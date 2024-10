Unde și cum se păstrează leușteanul ca să rămână proaspăt. Te poți bucura de el mai mult timp și nu mai trebuie să îl arunci

Cum să păstrezi leușteanul proaspăt peste iarnă, astfel încât să rămână proaspete și verzi. Cu cât sunt mai crude, cu atât sunt mai aromate, iar acestea sunt metodele la care apelează toate gospodinele iscusite.

Cum se păstrează leușteanul proaspăt peste iarnă

Frunzele de leuștean se culeg vara, atunci când sunt fragede și verzi. Dar dacă vrei să te bucuri de bucuri de gustul proaspăt chiar și atunci când vremea de afară se răcește, trebuie să știi că există câteva metode.

Astfel, pentru a păstra frunzele verzi pentru un timp mai scurt, acestea pot fi ținute într-un pahar cu apă rece la frigider. Însă, și la congelator, în pungi alimentare.

În acest mod, puternică până la 7-8 luni de zile. Prin urmare, dacă alegi să îl păstrezi în acest mod de poți bucura de el chiar și până la următoarea recoltă.

Dacă nu știi cum se păstrează leușteanul, poți încerca să-l pui la borcan, cu sare. Pentru asta, trebuie să speli frunzele, pe care să le lași apoi la uscat. Pune-le apoi în straturi dense, în borcane nu foarte mari.

Peste se presară sare grunjoasă după fiecare strat. Ultimul trebuie să fie tot de sare. Borcanul se închide bine, pentru a nu intra aerul, și se ține în frigider pentru trei, maxim 6 luni.

Alte moduri de a păstra planta

Totodată, crenguțele de leuștean sunt nelipsite de la conservele cu murături. Ele pot fi folosite pentru castraveți, conopidă și pentru varză. Aroma ușor amăruie dă un gust delicios murăturilor și le ajută să devină mai savuroase.

Crenguțele de leuștean se pot păstra, de asemenea, în cămară. Acestea se învelesc în hârtie cerată, precum un buchet de flori, și se atârnă cu capul în jos, într-un loc uscat și răcoros.

Aici, leușteanul se poate păstra până la un an de zile. De menționat este și faptul această plantă aromatică, indiferent de modul în care este depozitată peste iarnă, are numeroase beneficii pentru sănătate. Ceaiul de leuștean are efect antiinflamator și calmant, printre altele, notează