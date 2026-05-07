Ce s-a ales de jucătorii Stelei 1986 care câștigau Cupa Campionilor Europeni. Unde sunt azi eroii de la Sevilla

Deși pe 7 mai s-au împlinit 40 de ani de la noaptea magică de la Sevilla, numele fotbaliștilor Stelei ’86 continuă să stârnească emoție în rândul microbiștilor din România. Echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei a rămas pentru totdeauna în istoria sportului, în general, și a fotbalului, în special.

Ce s-a ales de jucătorii Stelei după Sevilla 1986

De la Duckadam și Lăcătuș, până la Belodedici și Balint, fiecare dintre eroii de la Sevilla și-a urmat proprium drum după retragerea din fotbal. Unii au rămas aproape de fenomen, ca antrenori sau conducători, alții au ales o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor. Printre fotbaliștii Stelei din 1986, care au rămas lână fotbal după retragerea din activitate se numără:

Marius Lăcătuș: a agățat ghetele în cui în 2000, la FC Național, acolo unde și-a început și cariera de antrenor, pe care a practicat-o timp de 19 ani. În toată această perioadă, „Fiara” a antrenat-o pe FCSB de trei ori și o dată a fost președinte la clubul lui Gigi Becali. În prezent este analist TV la Digi Sport.

Gabi Balint: și-a început cariera de antrenor ca asistent al lui Anghel Iordănescu la Mondialul din 1994 și a profesat timp de 20 de ani. A avut momente în care a fost secund, dar și principal la echipe precum Sportul, Sheriff Tiraspol, Poli Timișoara, FC Vaslui sau U Craiova. În prezent face pereche, din nou, cu Marius Lăcătuș în echipa de experți de la Digi Sport.

Ștefan Iovan: retras din activitate în 1997, la Reșița, căpitanul de la Sevilla a început cariera de antrenor în 2000, ca „secund” la formația din Ghencea. Cu excepția perioadei 2013-2014, când a fost selecționer la naționala U19, „Moțăței” a fost doar antrenor secund, inclusiv la prima reprezentativă. În prezent, fostul fundaș este șeful departamentului de copii și juniori de la CSA Steaua.

Miodrag Belodedici: dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, cu Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, a încheiat cariera profesionistă în 2001, în Ghencea. A reușit să se mențină însă într-o formă fizică de invidiat și să joace fotbal chiar și la 50 de ani, în Liga 4, la GVD. Belo a ocupat mai multe funcții în cadrul FRF, printre care ambasador, director al Departamentului de Tineret și vicepreședinte al Comisiei pentru Fair-Play.

Victor Pițurcă: s-a lăsat de fotbal în 1990, în Franța, la Lens. Un an mai târziu a intrat în antrenorat, ca „secund” la Steaua. Deși nu mai pregătește nicio echipă din 2020, când a stat pe banca Universității Craiova, Piți este unul dintre cei mai de succes selecționeri pe care i-a avut România. A calificat naționala la trei turnee finale de Campionat European: Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016. La nivel de club a câștigat un singur titlu ca antrenor, cu Steaua, în 2001.

Ladislau Boloni: retras în 1992, la Orleanes, a început cariera de antrenor tot în Franța, la Nancy. Este unul dintre cei mai de succes tehnicieni români, ultima echipă pregătită fiind Metz, în perioada 2022-2024. Până atunci, Loti Boloni a câștigat campionatul în Portugalia, cu Sporting, și în Belgia, cu Standard Liege. În 2000-2001 a fost selecționerul României și

Helmuth Duckadam: înainte să se stingă din viață pe 2 decembrie 2024, „Eroul de la Sevilla” a terminat cu fotbalul de înaltă performanță chiar după finala de la Sevilla, din cauza unei accidentări grave. Nu a ales o carieră de antrenor. Mai întâi s-a angajat la Poliția de frontieră în localitatea natală, Semlac, din județul Arad. A ocupat funcția de maior în cadrul Poliției, dar s-a pensionat pe caz de boală. Timp de zece ani, în perioada 2010-2020, Duckadam a fost președintele de imagine al FCSB-ului și a fost analist TV la Digi Sport.

Cum s-a schimbat viața jucătorilor după succesul din 1986

Triumful din 1986, de la Sevilla, a schimbat pentru tot deauna viața jucătorilor Stelei. Pentru mulți dintre eroii serii de 7 mai, trofeul CCE a reprezentat recunoaștere internațională, contracte importante și un statut aparte în sportul românesc. Dacă unii au rămas conectați direct cu fenomenul fotbalistic, devenind antrenori, conducători de club sau analiști TV, alții au preferat să ducă o viață mai discretă. Din a doua categorie fac parte Lucian Bălan, Anton Weissenbacher, Mihail Majearu, Marin Radu sau Tudorel Stoica.

Helmuth Duckadam, singurul portar care a apărat patru penalty-uri consecutive într-o finală europeană, a rămas mereu asociat cu supranumele de „Eroul de la Sevilla”. . Datorită performanței care l-a introdus chiar și în Cartea Recordurilor, Duckadam a fost invitat constant la evenimente sportive și emisiuni TV.

Ei sunt jucătorii Stelei 1986 care ne-au părăsit

Din păcate, o mare parte dintre eroii Stelei de la Sevilla 1986 nu mai sunt printre noi. Printre cei care au încetat din viață se numără: Helmuth Duckadam (2 decembrie 2024 – 65 de ani), Lucian Bălan (12 noiembrie 2015 – 56 de ani) și Ilie Bărbulescu (1 februarie 2020 – 62 de ani). Marea echipă care a învins Barcelona la penalty-uri a rămas și fără antrenor. Emeric Ienei a murit la Oradea, pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Câți dintre eroii de la Sevilla 1986 au ajuns antrenori

După retragerea din activitate, mai mulți fotbaliști ai echipei Stelei din 1986 au continuat să pună umărul la dezvoltarea fotbalului românesc, în special în roluri de antrenori: