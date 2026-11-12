Unde trebuia să fie construită inițial baza de 6,5 milioane de euro a Rapidului

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Noua bază sportivă a giuleștenilor se prezintă la un nivel extraordinar, iar Robert Niță a mărturisit unde trebuia să fie ridicată această construcție. , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, a vorbit și despre așteptările în plan sportiv.

Baza de milioane a Rapidului trebuia construită la Tunari

Acționarul majoritar al clubului Rapid, Dan Șucu a investit 6,5 milioane de euro pentru în Ștefăneștii de Jos. Robert Niță a explicat de ce s-a ales această locație și s-a renunțat la varianta Tunari.

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”O bază care pe undeva închide cercul a ceea ce se întâmplă la Rapid în privința infrastructurii. Rapid s-a mutat în casă nouă, echipa are tot ce îi trebuie. Ce există la Ștefănești este comparabil cu bazele de la echipele din top 5 campionate. Odată cu această bază sper să vină și rezultatele, iar la finalul acestui sezon să avem o calificare într-o cupă europeană.

A fost un eveniment important în istoria Rapidului. Aceasta bază trebuia făcută la Tunari, dar în cele din urmă s-a luat hotărârea să se facă la Ștefănești. A fost varianta mai bună, există centura Capitalei și jucătorii pot evita aglomerația și să ajungă mai ușor aici”, a declarat Niță, la .

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Lume bună la inaugurarea bazei de la Ștefăneștii de Jos

Ziua de miercuri, 11 noiembrie, a fost una extrem de importantă pentru clubul Rapid. de la Ștefăneștii de Jos în care patronul Dan Șucu a băgat o sumă importantă. La eveniment au fost prezente numeroase personalități ale fotbalului românesc, printre care Vlad Munteanu, Mihai Stoichiță si Gabriel Bodescu din partea FRF și reprezentanții LPF, Gino Iorgulescu și Justin Ștefan.

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Cu această ocazie, acționarul majoritar al grupării giuleștene și a mărturisit că a venit momentul ca Rapid să câștige trofee. Pe aceeași linie s-a încadrat și discursul președintelui Victor Angelescu.