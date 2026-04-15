Unde ține Ousmane Dembele Balonul de Aur? Răspunsul i-a lăsat pe toți mască: „Ca atunci când ești mic și mama îți așează trofeele”

Ousmane Dembele a fost eroul lui PSG, cu o dublă în fața lui Liverpool, dar a atras atenția și prin dezvăluirea neașteptată despre Balonul de Aur. Francezul a spus unde își păstrează trofeul câștigat anul trecut
Alex Bodnariu
15.04.2026 | 21:30
Ousmane Dembele a fost din nou erou pentru PSG. Francezul a înscris o dublă pe Anfield, în fața lui Liverpool, în manșa retur a sferturilor de finală UEFA Champions League. La final, atacantul grupării din Hexagon a surprins în momentul în care a fost întrebat unde își ține Balonul de Aur câștigat anul trecut.

PSG nu a avut prea mari emoții în dubla cu Liverpool. Francezii s-au impus cu 4-0 la general, iar în semifinale vor da peste câștigătoarea duelului dintre Bayern München și Real Madrid. În tur, pe Bernabeu, nemții au câștigat cu 2-1 și pleacă cu prima șansă la accederea în penultimul act al competiției.

Ousmane Dembele a fost cel mai bun jucător de pe teren în returul dintre Liverpool și PSG. Francezul a înscris două goluri pe Anfield și a fost lăudat la finalul partidei atât de antrenorul Luis Enrique, cât și de colegii săi de echipă. „Este un jucător diferit, de clasă mondială. Ne ajută și defensiv, iar asta spune multe despre mentalitatea lui”, a explicat tehnicianul parizienilor.

Unde își ține Ousmane Dembele Balonul de Aur

Ousmane Dembele trece printr-o perioadă foarte bună a carierei. Anul trecut a câștigat pentru prima oară Balonul de Aur, după ce a cucerit cu PSG trofeul UEFA Champions League. La finalul partidei, atacantul din Franța a declarat că și-a așezat premiul chiar în fața televizorului, pentru a-l putea vedea mereu.

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

„Cel mai important este să mergem mai departe. Am suferit mult în repriza a doua, dar am avut nevoie de calm în fața ocaziilor pentru a câștiga meciul. (N.r. Balonul de Aur) Îl țin în fața televizorului. Ca atunci când ești mic și mama îți așează trofeele lângă televizor”, a spus atacantul.

VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta...
Digisport.ro
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Liga 2, live video etapa 4 play-off. Steaua – FC Bihor 3-1. Cum...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 4 play-off. Steaua – FC Bihor 3-1. Cum arată clasamentul după victoria „militarilor”
Presa din Spania anunță prima victimă după eliminarea Barcelonei din Champions League: „Deco...
Fanatik
Presa din Spania anunță prima victimă după eliminarea Barcelonei din Champions League: „Deco nu și-l mai dorește”
Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor
Fanatik
Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui Burleanu ce selecționer să aducă la națională: 'Singurul antrenor pentru care ar garanta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!