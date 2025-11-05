Sport

Unde va fi înmormântat Emeric Ienei? Detalii despre ceremonie. Nume mari din fotbalul românesc îl vor conduce pe ultimul drum

Legendarul antrenor Emeric Ienei va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare, într-o ceremonie la care vor participa mari nume din fotbalul românesc.
Alex Bodnariu
05.11.2025 | 17:15
Unde va fi inmormantat Emeric Ienei Detalii despre ceremonie Nume mari din fotbalul romanesc il vor conduce pe ultimul drum
Detalii despre înmormântarea lui Emeric Ienei. Unde va avea loc ceremonia
Fotbalul românesc este în doliu. Emeric Ienei, antrenorul care a condus Steaua în 1986 către victoria în fața Barcelonei, în finala Cupei Campionilor Europeni, s-a stins din viață la 88 de ani. Legenda sportului românesc va fi înmormântată cu onoruri militare, iar alte glorii și-au anunțat deja prezența la ceremonie.

Marele Emeric Ienei s-a stins! Doliu în fotbalul românesc

Vestea că nea Imi s-a stins din viață a fost una cutremurătoare pentru foștii săi colegi. Emeric Ienei a apărut tot mai rar în spațiul public în ultima perioadă, iar cei apropiați știau că nu trece prin cele mai bune momente din punct de vedere medical. Până la urmă, corpul său a cedat.

Antrenorul Stelei, care câștiga în anul 1986 finala Cupei Campionilor Europeni la Sevilla, în fața Barcelonei, a fost decorat în 2017 cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, „pentru contribuția sa la succesul fotbalului românesc”, de fostul președinte al României, Klaus Iohannis.

Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare. Când și unde va avea loc ceremonia

Din acest motiv, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de clubul Steaua București, printr-un comunicat în care s-a precizat și locul ceremoniei.

„Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai.

Toți cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului Steaua (zona tunurilor).

General de brigadă, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare. Ne vom aminti mereu de zâmbetul său cald, de vocea lui blândă și de exemplul unui om care a pus onoarea mai presus de victorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris cei de la Steaua București pe Facebook.

Gloriile fotbalului românesc îl plâng pe Emeric Ienei

Foști colegi și apropiați din lumea fotbalului ai lui nea Imi vor fi prezenți sâmbătă, 8 noiembrie, la Oradea, pentru a-l conduce pe ultimul drum. Gică Hagi, Gabi Balint, Marius Lăcătuș, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Mircea Lucescu și mulți alții au vorbit cu mare apreciere despre fostul mare antrenor român.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost prima reacție a lui Gică Hagi, după ce a fost confirmat decesul.

