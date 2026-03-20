Sport

Unde trebuia să fie Mirel Rădoi în dimineața meciului FCSB – UTA! Antrenorul a ratat omagiul adus chiar în orașul natal

Ciprian Păvăleanu
20.03.2026 | 18:08
ULTIMA ORĂ
Unde trebuia să fie prezent Mirel Rădoi în dimineața meciului FCSB - UTA. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Începând de vineri dimineață, 20 martie 2026, Drobeta-Turnu Severin are o sală de sport ce îi va purta numele legendarului Mirel Rădoi, fotbalist originar din municipiul de reședință al județului Mehedinți. Actualul antrenor al lui FCSB și-a dat acordul pentru acest lucru și era așteptat să fie prezent în momentul inaugurării, însă meciul cu UTA i-a dat planurile peste cap.

S-a inaugurat Baza Sportivă „Mirel Rădoi”

Mirel Rădoi este eroul multor copii născuți în anii ’90 și unul dintre cei mai emblematici fotbaliști români din ultimele două decenii și jumătate. Însă, poate nu multă lume știe că fostul internațional român este născut în reședința județului Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin.

ADVERTISEMENT

Orașul său natal a decis să îl omagieze pe fostul selecționer al echipei naționale a României, fiind una dintre cele mai mari personalități sportive din județ. Astfel, pe fostul teren de sport de la Școala Generală Nr. 11, unde Mirel Rădoi „a bătut” mingea în copilărie, a fost ridicată Baza Sportivă „Mirel Rădoi”.

El și-a dat acordul ca noua sală de sport să îi poarte numele și chiar a fost de acord să fie prezent în momentul inaugurării, însă probabil această promisiune a fost făcută înainte ca el să dea curs strigătului de ajutor al lui Gigi Becali. Prin urmare, Mirel Rădoi nu a putut fi prezent vineri dimineață la Drobeta-Turnu Severin, fiind extrem de ocupat cu pregătirea meciului cu UTA, anunță mediafax.ro.

ADVERTISEMENT
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată...
Digi24.ro
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”

Mirel Rădoi are un obiectiv greu de atins la FCSB

Pentru a salva sezonul dezastruos făcut de FCSB până în acest moment, Mirel Rădoi are ca obiectiv calificarea echipei în cupele europene. Pentru a realiza acest lucru din poziția unei echipe de play-out, campioana en-titre trebuie să îndeplinească mai multe condiții, iar marele noroc al roș-albaștrilor este legat de faptul că multe echipe nu au dreptul de joc în cupele europene.

Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a...
Digisport.ro
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
ADVERTISEMENT

Astfel, pentru formația campioană pare doar o formalitate accederea în barajul de play-out, care în mod normal se dă între ocupantele locurilor 7 și 8. Totuși, FCSB poate finaliza și mai jos, atât timp cât în fața ei sunt echipe fără licență europeană, cum ar fi UTA, Oțelul sau Petrolul. 

Dacă va ajunge în acest baraj și îl va câștiga, următoarea provocare pentru FCSB va fi un meci direct împotriva unei echipe de play-off. În cazul în care una dintre echipe va realiza eventul sau câștigătoarea Cupei României va termina pe locul al treilea, formația din play-off ce joacă barajul este cea de pe locul 4, în caz contrar echipa de pe locul 3 merge la baraj. În acest moment, ținând cont de cât de strânsă este competiția, oricare dintre cele șase echipe angrenate în play-off ar putea juca în barajul pentru Conference League.

ADVERTISEMENT
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Echipele de start la FCSB – UTA,...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 2. Echipele de start la FCSB – UTA, meciul care deschide runda de la ora 19:00
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la...
Fanatik
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la Survivor România
FCSB pleacă din București pentru ultimele etape din play-out: “Este o discuție cu...
Fanatik
FCSB pleacă din București pentru ultimele etape din play-out: “Este o discuție cu Primăria! Sunt șanse mari”. Exclusiv 
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Incredibil! Ce i-a spus MM Stoica lui Gigi Becali după prima săptămână a...
iamsport.ro
Incredibil! Ce i-a spus MM Stoica lui Gigi Becali după prima săptămână a lui Mirel Rădoi la FCSB: 'Gata, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!