retur a barajului de menținere – promovare...
Fanatik
FC Voluntari – Hermannstadt, în manșa retur a barajului de menținere – promovare în SuperLiga. Toate detaliile despre meci și statisticile OPTA
Rapid spune NU atacantului de 650.000 de euro. Daniel Pancu a luat prima...
Fanatik
Rapid spune NU atacantului de 650.000 de euro. Daniel Pancu a luat prima decizie dură la echipă
Tags:
Parteneri
Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, în cursă pentru aceeași echipă! Românii, favoriți pentru...
iamsport.ro
Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, în cursă pentru aceeași echipă! Românii, favoriți pentru preluarea gigantului continental
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!