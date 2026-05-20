„Unde v-ați dori statuia, domnule Emery?”. Reacții fabuloase în presa internațională după ce Aston Villa a câștigat Europa League

Aston Villa a surclasat-o pe Freiburg, scor 3-0, în finala Europa League de la Istanbul, iar presa internațională a scos în evidență realizarea uriașă a antrenorului Unai Emery (54 de ani), care a cucerit pentru a cincea oară acest trofeu, după cele trei obținute alături de Sevilla și cel câștigat pe banca lui Villarreal.

Presa engleză, la picioarele lui Unai Emery după ce Aston Villa a câștigat Europa League

Englezii au fost extrem de încântați după trofeul cucerit de Aston Villa și l-au ridicat în slăvi pe antrenorul Unai Emery. „Alteța Sa Regală Prințul de Wales urmărește evenimentele, dar aici este vorba despre regalitatea fotbalistică, când vine vorba despre Emery. El este pe umerii jucătorilor, fiind primul antrenor care a câștigat Europa League cu trei cluburi diferite, al cincilea trofeu în total. Are metodele, are inteligența, iar Aston Villa a câștigat”, a notat corespondentul Ian Dennis, prezent pe arena din Istanbul.

Și cei de la au scos în evidență după : „Unde v-ați dori statuia, domnule Emery? Câștigând competiția pentru a cincea oară, un record, a livrat ceea ce și-a dorit dintotdeauna, un trofeu pentru a-și arăta opera transformatoare. Cei care nu au fost prezenți la Rotterdam în 1982 vor prețui mereu momentul Istanbul 2026”.

„Regele competiției, Unai Emery, pune mâna pe trofeu pentru a cincea oară, iar acest triumf a fost sărbătorit frenetic de fanii lui Aston Villa, atât pe stadionul Beșiktaș, cât și acasă. Suporterii au așteptat 44 de ani pentru a-și vedea din nou echipa într-o finală europeană, iar golurile superbe marcate în prima repriză de Youri Tielemans și Emi Buendía au fost pe măsura momentului”, au transmis cei de la .

Ce a scris presa germană după eșecul dur suferit de Freiburg

Evident, în presa germană accentul a fost pus pe eșecul dur suferit de Freiburg în finala de la Istanbul, însă cei de la au scos în evidență parcursul excelent al echipei pregătite de Julian Schuster: „Povestea europeană a lui Freiburg nu are un final fericit! Clubul din Breisgau a pierdut finala Europa League de la Istanbul cu 0-3 în fața englezilor de la Aston Villa.

Visul echipei Freiburg de a câștiga primul titlu internațional s-a spulberat. (…) Două goluri uimitoare chiar înainte de pauză au provocat șocul pentru Freiburg. Chiar dacă, în final, nu a fost suficient pentru trofeu, Freiburg poate privi înapoi la povestea sa europeană cu o mândrie imensă”, au scris aceștia.

Reacții în presa din Spania după ce Unai Emery a cucerit din nou Europa League

Și în țara natală a lui Unai Emery, Spania, jurnaliștii au fost încântați de performanța tehnicianului. „Acesta e ‘Liga Emery’” au titrat cei de la , care au notat următoarele: „Unai Emery a mărturisit pentru MARCA, în perioada premergătoare finalei, că are o relație specială cu Europa League. A câștigat trei cu Sevilla, una cu Villarreal… iar în această seară și-a reînnoit titlul de ‘Lordul’ competiției sub privirile Prințului William”.

„Unai Emery o face din nou! Acum are o ‘manita’”, a fost titlul oferit de publicația catalană . „Antrenorul basc, regele Europa League, a condus Aston Villa către primul său trofeu în 30 de ani, după ce a zdrobit-o pe Freiburg cu goluri uimitoare marcate de Tielemans, Buendía și Rogers”, au scris aceștia.