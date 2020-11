Unde va fi înmormântată Draga Olteanu Matei. Actrița va fi alături de regretatul ei soț, Ion Matei

Celebra actriță Draga Olteanu Matei a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Aceasta va fi înmormântată, cel mai probabil, duminică, în cavoul familiei din cimitirul „Eternitatea” din Piatra Neamț, alături de soțul ei.

Purtătorul de cuvânt al spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași a făcut o declarație în această dimineață conform căreia Draga Olteanu Matei a decedat noaptea trecută în jurul orei 02:11. Renumita artistă s-a aflat în comă indusă timp de 4 zile.

Draga Olteanu Matei s-a născut în București pe data de 24 octombrie 1933. În anul 1970, actrița s-a căsătorit cu medicul Ion Matei, care a decedat în anul 2014 și alături de care artista a trăit o frumoasă poveste de dragoste.

Draga Olteanu Matei, înmormântată alături de regretatul ei soț, medicul Ion Matei

Draga Olteanu Matei s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, lăsând în spate o carieră admirabilă. Actrița a fost adusă în urgență, de la Spitalul Piatra-Neamț, cu ambulanța, în Unitatea Primire Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon”, după ce a suferit o hemoragie digestivă superioară.

Îndrăgita artistă s-a aflat în comă indusă timp de 4 zile, iar medicii s-au arătat sceptici în privința șanselor ei de supraviețuire. Draga Olteanu a fost internată la terapie intensivă, la Clinica de Gastroenterologie şi Hepatologie a Spitalului “Sf. Spiridon” din Iaşi.

Înmormântarea va avea loc duminică, cel mai probabil, locul de veci al actriței fiind în cavoul familiei, din cimitirul „Eternitatea”, din Piatra Neamț, alături de soțul său, doctorul Ion Matei, alături de care a avut un mariaj de poveste timp de 44 de ani și pe care celebra artistă l-a iubit nespus de mult.

„Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O sa moară odată cu mine. Vă spun sincer că aș fi preferat să mor și eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ți se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiți. Nu a existat niciun secret al longevității. Există oameni deștepți și oameni tâmpiți.Oamenii deștepți se înțeleg bine între ei până la bătrânețe, își descoperă unul altuia motive de admirație, lucrurile se încheagă în așa maniera încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinerețe cu atracția fizică și se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubești pe celălalt cu toată ființa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Așa a fost viața noastră”, a povestit actrița după decesul medicului Ion Matei.

Conform spuselor medicilor, cauza hemoragiei digestive ar putea fi reprezentată de tratamentul anticoagulant pe care Draga Olteanu Matei îl lua de mai multă vreme din cauza unei afecţiuni cardiovasculare. Doctorii au încercat să o salveze pe actriță, însă corpul ei a cedat.

Draga Olteanu Matei are un palmares foarte bogat. Aceasta a jucat în 90 de filme, în peste 50 de piese de teatru și a participat la numeroase show-uri de televiziune. În plus, actrița a făcut un cuplu memorabil cu regretatul actor Amza Pellea.

Actrița a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956. În aceeași perioadă a debutat în piesa „Ziariștii” de Alexandru Mirodan. De-a lungul carierei sale a jucat în piese de teatru renumite și iubite de public: „Coana Chirița” după Alecsandri, pentru care a scris și un scenariu de film în două serii (Coana Chirița – 1986 și Chirița la Iași 1987), „Gaițele” de Kiritescu (1977), „Căruța cu paie” de Mircea Ștefanescu, „Hagi Tudose” de Barbu Ștefănescu Delavrancea, „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu, „Pisica în noaptea de Anul Nou” de D.R. Popescu, „Autorul e în sală” de Ion Baiesu etc.

Pe 30 mai 2002, cunoscuta actriță Draga Olteanu Matei a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, alături de alți actori de renume din industria teatrului românesc. Artista și-a dedicat toată viața publicului, pe care l-a cucerit cu talentul ei remarcabil.