Unde va fi înmormântat Petrică Mîțu Stoian. Impresarul său îi va respecta dorința

Petrică Mîțu Stoian și-a pregătit din timp locul de veci, de parcă și-ar fi presimțit decesul. Cei apropiați spun că artistul și-a comandat chiar și o cruce în urmă cu câteva zile.

Concret, solistul și-a pregătit mormântul în cimitirul Ungheni din Craiova. Având în vedere acest lucru, impresarul său a decis să-i respecte dorința, aici urmând a fi îngropat

Cum arată crucea pe care și-a comandat-o Petrică Mîțu Stoian

Crucea mormântului este din marmură și are inscripționat chipul interpretului. Colegii de breaslă ai lui Petrică Mîțu Stoian sunt în continuare șocați de vesta decesului, mai ales că artistul luase parte joi la filmări pentru Revelion.

”Joi ne-am văzut, de unde să știu că e ultima întâlnire? Ieșise la pensie și voia să colinde lumea, să se ocupe de el, voia să își mănânce liniștit pâinea. Este ultima mea filmare la care particip, mi-a zis joi. Încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. A zis că vrea să se ocupe și de el… Și chiar a fost ultima lui filmare…

Nu m-am speriat când i-am dat sânge, dar când am auzit de coagulante luate în exces, am făcut legătura. Nu avea în ce să se înțepe, nu am ace sau bolduri. A zis uite ce mi-ai făcut și am continuat să râdem. Am făcut glume și cu Enceanu. Sunt devastată.

Se electrocutase de mine și am făcut legătura acum cu anticoagulantele. Începuse să sângereze și m-a întrebat dacă am un ac sau bold la costum. I-am zis că nu. S-a electrocutat de hainele mele și a început să îi curgă sânge din degetul mare. Am fost la o emisiune săptămâna trecută, ne mulțumea că suntem prietenii lui. Cum să te desparți de el joi și acum să afli că nu mai este?”, a detaliat Steliana Sima la

Cauza morții lui Petrică Mîțu Stoian

Artistul a murit, sâmbătă seară, la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgență din Reșița, din cauza unui șoc septic. Aici a fost intubat, fiind în stare gravă și pentru că nu suporta masca de oxigen.

La Spitalul din Reșița, solistul a fost transferat de la o clinică privată din Caraș-Severin, unde urma un tratament post-Covid de câteva zile, pentru că

Medicamentul i-ar fi creat o insuficiență multiplă de organe, care au dus la un șoc sceptic. Medicii au încercat să-i facă manevre de resuscitare, dar nu l-au mai putut readuce la viață. Petrică Mîțu Stoian avea 61 de ani.

”Starea de sănătate nu este foarte bună. S-a făcut solicitare la ambulantă pentru tuse cu sânge. Domnul are o fibrilație axială cronică cu un ritm rapid şi este pe anticoagulant. Din nu ştiu ce motive dozajul cu anticoagulante nu s-a făcut cum trebuie şi este supradozat.

Este post-COVID. Are o bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. În momentul de faţă este la ATI”, declara la Antena 3 Cosmin Librimir, director medical SJU Reşiţa, atunci când artistul încă se mai afla în viață, dar cu șanse reduse de supraviețuire.