Unde ține Ousmane Dembele Balonul de Aur? Răspunsul i-a lăsat pe toți mască: „Ca atunci când ești mic și mama îți așează trofeele”

Ousmane Dembele a fost din nou erou pentru PSG. Francezul a înscris o dublă pe Anfield, în fața lui Liverpool, în manșa retur a sferturilor de finală UEFA Champions League. La final, atacantul grupării din Hexagon a surprins în momentul în care a fost întrebat unde își ține Balonul de Aur câștigat anul trecut.

Ousmane Dembele, show total în Liverpool – PSG 0-2

Francezii s-au impus cu 4-0 la general, iar în semifinale vor da peste câștigătoarea duelului dintre Bayern München și Real Madrid. În tur, pe Bernabeu, nemții au câștigat cu 2-1 și pleacă cu prima șansă la accederea în penultimul act al competiției.

Ousmane Dembele a fost cel mai bun jucător de pe teren în returul dintre Liverpool și PSG. Francezul a înscris două goluri pe Anfield și a fost lăudat la finalul partidei atât de antrenorul Luis Enrique, cât și de colegii săi de echipă. „Este un jucător diferit, de clasă mondială. Ne ajută și defensiv, iar asta spune multe despre mentalitatea lui”, a explicat tehnicianul parizienilor.

Unde își ține Ousmane Dembele Balonul de Aur

Ousmane Dembele trece printr-o perioadă foarte bună a carierei. , după ce a cucerit cu PSG trofeul UEFA Champions League. La finalul partidei, atacantul din Franța a declarat că și-a așezat premiul chiar în fața televizorului, pentru a-l putea vedea mereu.

„Cel mai important este să mergem mai departe. Am suferit mult în repriza a doua, dar am avut nevoie de calm în fața ocaziilor pentru a câștiga meciul. (N.r. Balonul de Aur) Îl țin în fața televizorului. Ca atunci când ești mic și mama îți așează trofeele lângă televizor”, a spus atacantul.