Unde va juca Dinamo cu Sporting Liești în Cupa României Betano. A fost făcut anunțul oficial

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Dinamo va debuta în grupa D a ediției 2026-2027 din Cupa României Betano cu un duel în deplasare pe terenul celor de la Sporting Liești, care se va disputa miercuri, 2 septembrie, de la ora 19:00. Formația din Liga 3 a anunțat că nu poate organiza jocul pe propria arenă, așadar meciul se va disputa la Galați, pe stadionul celor de la Oțelul.

Meciul Sporting Liești – Dinamo din Cupa României Betano se va disputa la Galați

Sporting Liești a confirmat oficial că meciul împotriva lui Dinamo din Cupa României Betano se va disputa la Galați, pe stadionul celor de la Oțelul. „Sporting Liești – Dinamo București pe stadionul Oțelul! În ultimele zile s-au tot făcut eforturi pentru ca această partidă să se desfășoare la Liești, dar ne vedem în imposibilitatea de a putea organiza un asemenea meci pe terenul nostru, meciul fiind transmis de DIGI Sport (n.r. și Prima Sport), miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.

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Mulțumim conducerii clubului Oțelul Galați pentru că a răspuns pozitiv la solicitarea noastră!”, a transmis formația din Liga 3 pe . Distanța dintre Liești și municipiul Galați este de aproximativ 50 de kilometri. Sporting Liești și Dinamo fac parte din grupa D a Cupei României Betano, alături de Universitatea Craiova, FC Voluntari, Chindia Târgoviște și FC Bacău. .

Cum arată programul lui Dinamo în următoarele săptămâni

Dinamo a urcat pe primul loc în SuperLiga după etapa 6. „Câinii” s-au impus cu 2-1 în partida contra Universității Cluj și au profitat de faptul că rivala FCSB a pierdut contra lui CFR Cluj. Pentru echipa pregătită de Nuno Campos urmează două meciuri în deplasare. Sâmbătă, 29 august, de la ora 21:30, Dinamo va juca la Arad contra celor de la Corvinul Hunedoara.

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Apoi, „roș-albii” se vor deplasa la Galați pentru meciul cu Sporting Liești, programat pe 2 septembrie. Cel mai probabil, Nuno Campos va odihni foarte mulți jucători la acest meci, deoarece . Înainte de pauza internațională din a doua jumătate a lunii septembrie, Dinamo va mai disputa alte două jocuri în campionat, în deplasare cu Csikszereda și pe teren propriu contra Farului.