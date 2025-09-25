Unde sunt depozitate lingourile din aur de 30 de kilograme găsite acasă la Horațiu Potra. Locația-surpriză aleasă de procurori

Mercenarul Horațiu Potra a fost prins în Dubai iar autoritățile din România au început demersurile pentru extrădarea lui. El a fost trimis în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în dosarul lui Călin Georgescu și avea un mandat internațional de arestare pe numele lui. În momentul în care a fost capturat, Potra se afla în Dubai și încerca să obțină azil politic în Rusia, potrivit anchetatorilor. Șeful mercenarilor din Congo lăsase în România o adevărată avere: zeci de imobile, sume mari de bani și cantități mari de metale prețioase.

Câți bani și cât aur au găsit procurorii acasă la Horațiu Potra

În decembrie 2024 și februarie 2025, . În total au fost controlate cinci apartamente și case din Mediaș precum și un automobil, care aparțin mercenarului.

Când s-a tras linie, procurorii au numărat 24,2 milioane lei (în diverse valute) și 28,91 kilograme de aur (în lingouri și monede). Procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra sumelor de bani și a metalelor prețioase.

Potrivit datelor din rechizitoriul consultat de FANATIK, aurul și banii lui Horațiu Potra au fost preluați de oamenii legii și depuși în depozite care aparțin statului român, fiind predați pe baza unor procese verbale.

Unde au ajuns lingourile lui Horațiu Potra după ce au fost ridicate de oamenii legii

În dosarele penale există reguli stricte privind administrarea și păstrarea bunurilor ridicate de la suspecți. Codul de Procedură Penală (articolul 252, alin. 3) precizează că: „obiectele ridicate se păstrează de organul de urmărire penală sau, după caz, de instanţa de judecată, în condiţii care să asigure integritatea acestora. Dacă păstrarea la organul judiciar nu este posibilă, obiectele vor fi depuse la instituţiile abilitate potrivit legii”.

În cazul lui Horațiu Potra, procurorii nu aveau cum să păstreze sume atât de mari în propriul sertar, așa că au mers cu banii la bancă, iar cu aurul la Trezoreria Română.

”Bunurile de valoare, constând în plachete de culoare galbenă, posibil aur, cu diferite gramaje, denumite lingouri, au fost depuse la Unitatea Trezoreriei Statului Depozitară Ploiești conform fișei de inventar de metale prețioase și pietre prețioase nr. 20766/13 decembrie 2024. (…)

Bunurile de valoare, constând în plachete și monede de culoare galbenă, posibil aur, cu diferite gramaje, au fost depuse la Trezoreria Statului conform fișei de inventar de metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase, întocmită la data de 04 martie 2025”, se arată în rechizitoriul dosarului în care Horațiu Potra a fost trimis în judecată.

Același document indică și locul în care au fost depuse sumele de bani găsite acasă la Horațiu Potra. Acestea au fost predate la sucursala Ploiești a CEC Bank.

De ce s-a ales orașul Ploiești pentru depozitarea aurului găsit la Horațiu Potra

Unitatea Trezoreriei Statului Depozitară Ploiești este o instituție subordonată , responsabilă cu depozitarea și administrarea bunurilor de valoare confiscate sau ridicate în cadrul procedurilor judiciare.

Potrivit legislației românești (Norma metodologică privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase și pietrelor prețioase), unitățile Trezoreriei Statului care au astfel de atribuții sunt responsabile cu păstrarea obiectelor de metale prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase considerate bunuri fără stăpân sau ridicate în cadrul procedurilor judiciare. Aceste bunuri sunt depozitate în tezaurul unităților respective, în condiții care să asigure integritatea și securitatea acestora

Ploieștiul a fost ales ca loc de depozitare a ”tezaurului” sechestrat de procurori de la Horațiu Potra dintr-un motiv foarte simplu. Perchezițiile domiciliare realizate la Mediaș, la adresele de domiciliu a mercenarului Horațiu Potra, au fost dispuse de un judecător de la Curtea de Apel Ploiești, în dosarul penal în care era cercetat șeful mercenarilor.

Inițial, de dosar s-au ocupat procurorii prahoveni, după ce mercenarii lui Potra au fost opriți de poliție, în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, în comuna Mănești (județul Prahova). Aceștia se îndreptau spre Capitală înarmați, procurorii susținând că aceștia pregăteau o veritabilă lovitură de stat după anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale.

Mercenarul susține că a făcut bani legal

Horațiu Potra susține că banii găsiți de procurori la el acasă sunt dobândiți legal și că i-a obținut în urma contractelor pe care le-a avut în străinătate.

”Acuma legat de ce s-a găsit la mine. Într-adevăr, da, s-au găsit sume de bani. Vreau să spun că sunt plecat din România din ’92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În ‘94 mi-a expirat buletinul și mi-am mai făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci nu am avut reședința în România.

Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Și nu mă obligă nimeni să îmi țin banii în bancă. Pentru ca am văzut ce se întâmplă: sunt conturi blocate, mi-au închis conturile și așa mai departe. Toți banii pe care i-am câștigat, am acte pe ei.

Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul actual al regelui din Qatar, văr primar cu regele, în care am fost consultant în securitate pentru familia lui, mă plătea 45.000 de dolari pe lună. A venit în România și a dat o declarație la notar din care recunoaște că am avut acest contract”, a declarat Horațiu Potra la un post de televiziune, potrivit datelor din rechizitoriu.

Ce arată declarația de avere a lui Horațiu Potra

În declarația de avere completată de Horațiu Potra în 2024, mercenarul a scris că a avut un venit de 1,15 milioane euro din ”pregătire fizică și antrenament de specialitate” și 15 kilograme de aur dobândite în perioada 2015-2016, în valoare de 6,15 milioane lei. De asemenea, el mai deținea 4,1 milioane lei în conturi, 10 case, 8 apartamente, 10 spații comerciale, 74 de terenuri și două mașini.