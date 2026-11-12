Sport

Unde trebuia să fie construită inițial baza de 6,5 milioane de euro a Rapidului

Traian Terzian
12.11.2026 | 06:10
Unde trebuia sa fie construita initial baza de 65 milioane de euro a Rapidului
ULTIMA ORĂ
Unde trebuia ridicată inițial baza ultramodernă a Rapidului. Sursă foto: colaj Fanatik
Rapid și-a inaugurat baza de la Ștefăneștii de Jos în care Dan Șucu a investit o sumă impresionantă. Însă, inițial, locația pentru construcție era în altă parte.
ADVERTISEMENT

Noua bază sportivă a giuleștenilor se prezintă la un nivel extraordinar, iar Robert Niță a mărturisit unde trebuia să fie ridicată această construcție. Noul membru al Consiliului de Administrație de la Rapid, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, a vorbit și despre așteptările în plan sportiv.

Baza de milioane a Rapidului trebuia construită la Tunari

Acționarul majoritar al clubului Rapid, Dan Șucu a investit 6,5 milioane de euro pentru ridicarea unei baze ultramoderne în Ștefăneștii de Jos. Robert Niță a explicat de ce s-a ales această locație și s-a renunțat la varianta Tunari.

ADVERTISEMENT

”O bază care pe undeva închide cercul a ceea ce se întâmplă la Rapid în privința infrastructurii. Rapid s-a mutat în casă nouă, echipa are tot ce îi trebuie. Ce există la Ștefănești este comparabil cu bazele de la echipele din top 5 campionate. Odată cu această bază sper să vină și rezultatele, iar la finalul acestui sezon să avem o calificare într-o cupă europeană.

A fost un eveniment important în istoria Rapidului. Aceasta bază trebuia făcută la Tunari, dar în cele din urmă s-a luat hotărârea să se facă la Ștefănești. A fost varianta mai bună, există centura Capitalei și jucătorii pot evita aglomerația și să ajungă mai ușor aici”, a declarat Niță, la Digi Sport Special.

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

Lume bună la inaugurarea bazei de la Ștefăneștii de Jos

Ziua de miercuri, 11 noiembrie, a fost una extrem de importantă pentru clubul Rapid. S-a inaugurat noua bază sportivă de la Ștefăneștii de Jos în care patronul Dan Șucu a băgat o sumă importantă. La eveniment au fost prezente numeroase personalități ale fotbalului românesc, printre care Vlad Munteanu, Mihai Stoichiță si Gabriel Bodescu din partea FRF și reprezentanții LPF, Gino Iorgulescu și Justin Ștefan.

ADVERTISEMENT
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de...
Digisport.ro
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile

Cu această ocazie, acționarul majoritar al grupării giuleștene a pus presiune pe antrenorul Daniel Pancu și a mărturisit că a venit momentul ca Rapid să câștige trofee. Pe aceeași linie s-a încadrat și discursul președintelui Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT
Denis Drăguș a ieșit din antrenamentul FCSB. Unde a ajuns în miez de...
Fanatik
Denis Drăguș a ieșit din antrenamentul FCSB. Unde a ajuns în miez de noapte. Exclusiv
Campionatele de top din Europa nu au răbdare cu antrenorii! Cum stă România...
Fanatik
Campionatele de top din Europa nu au răbdare cu antrenorii! Cum stă România în topul eșecurilor manageriale
Mihai Stoica, păcălit la FCSB de „mafia” impresarilor! Gigi Becali: „L-au lucrat timp...
Fanatik
Mihai Stoica, păcălit la FCSB de „mafia” impresarilor! Gigi Becali: „L-au lucrat timp de 4 luni”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce...
iamsport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce penibil!'
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată...
gsp.ro
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă...
Antena3 CNN
Norvegia caută angajați în România. Sunt, în total, 31.252 de locuri de muncă disponibile în țară și în Europa
FOTO I s-a spus că soția ”îl trage în jos”, iar ”Bărbatul Anului”...
Digisport.ro
FOTO I s-a spus că soția ”îl trage în jos”, iar ”Bărbatul Anului” a luat decizia fără să clipească: ”Nu m-am mai întors”
Circul Metropolitan București, recunoscut printre instituțiile europene de prestigiu. A primit o certificare...
Clever Media
Circul Metropolitan București, recunoscut printre instituțiile europene de prestigiu. A primit o certificare internațională acordată pentru calitate și profesionalism
Viața campioanei care a dormit doi ani în Gara de Nord s-a schimbat...
gsp.ro
Viața campioanei care a dormit doi ani în Gara de Nord s-a schimbat radical: „M-am infectat cu HIV, mă mușcau șobolanii”. Cum arată și ce face acum
Tudor Chirilă, dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după conferința de presă de...
Libertatea.ro
Tudor Chirilă, dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după conferința de presă de la Cotroceni: „Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul. Pe mineri când îi chemați?”
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după...
zf.ro
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!