Sport

Unde va fi înmormântat Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei

Catalin Oprea
27.10.2026 | 05:35
Unde va fi inmormantat Viorel Paunescu fostul presedinte al Stelei
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Unde și când va fi înmormântat Viorel Păunescu
Fostul președinte al Stelei, stins din viață la vârsta de 91 de ani, va fi condus marți pe ultimul drum la Cimitirul Bellu, după un priveghi marcat de prezența unor figuri grele din fotbalul românesc.
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Lumea fotbalului românesc se pregătește să se despartă definitiv de una dintre figurile importante ale epocii sale moderne. Trecut în neființă sâmbătă, 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani, Viorel Păunescu va fi înmormântat marți, 27 octombrie, la Cimitirul Bellu din Capitală, în cadrul unei ceremonii la care sunt așteptate numeroase personalități din sport și viața publică.

Unde va fi înmormântat Viorel Păunescu

Trupul neînsuflețit al fostului președinte al grupării din Ghencea a fost depus încă de duminică la Biserica Sfântul Elefterie Vechi, loc în care foști colaboratori, apropiați și oameni de fotbal au venit să-i aducă un ultim omagiu. Printre primele figuri marcante care au ținut să fie prezente la priveghi s-au numărat Victor Pițurcă, fostul antrenor al roș-albaștrilor, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, și fostul internațional Ciprian Marica. Prezența acestora subliniază amprenta lăsată de Păunescu în fotbalul românesc de-a lungul anilor.

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Programul detaliat al ceremoniei funerare

Conform programului stabilit de familie, slujba de înmormântare a fostului oficial stelist va începe marți, 27 octombrie, de la ora 13:00, la Biserica Sfântul Elefterie Vechi. Ulterior, cortegiul funerar se va îndrepta spre Cimitirul Bellu din București, unde este programată înhumarea, începând cu ora 14:30. Acolo, pe aleea marilor personalități sau în zona rezervată figurilor marcante ale sportului, cel care a condus clubul roș-albastru între 1998 și 2003 își va dormi somnul de veci.

Viorel Păunescu, legătura strânsă cu Victor Pițurcă și ultimii ani marcați de suferință

Unul dintre cei mai emoționați prezenți la priveghi a fost Victor Pițurcă, tehnicianul alături de care Viorel Păunescu a obținut performanțe notabile pe banca Stelei în perioada mandatului său prezidențial. De altfel, legătura dintre cei doi a rămas strânsă și după retragerea lui Păunescu din prima linie a antrenoratului, fostul selecționer numărându-se printre puținii oameni din fotbal care l-au vizitat constant pe Păunescu în ultimii ani, pe fondul agravării stării sale de sănătate.

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Fostul conducător s-a stins după o lungă suferință, fiind diagnosticat în ultimii ani cu Alzheimer, o maladie care l-a ținut departe de viața publică. Cu o istorie medicală complicată, marcată și de alte probleme de sănătate de-a lungul timpului, Viorel Păunescu lasă în urmă o moștenire complexă în istoria recentă a fotbalului românesc, fiind omul care a gestionat clubul din Ghencea într-una dintre cele mai intens disputate perioade ale Diviziei A.

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